Obwalden Psychiatriegebäude – bei Neubau drohen jahrelange Verfahren Das Referendum gegen die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen verursacht eine Verzögerung von einem Jahr. Wenn es angenommen wird, sieht die Regierung den stationären Psychiatriebetrieb in Sarnen in ernster Gefahr.

Visualisierungen der Pläne für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen. Bild: PD

Das Referendum, das gegen den Baukredit für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen in Höhe von 20,5 Millionen Franken ergriffen worden ist, sehen viele als Schicksalsfrage für die Zukunft des Psychiatriestandorts Sarnen. Mit einer Interpellation haben Daniel Windisch (CSP, Giswil) und 29 Mitunterzeichnende von der Regierung nun genauere Auskunft über die Auswirkungen des Referendums verlangt. Die Antwort der Regierung kann man kurz zusammenfassen: Sie macht sich grosse Sorgen, dass der Standort Sarnen der Luzerner Psychiatrie Lups bei einer Annahme des Referendums, also einem Nein zum Baukredit, ernsthaft gefährdet ist.

Das Referendum an sich führt laut der Regierung zu einer Verzögerung um ein Jahr. Ohne wäre ein Bezug des sanierten und erweiterten Psychiatriegebäudes durch die Lups bereits per Mitte 2024 möglich gewesen. Wird das Referendum abgelehnt, kann die Sanierung bis 2025 realisiert werden. «Bei einem Nein zum Baukredit wären für ein Neubauprojekt am selben Standort verschiedene aufwendige, jahrelange Verfahren mit erheblichen Risiken und äusserst ungewissen Erfolgschancen zu durchlaufen», so die Regierung.

Schaden für die Glaubwürdigkeit des Kantons

Das baureife Projekt «Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen» trage den engen zeitlichen Vorgaben Rechnung, die sich aus den vertraglichen Verpflichtungen des Kantons gegenüber der Lups und den Anforderungen des Psychiatriebetriebes ergeben. Ein Neubau wäre demgegenüber – falls überhaupt – nur mit viel grösserem zeitlichem Aufwand zu realisieren. «Für die Lups wäre damit das Angebot am Psychiatriestandort Sarnen in der heutigen Form in Frage gestellt, da weder das sanierungsbedürftige Psychiatriegebäude noch die in der Truppenunterkunft Freiteil eingerichtete Übergangslösung einen zeitgemässen Psychiatriebetrieb über längere Zeit zulassen», hält die Regierung fest. Auf Nachfrage präzisiert Baudirektor Josef Hess, dass für die Lups ein Zeitrahmen von zwei bis drei Jahren für einen stationären Betrieb zumutbar sei. «Die Lups müsste im Fall eines Volksneins das Angebot am Spitalstandort Sarnen überprüfen und anpassen. Das könnte bedeuten, dass der stationäre Betrieb aus Obwalden abgezogen würde.»

Der Kantonsrat selber hat das Gebäude 2018 ohne Gegenstimmen unter Denkmalschutz gestellt. Um einen Neubau realisieren zu können, müsste er es zuerst wieder daraus entlassen. Im Rahmen dieses Verfahrens bestehen auch Einsprachemöglichkeiten, beispielsweise durch Gemeinde und Verbände wie etwa dem Innerschweizer Heimatschutz. Es sei ungewiss, ob die Entlassung einer rechtlichen Beurteilung standhalten würde, meint die Regierung und prophezeit ein jahrelanges Verfahren. Und weiter: «Der Versuch einer Entlassung aus dem Denkmalschutz würde auch der Glaubwürdigkeit und Vorbildfunktion des Kantons schaden, wenn dieser für sich herausnimmt, eigene sanierungsbedürftige und sanierungsfähige Schutzobjekte wieder aus dem Schutz zu entlassen, während er dies Privaten verwehrt.»

Gebäude steht unter doppeltem Schutz – bei Neubau redet der Bund mit

Und weil das Gebäude auch unter Bundesschutz (Isos) steht und erhalten werden soll, hätte bei einem Neubau auch noch Bern ein Wörtchen mitzureden. Ein Abbruch mit Neubau müsste zwingend durch die Fachkommissionen des Bundes (die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission und die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege) begutachtet werden. Das schreibt das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vor. Die Regierung ist sich sicher, dass die Planung eines Neubaus viele Jahre in Anspruch nehmen dürfte.

Anders verhält es sich bei einer Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen. Weil das Gebäude erhalten bleibt, müssten die Bundesstellen nicht einbezogen werden, schreibt die Regierung. So kommt sie zum klaren Schluss: «Das Psychiatriegebäude steht unter doppeltem Schutz. Der Regierungsrat und die beigezogenen Juristen schätzen die Verfahrensrisiken für eine Entlassung aus dem kantonalen Denkmalschutz und für den Ersatz des Psychiatriegebäudes durch einen Neubau als äusserst hoch und die Erfolgschancen als sehr gering ein.» Das Sanierungsprojekt sei zudem in enger Zusammenarbeit mit der Lups entwickelt worden und erfülle die baulichen und betrieblichen Anforderungen an einen modernen Psychiatriebetrieb sehr gut.

Das Sanierungsprojekt ist in Zusammenarbeit mit Lups entstanden und erfüllt deren Bedürfnisse. Visualisierung: PD

Kosten etwa gleich hoch

Die Gegner der Sanierung sagen, dass bei der Sanierung noch einiges zum Vorschein kommen könnte, was Mehrkosten und Zeitverzögerungen bringen könnte. Erwähnt wird auch immer wieder Asbest. «Dies wurde untersucht. Gefunden wurde Asbest in gebundener, unschädlicher Form. Die Altlastensanierung ist im Baukredit eingerechnet», sagt Josef Hess.

Die Kosten eines Neubaus werden in ähnlicher Grössenordnung geschätzt wie die Kosten der Sanierung und Erweiterung. Die bisher in die Planung der Sanierung investierten Kosten von etwa 1,6 Millionen Franken wären bei einem Neubau aber verloren, schreibt die Regierung. Zusätzlich würden Kosten aufgrund der Teuerung, des Verfahrens und durch entgangene Mieterträge in der Höhe von mehreren Millionen Franken entstehen.

Die zusätzlichen Kosten für das baureife Sanierungsprojekt, die sich durch das Referendum ergeben, betreffen laut der Regierung vor allem Verwaltungsaufwand aus der Verlängerung der Baubewilligung für die beiden provisorischen Pavillons vor dem Psychiatriegebäude. Aufgrund des um ein Jahr verzögerten Baubeginns seien zusätzliche Teuerungskosten zu erwarten, die schwierig abzuschätzen seien.

