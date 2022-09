Obwalden Weil sie der Zufahrt zum Tunnel Kaiserstuhl im Weg ist: Zentralbahn-Strecke im Herbst 2023 unterbrochen Nach dem Erkundungsstollen rücken die Arbeiten für das Südportal des 2,1 Kilometer langen Kaiserstuhltunnels näher. Das hat auch Auswirkungen auf die Zentralbahn. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 15.09.2022, 14.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch nicht lange ist es her, da wurde mit dem Durchschlag des Erkundungsstollens ein bedeutender Meilenstein beim A8-Grossprojekt Lungern Nord-Giswil Süd gefeiert. Nun rücken je länger je mehr die Hauptarbeiten des 2,1 Kilometer langen Kaiserstuhltunnels in den Fokus. So werden nun Baumeisterarbeiten für das Südportal des geplanten Strassentunnels in Lungern ausgeschrieben.

Das Südportal des künftigen Tunnels Kaiserstuhl. Bild: Terraplan/PD (Lungern, 31. Mai 2021)

Dieser Arbeitsschritt, Baulos 17 genannt, hat es in sich. Denn hier verläuft auch die Strecke der Zentralbahn. Sie kommt der neuen Tunnelzufahrt in den Weg. Reto Büeler, Projektleiter des Kantons Obwalden, spricht von einem wichtigen und anspruchsvollen Arbeitsschritt:

«Die Arbeiten dieses Bauloses finden unter Zeitdruck statt, insbesondere diejenigen Arbeiten, für die der Bahnbetrieb unterbrochen werden muss.»

Der Strassenverkehr vom Lungerersee herkommend unterquert dereinst bei der Einfahrt in den Tunnel Kaiserstuhl das Bahntrassee. Das Trassee verläuft dann zwar auf gleicher Höhe wie heute, muss aber auf einer Länge von 450 Metern in Richtung Berg verschoben werden. Eine Böschung wird abgegraben und eine Stützmauer erstellt. Diese ganzen Bauarbeiten gehen nicht ohne Einschränkungen für den Bahnverkehr über die Bühne, wie Gunthard Orglmeister, Leiter Infrastruktur bei der Zentralbahn, sagt:

«Während der Hauptarbeiten im Herbst nächsten Jahres ist die Strecke zwischen Giswil und Brünig-Hasliberg gesperrt. Wir setzen Bahnersatzbusse ein.»

Bei dieser mehrwöchigen Sperre würden auch weitere Sanierungsarbeiten vorgenommen. Und dank eines weiteren Radius bei der neuen Streckenführung werde das Fahren auch ruhiger.

Schutz vor Naturgefahren

Mit dem Tunnel Kaiserstuhl schafft der Kanton eine sichere Verbindung, die vor Naturgefahren schützt und die Verkehrssicherheit erhöht, da den Verkehrsteilnehmenden nun nebst der bisherigen Strasse entlang des Lungerersees eine weitere Verbindung zur Verfügung steht. In einem Halbkreis überwindet er einem Kehrtunnel ähnlich die Höhendifferenz von 135 Metern. In Abständen von 220 Metern führen Fluchtstollen in den Sicherheitsstollen.

Am Lungerersee, zwischen dem Portal Kaiserstuhl und dem Nordportal des Tunnels Lungern, ermöglicht ein Halbanschluss die Ausfahrt Richtung Lungern und die Einfahrt Richtung Sarnen. Die Unterführung Wichel wurde um rund 50 Meter nach Norden verschoben und neu gebaut. Zwischen dem Südportal des Tunnels Giswil und dem Nordportal des Tunnels Kaiserstuhl entsteht ein Dreiviertelanschluss, der Verbindungen zwischen Nationalstrasse und Brünigstrasse ermöglicht.

Am Grossprojekt von 268 Millionen Franken beteiligt sich der Bund zu 97 Prozent. Der Kanton zahlt die restlichen 3 Prozent. Der eigentliche Bau des 2,1 Kilometer langen Kaiserstuhltunnels beginnt 2024 und dauert voraussichtlich fünf Jahre.

Mit dem Projekt Lungern Nord-Giswil Süd wird der letzte Abschnitt der A8 im Kanton Obwalden abgeschlossen sein. 1997 wurde die Umfahrung Sachseln in Betrieb genommen, 2004 jene in Giswil und 2012 wurde Lungern untertunnelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen