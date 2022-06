Gasser Felstechnik AG schenkt Lungern einen Spielplatz

Obwalden Welch schönes Jubiläumsgeschenk – der Spielplatz freut Gross und Klein! Seit Samstag herrscht reger Betrieb auf dem neuen Spielplatz beim Seepark Lungern. Robert Hess 06.06.2022, 12.28 Uhr

Zum 100-jährigen Jubiläum der Gasser Felstechnik AG, Lungern, schenkt die Firma der Gemeinde Lungern einen neuen Spielplatz beim Seefeld: Auf der Rutschbahn hat’s auch für Drei Platz. Bild Robert Hess (Lungern, 4. Juni 2022)

Auf 10.30 Uhr war am Samstag die offizielle Eröffnung des neuen Spielplatzes beim Seefeld angekündigt worden. Doch hatten die Kinder das Geschenk der Gasser Felstechnik AG zum 100-jährigen Firmenjubiläum um diese Zeit schon längst erobert und die Schaukeln in allen Grössen, Rutschen, Kletterfelsen, Sandkästen und Balancier-Seile mit Leben erfüllt. «Wenn die Kinder auf die offizielle Eröffnung oder das Durchschneiden eines Bandes gewartet hätten», sagte Gemeindepräsidentin Bernadette Kaufmann-Durrer bei der Begrüssung der Gäste, «wäre dieser neue Spielplatz weder attraktiv noch interessant und das wäre überhaupt nicht in unserem Sinn.» So war es nicht zu vermeiden, dass der offizielle Teil mit kurzen Ansprachen, der Einsegnung durch den Giswiler Pfarrer Gabriel Bulai und der musikalischen Begleitung durch ein Brass-Ensemble bei der herrschenden Lebensfreude im Seepark etwas in den Hintergrund rückte. Aber das tat der herzlichen Stimmung bei Gross und Klein auf dem Festplatz keinen Abbruch. Und zu guten Gesprächen etwas abseits im Festzelt, blieb später beim Apéro noch genügend Zeit.

Gemeindepräsidentin Bernadette Kaufmann-Durrer und die Firmeninhaber in 4. Generation Sebastian, Mira und Ambros Gasser (von links). Bild Robert Hess (Lungern, 4. Juni 2022)

«Lemäkari» legte den Grundstein

Der neue, vielfältig gestaltete Spielplatz mit Aussicht auf den Lungerersee ist ein Geschenk der Firma Gasser Felstechnik AG an die Gemeinde Lungern. «Unser Grossvater, der Lemäkari, hat 1922 den Grundstein zu unserem Unternehmen gelegt», berichtete Sebastian Gasser, zusammen mit seinen Geschwistern Mira und Ambros, Mitinhaber der jubilierenden Firma. «Mit Stolz blicken wird heute auf das 100-jährige Bestehen unseres Spezialunternehmens im Bereich Fels zurück», so Sebastian Gasser weiter. Ein wichtiger Erfolgsfaktor seien die Mitarbeiter, «die tagtäglich auf unseren Baustellen im Einsatz stehen.» Ein grosser Dank für die Unterstützung in all den Jahren gehe aber auch an die Einwohnergemeinde Lungern und die ganze Bevölkerung. «Als Zeichen der Dankbarkeit haben wir uns entschlossen, der Gemeinde diesen neuen Spielplatz zu schenken», sagte Sebastian Gasser.

Erfolg nicht selbstverständlich

Gemeindepräsidentin Bernadette Kaufmann-Durrer dankte der Firma im Namen der Bevölkerung «ganz herzlich» für das grosszügige Geschenk. Der Erfolg der Gasser Felstechnik AG weit über die Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinaus, «ist nicht selbstverständlich und vor allem auch dank der Innovation und des grossen Einsatzes der Unternehmensführung und der Mitarbeitenden in den vergangenen 100 Jahren – auch in schwierigen Zeiten – möglich gewesen.»