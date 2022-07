Angetroffen am Brünigschwinget

Obwalden Wen man auf dem Brünig alles trifft Der Brünigschwinget ist der Anlass, wo die «ganz Bösen» Berner, Innerschweizer und Gäste aufeinandertreffen. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 31.07.2022, 17.58 Uhr

Volles Haus mit 6500 Zuschauern und toller Stimmung am Brünig-Schwinget. Bild: Ruedi Wechsler (Brünig, 31. Juli 2022)

Auch bei der 117. Austragung haben die Organisatoren und Fans die Brünigpasshöhe fest im Griff. 1893 wurde der äusserst beliebte Brünigschwinget erstmals ausgetragen. Bei besten äusseren Bedingungen war von den früheren Grenzhändeln anlässlich des Kappeler Krieges von 1531 nichts zu spüren. Die Obwaldner mussten damals an der Kantonsgrenze Wache stehen, um zu verhindern, dass Andersgläubige in den Kanton eindringen. Deshalb wurde das Brünigschwingfest früher auch Wachtschwinget genannt. Während der Reformation im Kanton Bern (1528) litt das Verhältnis zwischen den beiden Talschaften enorm.

Die SRF Kommentatoren Ädu Käser und Stefan Hofmänner (rechts). Bild: Ruedi Wechsler (Brünig, 31. Juli 2022)

Knapp 500 Jahre später herrscht bereits im Extrazug aus Luzern eine aufgeräumte Stimmung. Die beliebten und kompetenten SRF-Moderatoren Stefan Hofmänner und «König» Ädu Käser bereiten sich schon frühmorgens akribisch auf den Grossanlass vor. Adrian Käser (fünf Brünigkränze) bezeichnet den Brünig als sehr hartes Fest: «Regelmässig erreichen Eidgenossen nicht mal den Ausstich und müssen unter die Dusche. Ich schätze es sehr, bei SRF als Co-Kommentator im Einsatz zu stehen und ich bin so nahe am Geschehen.» Stefan Hofmänner könnte sich niemals zwischen dem Schwing- und Skisport entscheiden und sagt: «Ich liebe beide Sportarten so sehr. Im Herbst freue ich mich extrem auf die Skisaison, hetze durch den Skiwinter und im Frühling bin ich todmüde und froh, dass er vorbei ist. Dann freue ich mich grausam auf die Schwingfestsaison und im Herbst bin ich hundemüde und freue mich schon wieder auf den Winter. So geht das Jahr für Jahr.» Es sei für ihn ein Privileg, über diese beiden Sportarten berichten zu dürfen. Die vielen positiven Reaktionen des Publikums seien der sehr schöne Lohn für ihre Arbeit. «Wenn es den Schwingsport nicht geben würde, würde man diese Sportart auch niemals erfinden, weil gewisse Sachen nicht ganz logisch sind. Es ist ein Kampfsport, aber total friedlich.» Wichtig sei es, dass diejenigen, die diese kurlige Sportart verstehen, sich auskennen. «Den andern ist es egal, nehmen das in Kauf und fahren abends zufrieden nach Hause», so Hofmänner.

Eugen (Geni) Hasler und Bärti Gisler (rechts). Bild: Ruedi Wechsler (Brünig, 31. Juli 2022)

Geni Hasler und Bärti Gisler haben nur gute Erinnerungen an den Brünig. Hasler gewann fünf Mal auf der Passhöhe und holte 13 Kränze. Er erinnert sich gerne zurück: «Für mich war es eines der Lieblingsfeste und die beiden Schlussgänge gegen meinen Trainingspartner Franz Kempf und Silvio Rüfenacht werde ich nie vergessen.» Lachend fügt er an: «Heute hätten die beiden verlorenen Endausmarchungen am Eidgenössischen in Stans 1989 und in Chur 1995 weit grössere finanzielle Konsequenzen.» Der Urner Bärti Gisler (54 Kränze) gewann dreimal Eichenlaub auf dem Brünig und meint: «Wenn man hier «guet zwäg» ist, gibt es kein schöneres Schwingfest. Da kommen immer wieder viele gute Emotionen hoch, sobald ich hier oben stehe.»

Adrian Imfeld mit Vater Erwin und Pietro Valsangiacomo (von links). Bild: Ruedi Wechsler (Brünig, 31. Juli 2022)

Pietro Valsangiacomo aus Thun und Adrian Imfeld aus Sarnen sind beide an den Rollstuhl gefesselt und schwärmen vom Schwingsport. Pietro besucht seit 1974 den Brünig und trifft hier oben auf gute Kollegen. Adrian schätzt die spezielle Atmosphäre an den Schwingfesten und ist grosser Fan von Benji von Ah, Joel Wicki und Pirmin Reichmuth. Vater Erwin betreut seinen Sohn und hilft ihm so, sein Leben zu vereinfachen.

Michelle von Weissenfluh (links) und Nadine Bütikofer in der Haslitalertracht. Bild: Ruedi Wechsler (Brünig, 31. Juli 2022)

Die beiden Ehrendamen, Nadine Bütikofer und Michelle von Weissenfluh, wetteifern mit der strahlenden Sonne. Nadine erwähnt, dass sie schon mehrmals als Helferin an Schwingfesten im Einsatz stand. Dass sie nun das Haslital und den Kanton Bern in der farbenfrohen Haslitalertracht vertreten dürfe, sei eine grosse Ehre. Michelle, die Herzdame von Sämi Giger, ergänzt: «Sämi ist gestern angereist und er ist mit einem guten Gefühl aufgewacht. Auch ich musste sehr früh aus den Federn und ich freue mich mega, dass ich diesen Event mit Nadine teilen darf.»

Die Helfer Michael Gasser, Kilian Caluori und David Imfeld (von links). Bild: Ruedi Wechsler (Brünig, 31. Juli 2022)

Getränke schleppen und Kühlschränke auffüllen hiess es für die Jungschwinger, Michael Gasser, Kilian Caluori und David Imfeld. Kilian hat sich sogar selbst für diesen Job anerboten. Eine Viergruppe aus Schmerikon ist an diesem Fest nicht zu übersehen. Sie tragen schmucke Jass-Velodresses mit den vier Assen auf der Brust. Pro Jahr besucht das Quartett auf dem Rennrad fünf bis sechs Schwinganlässe und dies bereits seit 36 Jahren. Der Grund ist der ehemalige Spitzenschwinger Kurt Schneiter. Jassen, Singen, Radeln und Schwingfeste sind ihre Passion, erzählen Edi Güntensberger und Jost Wenk.

Das Jassclübli aus Schmerikon mit Edi Güntensberger und Jost Wenk (links). Bild: Ruedi Wechsler (Brünig, 31. Juli 2022)

