Obwalden will Steuerfuss-Bestimmung aus Finanzausgleich streichen

Der Kanton Obwalden will den innerkantonalen Finanzausgleich anpassen. Aus dem Gesetz gestrichen werden soll ein Abschnitt, der das Anrecht einer Gemeinde auf Beiträge an deren Steuerfuss knüpft, was jüngst zu kuriosen Situationen geführt hatte.