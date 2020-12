Obwalden Wintereinbruch führt zu Verkehrsbehinderungen Still- oder querstehende Fahrzeuge sorgten auf den Strassen für Behinderungen. Schwere Unfälle blieben aus. Christian Glaus 01.12.2020, 17.56 Uhr

Die Obwaldner Strassen waren wegen des Wintereinbruchs am Dienstag bis in die Niederungen mit Schnee oder Schneematsch bedeckt. Trotzdem waren zahlreiche Verkehrsteilnehmende mit Fahrzeugen unterwegs, welche für solche Verhältnisse nicht ausgerüstet waren, teilt die Kantonspolizei mit. An den Fahrzeugen waren noch keine Winterpneus montiert und oft waren auch keine Schneeketten vorhanden. Dies führte insbesondere ab Umfahrungstunnel Giswil Richtung Brünig und auf der Engelbergerstrasse ab Grafenort zu Behinderungen des Verkehrsflusses und der Schneeräumung.