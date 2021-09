Wo gehört das Obwaldner Gesundheitsamt hin?

Obwalden Wo gehört das Gesundheitsamt hin? Die Regierung lehnt eine Motion ab, welche die Herauslösung aus dem Finanzdepartement verlangt. Sie will sich im Hinblick auf die kommende Amtsdauer vertieft mit dem Thema auseinandersetzen. Martin Uebelhart 07.09.2021, 15.46 Uhr

Eine Motion von Helen Keiser (CSP, Sarnen) und Regula Gerig (CSP, Alpnach) verlangt vom Regierungsrat, per 1. Juli 2022 das Gesundheitsamt aus dem Finanzdepartement herauszulösen. Der Gesundheits- und der Sozialbereich seien gemeinsam in einem Departement anzusiedeln.

Die Motionärinnen und die Mitunterzeichnenden begründeten ihr Anliegen laut dem Bericht der Regierung an den Kantonsrat mit den vielen gewichtigen Themen, wie die herausfordernde Finanzlage, die Gesundheitsstrategie, das Spital, die Akutversorgungsstrategie, Steuern, die Individuelle Prämienverbilligung und das Gesundheitsamt, welche in die Zuständigkeit des Finanzdepartements fielen. Der Vorsteher respektive die Vorsteherin des Finanzdepartements trage verschiedene Hüte gleichzeitig, was zu Problemen führen könne. Dies habe sich auch im Zusammenhang mit der Coronapandemie gezeigt.

Ferner habe die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission bereits früher angeregt, einen Wechsel der politischen Zuständigkeit für das Gesundheitsdossier dringend zu prüfen. Im Weiteren zeichneten sich im Gesundheitsbereich mit der Altersstrategie und der Prävention weitere grosse Herausforderungen ab. Dabei müsse das Gesundheitsamt personell in der Lage sein, die Gesamtverantwortung für eine Gesundheitsstrategie zu übernehmen. Jedoch konkurrierten dabei die notwendigen gesundheitspolitischen Weichenstellungen innerhalb des Finanzdepartements mit dem Anspruch auf möglichst geringe finanzielle Auswirkungen auf den Kanton.

Ständiger Wandel bei Organisation und Aufgaben

Der Regierungsrat empfiehlt dem Kantonsrat, die Motion abzulehnen. Bereits in seiner Antwort auf eine Interpellation zur Departementsverteilung habe er sich zu dem Thema geäussert, schreibt er in seiner Antwort. Die Organisation und die Aufgaben der Staatsverwaltung seien einem ständigen Wandel unterworfen und müssten immer wieder sachlich nach Effizienz und Effektivitätskriterien analysiert werden. «Die kantonale Verwaltung kann und muss verändert oder angepasst werden können», hält die Regierung fest.

Die Veränderungen der Organisationsstruktur basierten dabei auf strukturellen und prozessorientierten und nicht politischen Überlegungen. Ziel sei es, eine stabile und ausgeglichene Verteilung der Arbeitslast zu gewähren. Dies sei jedoch nicht immer fortwährend möglich. Es werde immer wieder Phasen geben, in welchen ein Departement im Vergleich zur übrigen Verwaltung, meist aufgrund von unbeeinflussbaren Ereignissen, ressourcenmässig stärker gefordert sei.

In seiner mittel- bis langfristigen Planung müsse der Regierungsrat immer eine Abwägung der personellen und finanziellen Ressourcen vornehmen. Er sei sich bewusst, dass in den nächsten Jahren für den Kanton Obwalden grosse Herausforderungen anstehen würden, die im konkurrierenden Verhältnis zu den finanziellen Möglichkeiten und Ressourcen des Kantons stehen werden.

Es gibt keine «Musterlösung»

Der Regierungsrat nehme zudem laufend eine Überprüfung der Ämterzuweisung vor. Anlässlich der jährlichen Departementsverteilung werde jeweils die Zuweisung der Ämter diskutiert. Unter Berücksichtigung der sachlichen und politischen Ausgewogenheit sowie der mittel- und langfristigen strategischen Planung werde sich der Regierungsrat auch im Hinblick auf die kommende Amtsdauer mit dieser Thematik vertieft auseinandersetzen. Eine «Musterlösung» gebe es nicht, jedoch liege die Kompetenz für die Organisation, Führung und Aufgabenzuteilung der kantonalen Verwaltung beim Regierungsrat.

«Wir sind von der Antwort eher enttäuscht», sagt Motionärin Helen Keiser auf Anfrage. «Wir hätten uns etwas Konkreteres erhofft.» An der Motion wollten sie festhalten, die Herausforderungen im Obwaldner Gesundheitswesen seien gross und dringlich. «Wenn wir erreichen, dass sich die Regierung von sich aus mit dem Thema auseinandersetzt, haben wir ein Ziel erreicht», so Keiser. Sie sei überzeugt, dass das Gesundheitsthema einen höheren Stellenwert erhielte, wenn es aus der Finanzdirektion herausgelöst werde. «Davon versprechen wir uns eine Aufwertung.»

Der Obwaldner Kantonsrat wird den parlamentarischen Vorstoss an seiner Sitzung vom kommenden Donnerstag behandeln.