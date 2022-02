Vollzug ausländerrechtlicher Administrativhaften in Zürich

Obwalden Zentralschweizer Kantone delegieren den Vollzug ausländerrechtlicher Administrativhaften nach Zürich Ausländerrechtlich inhaftierte Personen aus der Zentralschweiz werden ab April 2022 im Flughafengefängnis Zürich untergebracht. Mit Ausnahme des Kantons Obwalden haben alle Zentralschweizer Kantone die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Zürich unterzeichnet. 24.02.2022, 12.23 Uhr

Unter der Leitung der Zentralschweizer Polizeidirektorinnen und -direktorenkonferenz (ZPDK) haben die Zentralschweizer Kantone im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Kanton Zürich per 1. April 2022 gemeinsam 20 Plätze für den Vollzug der ausländerrechtlichen Administrativhaft reserviert. Wie die ZPDK schreibt, befinden sich diese im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft (bisher Flughafengefängnis) des Kantons Zürich. Einzig der Kanton Obwalden ist der Vereinbarung nicht beigetreten, da er momentan keine Notwendigkeit dafür sieht. Denn der Kanton hat den Wegweisungsvollzug für das provisorische Bundesasylzentrum auf dem Glaubenberg bereits seit längerer Zeit an Luzern abgetreten.

Die Kantone sind verpflichtet, die ausländerrechtliche Administrativhaft (Vorbereitungs-, Ausschaffungs- oder Durchsetzungshaft) in geeigneten Räumlichkeiten zu vollziehen und die dafür geeigneten Anstalten zur Verfügung zu stellen. Die Zusammenlegung mit Personen in Untersuchungshaft oder im Strafvollzug sei zu vermeiden. Bisher wurde die ausländerrechtliche Administrativhaft regelmässig in separaten Abteilungen innerhalb der bestehenden kantonalen Gefängnisstrukturen durchgeführt. Diese Vollzugspraxis wurde mehrfach vom Bundesgericht beanstandet.

Die kantonale Gefängnisinfrastruktur wird entlastet

Mit der Vereinbarung werden zukünftig die bundesrechtlichen Vorgaben an eine rechtskonforme Unterbringung erfüllt. Ausserdem werde mit dieser Massnahme eine professionelle Betreuung sichergestellt und die kantonale Gefängnisinfrastruktur von dieser Haftform entlastet. In den Strafanstalten werden damit auch Haftplätze für die Untersuchungshaft und den Strafvollzug frei. (cn)

Weitere Informationen zur Konferenz unter: www.zrk.ch.