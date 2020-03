Obwalden zieht nach: Anlässe ab 150 Personen müssen gemeldet werden Im Kanton gilt wegen des Corona-Virus ab sofort eine Meldepflicht für grössere Veranstaltungen. Adrian Venetz 06.03.2020, 10.23 Uhr

Auch Konzerte unterstehen der Meldepflicht, wenn mehr als 150 Personen dabei sind. Im Bild ein Herbstkonzert in der Aula Cher in Sarnen. Bild: Primus Camenzind (13. November 2019)

Anlässe und Veranstaltungen in Obwalden mit mehr als 150 Personen unterstehen ab sofort einer Meldepflicht. Man reagiere damit auf schweizweit vereinheitlichte Kriterien, heisst es in einer Mitteilung des Gesundheitsamts Obwalden. «Für Veranstalter besteht in diesen Fällen die Pflicht, zusammen mit den zuständigen Behörden eine Risikoabwägung vorzunehmen.» Bei Veranstaltungen mit weniger involvierten Personen werde davon ausgegangen, dass die Veranstalter den Überblick über die Teilnehmenden und die möglichen Risiken mit angemessenem Aufwand selber abschätzen können. Sind bei einer Veranstaltung jedoch Personen aus den vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) definierten Risikogebieten zu erwarten (aktuell China, Iran, Südkorea, Singapur sowie in Italien die Gebiete Lombardei, Piemont und Venetien) besteht die Meldepflicht unabhängig von der Teilnehmerzahl.