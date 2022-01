Zwei Bisherige und ein Neuer kandidieren für CVP/Mitte Lungern

Obwalden Zwei Bisherige und ein Neuer kandidieren für die CVP/Mitte Lungern Die Ortspartei hat ihre Kandidierendenliste präsentiert. 18.01.2022, 08.15 Uhr

Niklaus Vogler, Franziska Gasser und Franco Castelanelli. Bild: PD

Die CVP/Mitte Lungern hat laut Mitteilung an ihrer Nominationsversammlung vom 13. Januar die beiden bisherigen sowie einen neuen Kandidaten einstimmig für die Gesamterneuerungswahlen vom 13. März für den Kantonsrat nominiert.

Franziska Gasser-Fryand (1974) Familienfrau/Bäuerin und gelernte Hauspflegerin. Sie arbeitet in einem Teilpensum im Eyhuis und ist seit 2018 im Kantonsparlament.

Niklaus Vogler-Gasser (1967), Automechaniker/Werkstattleiter, gehört seit 2013 dem Kantonsparlament an und arbeitete in dieser Zeit in verschiedenen Kommissionen mit.

Franco Castelanelli-Kirchhofer (1965), arbeitet als Projektleiter für erneuerbare Energien bei der CKW. Er gehörte von 2014–2019 dem Gemeinderat als Vorsteher des Finanzdepartements an. (sok)