Obwalden Zwei Flohmärkte mit einer Klappe: Am Samstag gab es in Sarnen einiges zu «wühlen» Am Wochenende durften sich Flohmarkt-Fans gleich doppelt freuen. So wurden beim Sarnen-Center und im Dorfzentrum gleich zwei Märkte mit «Altwaren» durchgeführt. Üblich ist das nicht. Kristina Gysi 28.08.2022, 19.14 Uhr

Der baldige und der aktuelle Organisator des monatlichen Flohmarkts beim Sarnen-Center, Michael Schneeberger (links) und Karsten Thiele. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 27. August 2022)

Wer am Samstag das Sarner-Center besuchte, wurde womöglich auf ein blaues Zeltdach oberhalb der Tiefgarage aufmerksam. Es war jenes von Karsten Thiele. Der in Alpnach Dorf lebhafte Deutsche verkaufte am neuen Sarner Flohmarkt seine Ware. Der seit April monatlich stattfindende Markt wird von ihm organisiert.

Es läuft nicht gerade viel, wie von den Händlerinnen und Händlern zu vernehmen ist. Es ist ein weiterer warmer Tag in der Serie warmer Tage und so staut sich die Hitze auf dem grossen Platz vor dem Einkaufszentrum. Der guten Stimmung der Handelnden tut das aber nichts ab. Mit ungebrochener Verkaufslust stehen sie hinter ihren Ständen mit alten Lampen, Vasen und Automodellen.

«Heute Morgen war mehr los», sagt Rosmarie Hodel aus Lungern. Auf ihrem Tisch liegen Schätze, die teilweise mehrere Jahrzehnte alt sind. «Wir haben zu Hause umgebaut und wollten nicht alles wegwerfen oder verschenken», so Hodel. Es seien Herzensstücke, die man in guten Händen wissen wolle. Hier am monatlichen Flohmarkt könne man diese an die Menschen bringen.

Rosmarie Hodel aus Lungern verkauft am monatlichen Flohmarkt ihre Herzensstücke. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 27. August 2022)

Etwas weiter steht Joe Auer. Der 34-Jährige wohnt oberhalb des Sarnen Centers und wurde so auf den Markt aufmerksam. «Meine Freundin und ich gehen auf Weltreise und lösen deswegen unsere Wohnung auf», erzählt er. Der Verkauf am Flohmarkt gibt also einen Zustupf für die Reisekasse.

Auch Retourware kommt ins Angebot

Dass Thiele diesen Markt monatlich organisiert, hat mehrere Gründe. Einerseits ist er selbst Marktgänger und wollte so eine neue Plattform schaffen. Zudem ist er in gewisser Weise «toleranter» als andere Flohmarkt-Organisatoren. «Bei mir auf dem Markt darf zu einem kleinen Teil auch Neuware verkauft werden», sagt er. Beispielsweise gebe es viel Ware, die via Amazon bestellt und dann zurückgeschickt werde. «Diese kommt dann in den Retourenhandel. Und wenn sie da nicht verkauft wird, landet sie im Abfall.» Für Thiele ist das keine Option. Lieber verkauft er solche Dinge zu einem erschwinglichen Preis weiter.

Auch für Jrène Wermelinger ist der neue Flohmarkt eine Chance. Sie verkauft unter anderem handgemachte Deko-Stücke. Bei anderen Märkten würden diese als Neuware gelten – obwohl Wermelinger ihre Produkte oft aus bereits verwendeten Materialien herstellt. Was also bei anderen Flohmärkten verboten ist, darf sie hier verkaufen. Doch Thiele relativiert: «Natürlich darf man nicht einfach kommen und nur Neuware anbieten. Wenn, dann darf das nur ein kleiner Teilbereich des Sortiments sein.»

Jrène Wermelinger hat beim monatlichen Flohmarkt beim Sarnen-Center die Chance, ihre handgemachten Deko-Stücke an die Menschen zu bringen. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 27. August 2022)

In einigen Wochen wird Thiele wieder nach Deutschland zurückkehren, um da einen Altposten- und Retourenladen zu eröffnen. Damit der monatliche Flohmarkt weiterhin bestehen bleibt, übergibt er ihn Michael Schneeberger. Der Berner ist regelmässig auf Flohmärkten unterwegs und organisiert bereits einen im bernischen Bleienbach. Und ab Oktober eben auch diesen beim Sarnen-Center.

Liam kaufte sich neue «Shades»

Dass die Kundschaft weniger üppig ausfällt als sonst, dürfte zuteilen auch am anderen Flohmarkt liegen, der an diesem Tag im Dorfzentrum Sarnen stattfindet. Da der neue, monatliche Flohmarkt an jedem letzten Samstag des Monats durchgeführt wird, fallen die beiden Märkte heuer auf denselben Tag. Konkurrenzdenken ist laut Thiele jedoch keines da. «Für mich sind sie Mitbewerber», sagt er.

Zwei Ausstellende beim jährlich stattfindenden Flohmarkt im Sarner Dorfzentrum. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 27. August 2022) Ein Stand beim jährlichen Flohmarkt im Sarner Dorfzentrum. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 27. August 2022) Zwei Stände am jährlichen Flohmarkt im Sarner Dorfzentrum. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 27. August 2022)

Ein Augenschein ins Dorfzentrum zeigt: Auch hier trifft sich Jung und Alt. So schlendert der 17-jährige Liam Dahinden aus Giswil durch die Marktstände. Gefunden hat er bereits Schuhe und «Shades» (eine Sonnenbrille) für insgesamt 17 Franken. Die Flohmarktbesuche wurden Liam quasi in die Wiege gelegt. So ging er schon als Kind mit seinen Eltern hin. Ihm gefalle die ausgelassene Stimmung – und das Handeln. «Meine Mutter hat schon immer gehandelt, deshalb kann ich das jetzt auch», sagt er.

Liam Dahinden (rechts) hat sich am Flohmarkt Schuhe und «Shades» gekauft. Links von ihm steht Kumpel Emil Küchler. Mit ihren Händen formen sie ein «Gangzeichen». Im Hintergrund wird das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest auf einer Leinwand übertragen. Bild: Kristina Gysi (Sarnen, 27. August 2022)

Wen man auch fragt, der Tenor ist einheitlich: Flohmärkte gewinnen an Aufschwung. Da gebe es einerseits den Nachhaltigkeitsgedanken, andererseits die Motivation, Geld zu sparen. «Nach Corona und jetzt durch den Ukraine-Krieg ist das verständlich», findet Thiele. Auch sieht er den Sinn darin, gebrauchte, aber noch intakte Ware weiterzugeben, anstatt sie wegzuwerfen.

Und er hat das Gefühl, dass dieses Denken immer mehr in den Köpfen der «Konsumgesellschaft» ankommt. Klar sei aber auch, dass man Flohmärkte als Händlerin oder Händler nicht besuche, um das grosse Geld zu machen. «Reich wird man dabei nicht», sagt er und lacht. Vielmehr sei es die familiäre Stimmung unter den Ausstellenden, mit Gästen zu plaudern oder auch mal in den Sachen am Nachbarstand zu stöbern, was den Flohmarkt attraktiv mache.