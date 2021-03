Obwalden Zwei Schwerverletzte nach einem Selbstunfall in Giswil – eine Person schwebt in Lebensgefahr Am Samstag kollidierte ein Auto mit einem Baum. Der Lenker zog sich schwere Verletzungen zu, die Beifahrerin, seine 96-jährige Mutter, verletzte sich lebensbedrohlich. 13.03.2021, 17.39 Uhr

Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden mit der Rega in Spitäler geflogen. Bild: Kantonspolizei Obwalden

(sok) Am Samstag, den 13. März, um zirka 14.35 Uhr fuhr ein Auto auf der Grossteilerstrasse in Giswil Richtung Wilen. In der Linkskurve bei der Verzweigung Campingstrasse kam das Fahrzeug aus ungeklärten Gründen rechts von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum im Wiesland, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt. Dabei verletzten sich der 58-jährige Fahrzeuglenker und dessen 96-jährige Mutter schwer. Letztere zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu.