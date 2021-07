Obwalden Zweimal Lungern an der Spitze: Diese beiden Absolventinnen sind die Besten ihres Jahrgangs Elena Gasser und Jolanda Vogler haben bei ihrem Abschluss Bestnoten erzielt. Marion Wannemacher 11.07.2021, 15.06 Uhr

Elena Gasser, Beste aller Absolventen aus diesem Jahrgang in Obwalden. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 10. Juli 2021)

Mit einer 5,7 ist Elena Gasser aus Lungern die Beste aller 324 angetretenen Obwaldner Abschlussprüflinge. Ihre Ausbildung hat die medizinische Praxisassistentin EFZ in der Hausarztpraxis Dorfplatz Sachseln absolviert. Sie fühle sich fast überrumpelt, bekannte sie, so überrascht sei sie über ihren Erfolg. «Es ist schon ein gutes Gefühl. Ich habe viel gelernt, wollte aber auch gut sein. Ich habe ein grosses Interesse für die Medizin. Ich habe einen abwechslungsreichen Beruf gewählt von Labor bis Patientenkontakt oder der Arbeit im Team. Gelernt habe ich vor allem, die Dinge durchzuziehen bis zum Schluss. Jetzt sammle ich erst einmal Berufserfahrung in einer Allgemeinarztpraxis in Hergiswil, später mache ich vielleicht die Berufsmatura.»



Jolanda Vogler, Beste aller Absolventen der kaufmännischen und Detailhandelsberufe Obwalden. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 9. Juli 2021)

Die Beste der kaufmännischen und Detailhandelsberufe kommt ebenfalls aus Lungern. Jolanda Vogler hat ihre Ausbildung als Kauffrau EFZ bei der Einwohnergemeinde Lungern mit einer 5,5 bestanden. «Dass es so gut wird, habe ich nicht erwartet», sagt sie. «Als einzige Lernende musste ich gar nicht viel nebenher machen. An der Prüfung war ich sehr nervös, aber es ist ja nicht so schlecht herausgekommen. Was mir in meiner Ausbildung gefallen hat, war der Kontakt mit den Lungerern. Ich darf in meinem Lehrbetrieb bleiben und mache berufsbegleitend die Berufsmatura.»