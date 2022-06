In Obwalden kann man sich die zweite Auffrischimpfung holen

Obwalden Zweite Auffrischimpfung ab 1. Juli möglich – für 60 Franken Auf Voranmeldung kann man sich im Kanton Obwalden ab dem 1. Juli für die zweite Boosterimpfung anmelden. Vor Ort müssen 60 Franken dafür bezahlt werden. 30.06.2022, 08.21 Uhr

Aktuell gilt in der Schweiz keine Zertifikatspflicht. Jedoch kann dies im Ausland nötig sein. Dafür brauchen Personen, die Ende 2021 ihre letzte Impfung erhalten haben, eine Auffrischimpfung. Wie der Kanton Obwalden mitteilt, können Interessierte ab 12 Jahren sich dafür ab dem 1. Juli 2022 anmelden. Die letzte Impfung oder Erkrankung muss dafür mehr als vier Monate zurückliegen.

Da der Bundesrat entschieden hat, dass man für den zweiten Booster selbst aufkommen muss, kostet dieser nun 60 Franken und muss direkt vor Ort bezahlt werden. Ausgenommen davon sind jene, welche eine ärztlich verschriebene Impfung brauchen. (rad)

Für einen Impftermin anmelden können Sie sich telefonisch per 0840 005 800 oder über diese Webseite. Vor Ort kann man nur mit Karte bezahlen. Standort ist das kantonale Impf- und Testzentrum an der Kägiswilerstrasse 35 in Sarnen.