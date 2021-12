Bilanz Weihnachtsgeschäft der Gastronomie in Ob- und Nidwalden

Obwalden/Nidwalden Abgesagte Bankette und weniger Gäste – die Weihnachtsbilanz der Gastronomie Das Coronavirus und die verschärften Massnahmen beeinflussten das Weihnachtsgeschäft der Ob- und Nidwaldner Restaurants. 2G und die hohen Fallzahlen haben mehrere Betriebe zu spüren bekommen. Sandra Peter Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Im Vorweihnachtsgeschäft mussten viele Obwaldner Restaurants Abstriche machen. Bruno della Torre, Präsident von Gastro Obwalden und Wirt des Restaurants Rose in Kerns, erklärt: «Grössere Bankette wie etwa Geschäftsessen wurden nicht oder mit weniger Leuten durchgeführt, als ursprünglich angemeldet. Zunächst galt 3G, da haben sich für einen Anlass mit Apéro und Essen wohl jeweils noch einige testen lassen. Dann kam 2G.» Über die Weihnachtstage selber fanden im Restaurant Rose vor allem kleine Familienfeiern statt, daneben kamen Stammgäste zum Mittag- oder Abendessen. «Auch da hatte es vereinzelt weniger Gäste als angekündigt. Komplett abgesagt hat jedoch niemand, wer reserviert hatte, erschien auch», so della Torre. Dass zu Geschäfts- oder Familienessen weniger Leute kamen, führt der Wirt jedoch nicht ausschliesslich auf die Einführung der 2G-Regel zurück, sondern auf die Gesamtsituation. «Auch in Obwalden ist das Virus präsent, es gibt Menschen, die erkranken, in Isolation oder Quarantäne müssen.»

Bruno della Torre, Präsident Gastro Obwalden, Gasthaus Rose Kerns. Bild: Pius Amrein (6. November 2020)

Gemäss della Torre nutzten mehr Restaurants und Hotels als in anderen Jahren die Weihnachtstage für Betriebsferien. «Die Einführung der 2G-Regel beeinflusste solche Entschlüsse sicher. Manch einer entschied sich wohl, ein paar Tage länger zu schliessen als sonst üblich und sich mehr Zeit für die Familie zu nehmen.» Bei den Restaurants, die über Weihnachten geöffnet hatten, sei das Geschäft gut gelaufen. «Die Menschen nehmen sich an solchen Tagen meist mehr Zeit fürs Essen und Trinken, sind entspannter und freigiebiger», so della Torre. An Silvester sind wieder mehr Restaurants geöffnet und bei den Betrieben würden dafür auch Reservationen eingehen.



Wie sich der Anfang des kommenden Jahres gestalten werde, müsse man abwarten. «Bei uns sind im Januar beispielsweise Geschäftsessen oder Generalversammlungen Thema. Es wird wohl Anlässe geben, die stattfinden, wegen 2G aber mit weniger Leuten als geplant. Mit einer grossen Fasnacht rechne ich im Februar nicht.» Della Torre schätzt, dass bei einigen Gastronomiebetrieben in Obwalden die Kurzarbeit wieder ein Thema werden wird.

Die Umstellung von 3G auf 2G war generell spürbar

Als «sehr durchzogen» bezeichnet Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden, die Bilanz der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. «Bei Betrieben mit Sälen für 50 bis 200 Personen wurden die meisten Anlässe für den Dezember bereits Anfang Dezember komplett abgesagt», sagt sie. Damit blieben hohe und wichtige Umsätze für diese Restaurants aus. Vereinzelt seien noch kleinere Anlässe mit rund zehn Personen durchgeführt worden, so Hoffmann. Essen in kleinerem, privaterem Rahmen von vier bis acht Personen seien hingegen gefragt gewesen. Dies kompensiere jedoch die Ausfälle nicht.

Nathalie Hoffmann, Präsidentin Gastro Nidwalden, Seehotel Baumgarten Kehrsiten. Bild: PD

Was die Weihnachtsfeiertage an sich anbelangt, hat Hoffmann sehr unterschiedliche Rückmeldungen erhalten. «Auch kleinere Familienfeiern in Restaurants wurden abgesagt. Dies mitunter wegen 2G: Wenn eine ungeimpfte Person dabei war, feierten die Leute halt privat zu Hause», erklärt die Präsidentin von Gastro Nidwalden. Die Umstellung von 3G auf 2G sei in der Branche generell spürbar gewesen, vor allem an den Wochenenden. «Die Leute liessen sich am Freitag testen und konnten dann das ganze Wochenende ausgehen. Jetzt nicht mehr», erläutert Hoffmann. Von welchen Massnahmen ein Betrieb besonders betroffen ist, ist jedoch sehr individuell. «Wer vor allem Mittagsmenus anbietet, spürt beispielsweise eher die Auswirkungen der Homeoffice-Pflicht», so Hoffmann.

An Silvester öffnet sich die Schere bei den Betrieben ebenfalls: So sind einige Nidwaldner Restaurants bereits ausgebucht, bei anderen harzt es. «Dabei lässt sich aber kein Muster erkennen.» Hoffmann vermutet einzig: «Wegen der Omikron-Variante haben die Leute Respekt.»

Die Präsidentin von Gastro Nidwalden beteuert, dass die Schutzkonzepte der Gastronomie funktionieren würden. Und: «Für 2022 wünsche mir vor allem für unsere Mitarbeitenden eine langfristige Perspektive, wir können nicht von Woche zu Woche leben. Wir haben eine hohe Fluktuation in der Branche, bei einem weiteren Lockdown oder Kurzarbeit gehen die Verbliebenen auch noch.» Wenn eine Familie etwa mit einem 80-Prozent-Lohn auskommen müsse, werde es für viele eng.

