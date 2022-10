2022 ist in Nid- und Obwalden ein Pilzjahr – das sagen Liebhaber

Obwalden/Nidwalden «Schon lange gab es nicht mehr so viele Pilze»: Zwei leidenschaftliche Sammler erzählen 2022 ist unbestritten ein besonders gutes Pilzjahr. Das finden auch Rita Amstutz und Experte Paul Arnold, ehemaliger Pilzkontrolleur von Nidwalden. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Es ist ein Treffen wie unter Freunden. Kaum stehen sie zusammen, geht es auch schon los mit dem Fachsimpeln. Was haben Rita Amstutz aus Alpnach und Paul Arnold aus Wolfenschiessen gemeinsam? Ihre Faszination für Pilze. Paul Arnold war 20 Jahre lang Pilzkontrolleur in Nidwalden und wird auch heute noch häufig um fachlichen Rat gebeten. Rita Amstutz sammelt erst seit einigen Jahren Pilze, dafür brennt sie regelrecht für ihre neue Leidenschaft. Beide bedauern, dass es keine Pilzkontrollen mehr in Ob- und Nidwalden gibt.

Pilzsammlerin Rita Amstutz aus Alpnach und Paul Arnold, ehemaliger Pilzkontrolleur aus Nidwalden. Bild: Marion Wannemacher (Kerns, 11. Oktober 2022)

Was das Pilzjahr 2022 anbelangt, sind sie einer Meinung. Die Bedingungen seien vom Wetter her ideal gewesen, findet der 81-jährige Wolfenschiesser. «Zuerst war es lange trocken, dann im September hat es ordentlich geregnet, der Boden war noch warm. Schon lange gab es nicht mehr so viele Pilze», sagt er.

Glücksmomente beim «Pilzle»

Auch Rita Amstutz, die auf der gemeinsamen Redaktion der Nidwaldner, Obwaldner und Urner Zeitung als Sekretärin arbeitet, nennt 2022 ein Superjahr und berichtet von einem Ausnahmefund: «Wir waren sechs Stunden zu viert im Wald oberhalb dem Wägitalersee unterwegs, ich brachte zwei Kilo mit nach Hause, was im Kanton Schwyz erlaubt ist. Im Pilzkorb landete Mönchskopf, Lachsreizker, Parasol, Kraterellen und Maroniröhrlinge. Der letzte Fund war ein prächtiger Steinpilz.» Die eigentliche Arbeit sei dann das Putzen, Verwerten und Dörren gewesen. In diesem Jahr gebe es in Ob- und Nidwalden vor allem Lachsreizker, Parasol, Beutelstäublinge und Totentrompeten.

Wenn sie vom «Pilzle» erzählt, leuchten ihre Augen. «Ich liebe den Herbst, die Farben, das Laub. Wenn du dann ein besonderes Exemplar findest, das sind Glücksmomente. So ein Steinpilz, auf den die Sonne scheint, das ist pures Gold», schwärmt sie. Sie kann sich noch genau an den Schlüsselmoment erinnern, der ihr Interesse für Pilze weckte. Es sei ein grosser weisser Knollen auf der anderen Strassenseite Richtung Obbürgen gewesen. Bei näherem Hinsehen entpuppte er sich als Bovist. «Ich habe ihn mit heim genommen und mich dann doch nicht getraut, ihn zu essen. Das reute mich», bekennt sie. Jahre später nahm sie an Pilzkursen teil. Jetzt langsam komme die Sicherheit beim Bestimmen.

Erst mal einen Pilz kennen lernen

Was rät Experte Paul Arnold Anfängern, wie sie sich ans Pilzsammeln herantasten sollen? «Mal zunächst mit einem oder zwei Pilzen anfangen und die richtig gut kennen», rät er. Als Beispiel nennt er den Steinpilz, der mit dem Gallenröhrling verwechselt werden kann. «Der Gallenröhrling hat aber einen genetzten Stiel und im älteren Stadium rosa Röhren», weiss er.

Wer hier Pilze sammelt, muss sich mit deren Wachstum in verschiedenen Lagen und Höhen auskennen, für Anfänger und Zugezogene unter Umständen eine rechte Herausforderung. So genaue Patentrezepte gibt Arnold zwar nicht, bestätigt aber, dass in Tallagen Ende August Saison für den Sommersteinpilz ist, während der Herbststeinpilz im September auf 1500 bis 1600 Metern wächst.

Paul Arnold ist eben «Pilzler» von Kindesbeinen an. Er wuchs in Wolfenschiessen in einer Bauernfamilie als Zweitältester von elf Kindern auf und ging mit der Mutter regelmässig in die Pilze. Diese seien als Ergänzung auf dem Speiseplan sehr willkommen gewesen, erzählt er. Von ihr habe er gelernt, beim Pilzesuchen auf die Bäume zu achten. Unter Weisstannen stehen beispielsweise gern Lachsreizker.

An besondere Funde in seinem Leben kann sich Paul Arnold noch gut erinnern. «Einmal hab ich auf einer Treibjagd so viele Trompetenpfifferlinge gefunden, dass der Rucksack voll war», schildert er. Das Gewicht seines schwersten Steinpilzes weiss er auswendig: «Der wog 2 Kilo und 505 Gramm.»

Paul Arnold geht heute nicht mehr Pilze sammeln, dafür drei von seinen 16 Grosskindern. Aber wenn er den seltenen und besonders schönen Kiefersteinpilz finde, den nehme er schon mit heim. Oder den «Zigeuner», den Reifpilz, schätze er getrocknet und zerstossen als besonders gutes Gewürzpulver. Rita Amstutz freut sich dagegen schon auf ihren nächsten Ausflug in die Pilze. Bis die ersten kalten Nächte Ende Oktober kommen, gibt es davon noch viele zu finden, da sind sich die beiden einig.

