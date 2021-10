Obwalden/Nidwalden Stans und Sarnen führen Herbstmärkte durch – Besucher sollen möglichst bargeldlos bezahlen Die Marktverantwortlichen setzen auf das Schutzkonzept des Marktverbandes und auch auf die Eigenverantwortung aller Beteiligten. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 13.10.2021, 16.30 Uhr

Im vergangenen Jahr herrschte noch Maskenpflicht: Sarner Herbstmarkt. Bild: Manuela Jans-Koch (19. November 2020)

Am 17. November findet in Stans der Herbstmarkt statt, tags darauf ist der Warenmarkt in Sarnen. Die beiden Gemeinden sind entschlossen, die Anlässe durchzuführen. Vor einem Jahr wurden nur in Sarnen Marktstände aufgestellt. In Stans hatten sich die Verantwortlichen für die Absage entschieden. «Der Markt wird stattfinden», sagt die Stanser Marktchefin Jacqueline Christen auf Anfrage. Sofern der Bund nicht noch andere Anordnungen erlasse, doch danach sehe es derzeit nicht aus. Auch in Sarnen solle der Markt durchgeführt werden, so der stellvertretende Gemeindeschreiber Pius Zimmermann.

In Stans wie in Sarnen orientieren sich die Marktorganisatoren am Schutzkonzept des Schweizerischen Marktverbandes. «Wir sind draussen, daher braucht es keine Masken», hält Jacqueline Christen fest. Ausser wenn der Abstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden könnte. Für Märkte gebe es keine Limitierung der Personenzahl und keine Zertifikatspflicht, sagt Zimmermann.

Desinfektionsmittel für Kunden und Standbetreiber

Das Schutzkonzept sieht unter anderem vor, dass an den Ständen nur ein Kunde aufs Mal bedient wird. Weiter sollen Desinfektionsmittel bereitstehen und die Kundinnen und Kunden werden darauf aufmerksam gemacht, dass bargeldlose Zahlung bevorzugt ist. Die Betreiberinnen und Betreiber der Stände werden dazu angehalten, die Hände und auch die Flächen an den Ständen regelmässig zu desinfizieren.

Jacqueline Christen appelliert an die Eigenverantwortung aller. «Man weiss um die Einschränkungen wegen der Pandemie.» Wenn sich die Besucherinnen und Besucher an die geltenden Regeln hielten, werde der Markt «eine tolle Sache». Gerade auch für die Marktfahrerinnen und Marktfahrer sei es nach einer langen Pause so etwas wie ein Schritt zurück zur Normalität:

«Sie freuen sich, wieder kommen zu dürfen.»

Auch für sie gelte, dass jeder selbst spüren müsse, ob es für ihn stimme, zu kommen. Noch lasse sich nicht genau sagen, wie viele Marktfahrer nach Stans kämen. Es könne auch noch kurzfristig An- oder Abmeldungen geben, sagt Christen. Das sei jedoch auch in anderen Jahren so gewesen.

Noch bis am Morgen des Markttages seien in Sarnen Anmeldungen möglich, hält Pius Zimmermann fest. «Vorausgesetzt, dass wir noch Plätze frei haben.» Darum könne er noch nichts zum Anmeldestand sagen: «Dazu ist es noch zu früh.» Er glaube, dass der Herbstmarkt in Sarnen gut vonstattengehe.