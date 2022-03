Waldbrandgefahr dürfte zunehmen - Strom wird teurer

Obwalden/Nidwalden Trockenes Wetter, niedrige Stauseen: Waldbrandgefahr dürfte zunehmen – Elektrizitätswerke müssen mehr Strom zukaufen Das trockene Wetter ohne rasche Aussicht auf Regen hat nicht nur Auswirkungen auf den Wald. Auch die Stromproduktion ist betroffen. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Seit geraumer Zeit hat es nicht mehr richtig geregnet und mindestens bis Ende dieser Woche ist laut den Wetterprognosen nicht mit grösseren Niederschlägen zu rechnen. Das wirkt sich auf die Waldbrandgefahr aus. Derzeit herrscht in Nidwalden und Obwalden mit «mässig» die zweite Stufe von fünf. «Die Zentralschweizer Kantone tauschen sich jeweils aus, in welche Stufe die Waldbrandgefahr eingeteilt ist», sagt Andreas Kayser, Forstingenieur beim Nidwaldner Amt für Wald und Energie.

Letztlich entscheide jeder Kanton für sich. Das sehe man derzeit am Kanton Uri, der bereits auf Stufe «erheblich» angekommen sei. «Das hat vor allem mit dem Föhn zu tun, der für zusätzliche Trockenheit sorgt», so Kayser.

Es gelte, die Situation zu beobachten, sagt Roland Christen, Leiter des Amts für Wald und Landschaft im Kanton Obwalden. «Noch ist die Lage nicht akut», hält er fest. «Es ist insbesondere nachts relativ kalt, am Morgen gibt es gebietsweise noch Bodenfrost und die Tagestemperaturen sind noch nicht so hoch wie im Sommer.» Selbst innerhalb des Kantons gebe es Unterschiede. Dort, wo der Schnee eben geschmolzen sei, sei die Gefahr sicher geringer als an Südlagen.

So präsentierte sich der Wald am Südhang des Bürgenbergs Anfang März. Auf dem Boden liegen trockene Bodenstreu und gut brennbares Totholz. Bild: Amt für Wald und Energie Nidwalden / PD

«Noch fehlt das Blätterdach», sagt Andreas Kayser. Gleichzeitig sei die Streuschicht am Waldboden aus Blättern und Ästen vergleichsweise leicht entzündbar. Der fehlende Regen führe zudem dazu, dass es noch keine grüne Bodenvegetation gebe. Diese würde mithelfen, dass die Bodenoberfläche weniger schnell austrocknet.

Roland Christen betont, es sei sicher auch jetzt schon richtig, das Feuermachen im Wald und in Waldesnähe zu unterlassen. Kayser hält fest, dass angesichts des ausbleibenden Regens gegen Ende dieser Woche eine Erhöhung der Walbrandgefahren-Stufe auf «erheblich» anstehen könnte. Das würde dann etwa bedeuten, dass man Feuer nur noch auf fest eingerichteten Feuerstellen entfachen dürfte.

Elektrizitätswerke müssen Strom zukaufen

Fehlende Niederschläge haben auch Auswirkungen auf die Stromproduktion, wie eine Nachfrage bei den kantonalen Elektrizitätswerken ergibt. «Wir haben weniger die Möglichkeit, den Wasserfluss in den Gewässern zu nutzen, und können daher weniger Strom produzieren», sagt Remo Infanger, Direktor des Elektrizitätswerks Nidwalden (EWN). Zwischen Januar und März sei es gerne trocken und weil es zudem noch kalt sei, trete weniger Schmelzwasser auf.

«Wir können das recht gut ausgleichen, indem wir unsere Stauseen etwas mehr absenken», so Infanger. Thomas Baumgartner, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Elektrizitätswerks Obwalden (EWO), sieht eine trockenere Phase nicht erst jetzt: «Seit dem Hochwasser im vergangenen Sommer hat es sehr wenig geregnet. Und auch Schnee ist weniger gefallen.» Daher habe man weniger Strom produzieren können.

Für beide Elektrizitätswerke bedeutet dies, dass sie mehr Strom im Stromgrosshandel zukaufen müssen. «Das allein stellt für uns noch kein Problem dar», so Baumgartner. Mehr zu schaffen mache dem EWO die exorbitante Erhöhung des Strompreises auf dem Markt. Remo Infanger hält fest, dass diese Preissteigerung mit jener des Gases vergleichbar sei. Die Elektrizitätswerke sichern sich die Preise für die Stromzukäufe über mehrjährige Verträge ab. «Doch künftig wird die Beschaffung teurer», so Baumgartner. Der extreme Anstieg seit dem vergangenen Oktober sei nun durch den Krieg in der Ukraine noch verschärft worden, sagt Infanger.

Strompreise dürften ansteigen

Die Elektrizitätswerke könnten solche Preissteigerungen beim Einkauf nicht einfach an die Kundinnen und Kunden weitergeben wie etwa Ölfirmen an der Tankstelle. «Die Strompreisgestaltung ist gesetzlich geregelt», betont Thomas Baumgartner. «Die Preise, die wir im August des vergangenen Jahres publiziert haben, behalten bis Ende 2022 ihre Gültigkeit.» Es werde zu einer Strompreiserhöhung kommen, ist Baumgartner überzeugt. Zum jetzigen Zeitpunkt lasse sich aber noch nichts über das Ausmass sagen.

Remo Infanger vom EWN möchte dazu noch nichts sagen:

«Wir haben das noch nicht kalkuliert.»

Seit längerem sei jedoch klar, dass die Marktkunden mit höheren Preisen zu rechnen hätten. Dies betrifft etwa Firmen, die einen Verbrauch von mehr als 100’000 Kilowattstunden pro Jahr haben und darum im Gegensatz zu Privatkunden ihren Stromlieferanten frei wählen können.

Noch kaum ein Thema ist die Regenarmut derzeit für die Landwirtschaft. «Aktuell ist das in unserer Gegend noch kaum ein Problem», sagt Daniel Blättler, Geschäftsführer der Bauernverbände Nidwalden, Obwalden und Uri. «Natürlich nähme man die Niederschläge gerne», sagt er. Doch in einem Futterbaugebiet habe das noch keine grossen Auswirkungen – mit der Ausnahme, dass die Vegetation etwas hinterherhinke. Anders sehe das bei Gemüseproduzenten aus wie etwa im Mittelland. «Dort wird jetzt bereits bewässert, um rechtzeitig ernten zu können.»

Hinweis: Mehr Informationen unter www.waldbrandgefahr.ch.

