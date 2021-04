Obwalden/Nidwalden Pandemie-Konzept schon vor Corona in der Schublade: Zusammenarbeit der Pflege-Organisationen bewährt sich vor allem jetzt Die Pandemie fordert Pflege-, Sozial- und Altersorganisationen heraus. Gefragt sind Flexibilität und Zusammenhalt. Marion Wannemacher 19.04.2021, 16.27 Uhr

Die Spitex-Organisationen in Ob- und Nidwalden mussten sich rasch auf die neuen Arbeitsbedingungen durch Corona einstellen. Bild: PD

Sie alle mussten sich praktisch von einem Tag auf den anderen auf die Pandemie einstellen: Spitex-Organisationen von Ob- und Nidwalden, das Schweizerische Rote Kreuz Unterwalden (SRK), Alzheimer Ob- und Nidwalden und Pro Senectute. Regula Gerig, Geschäftsstellenleiterin von Alzheimer Obwalden/Nidwalden bringt es auf den Punkt:

«Wir mussten lernen, flexibel zu sein, herausfinden, was es braucht, und uns anpassen.»



Vieles ist nicht mehr, wie es war, da geht es allen gleich. «Wir haben keine Vorträge mehr, keine Vereinsversammlung, wir haben im vergangenen Jahr keinen Fokus-Preis vergeben, keine Standaktionen am Wochenmarkt gemacht und die Anlässe mit den Partnerorganisationen für die pflegenden Angehörigen sind auch weggefallen», konstatiert Regula Gerig. «Für Angehörige von an Alzheimer Erkrankten ist es nun noch schwieriger, wenn man sich mit dem Partner nur noch eingeschränkt austauschen kann und das persönliche Umfeld wegbricht. Unsere Beratungen am Telefon dauern länger und sind komplexer geworden.»

Anfragen für Beratungen steigen

Regula Gerig, Geschäftsstellenleiterin Alzheimer Ob- und Nidwalden. Bild: PD

Die Anzahl der Anfragen nach Beratungen bei Alzheimer Obwalden/Nidwalden steigt aktuell deutlich. Registrierte der Verband im gesamten vergangenen Jahr insgesamt 24 neue Klienten, sind es von Januar bis März dieses Jahres bereits 28. Das bedeute aber nicht, dass es deshalb mehr an Alzheimer Erkrankte gebe, so die Fachfrau. «Eine Zeit lang gab es an Spitälern und der Memory-Klinik keine Abklärung, diese schlagen sich nun zahlenmässig nieder.»

Die Geschäftsstellenleiterin betont, wie wichtig die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ist. Sie nennt das Beispiel eines älteren an Demenz betroffenen Paares, um das sich bislang auch Nachbarn gekümmert hatten. Wegen Corona fehlte diese Entlastung nun. Der Sohn der beiden ist berufstätig und hat kaum Kapazitäten frei. Gemeinsam mit dem SRK konnte man einen Entlastungsdienst aufgleisen. Auch für die finanzielle Unterstützung des Paares wurde gesorgt. «Es gibt Situationen, in denen sogar alle Partnerorganisationen gleichzeitig involviert sind», erklärt Regula Gerig.



Eigenes Pandemie-Konzept

«In der Pandemie-Situation ist die Zusammenarbeit unter den Institutionen noch wichtiger geworden», ist auch Walter Wyrsch, Geschäftsführer der Spitex Nidwalden, überzeugt. Gemeinsam haben die Partnerorganisationen des Projekts «Dr Heimä bliibä» vor Corona Vorträge veranstaltet, um auf ihre Dienstleistungen hinzuweisen. Das ist zurzeit nicht möglich. Dafür ergebe sich aber vielleicht, dass eine Mitarbeiterin der Spitex Nidwalden einen Beratungsbedarf durch die Sozialberatung von Pro Senectute Nidwalden erkenne. Dann könne sie den Klienten auf diese aufmerksam machen, nennt er ein Beispiel.



Walter Wyrsch, Geschäftsführer der Spitex Nidwalden.

Bild: PD

Recht rasch habe sich laut Wyrsch die Spitex Nidwalden auf die neuen Arbeitsbedingungen eingestellt. Man sei nach dem eigenen Pandemie-Konzept vorgegangen. Über dieses man bereits verfügte, erzählt Walter Wyrsch. «Zu keiner Zeit hatten wir Mangel an Masken, Desinfektionsmitteln oder Schutzanzügen.» Allerdings erschwerten die Schutzmassnahmen die Kommunikation, wenn beispielsweise jemand dement oder schwerhörig sei, benennt er die aktuellen Herausforderungen seiner Mitarbeiterinnen.

Gewaltige Steigerungen im Bereich Hauswirtschaft

Die Spitex Nidwalden verzeichnet für den Bereich Hauswirtschaft ein Wachstum von 6,2 Prozent. «Am eindrücklichsten machte sich dies in der Grundreinigung und beim Einkaufen bemerkbar», so der Geschäftsführer. Insgesamt wurden vergangenes Jahr gut 25'400 hauswirtschaftliche Stunden geleistet. In der Pflege kamen rund 57'200 Stunden zusammen, ein halbes Prozent mehr als 2019.



Aktuell gefragt in der Sozialberatung von Pro Senectute Nidwalden ist die Steuererklärung. Dies ist aber nur eines von vielen Beratungsthemen, weiss Geschäftsleiterin Brigitta Stocker. «Es geht um die Anmeldung von Ergänzungsleistungen, um finanzielle Nöte, Familienkonflikte, Wohnungssuche oder den Vorsorgeauftrag oder die Patienten-Verfügung.» Natürlich sei auch eine Vereinsamung bei manchen ihrer Klienten spürbar. Aktuell habe man zu den bestehenden vier Telefonketten eine zusätzliche aufgebaut. Der Besuchsdienst unter allen Schutzmassnahmen werde aufrechterhalten, auch wenn im vergangenen Jahr wegen des Lockdowns nur halb so viele Besuche stattfanden wie 2019. Die Drehscheibe verbuchte mit über 510 Stunden geleisteter Arbeit sogar über 60 Stunden mehr Einsätze als im Vorjahr.



Brigitta Stocker windet der Solidarität unter den Nidwaldnern ein Kränzchen: «Es ist ein grosses soziales Netz vorhanden, das in Gemeinden, Kirche, unter Nachbarn und Freunden zum Tragen kommt.» Und trotzdem brauche es zusätzlich die professionelle Hilfe.

1000 Mahlzeiten mehr in 2020 vom Pro-Senectute-Mahlzeitendienst

Brigitta Stocker, Geschäftsleiterin Pro Senectute Nidwalden.

Bild: PD

Insgesamt nahmen daheim lebende Menschen von Januar bis Ende März dieses Jahres bereits rund 330 Beratungsstunden der Sozialberatung in Anspruch. Rechnet man diese Zahl aufs ganze Jahr hoch, würden 2021 insgesamt 1300 Stunden zusammenkommen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr leistete die Sozialberatung knapp 890 Beratungsstunden für Menschen, die daheim leben. Bei Menschen in Pflegeheimen zeigt sich ein ähnlich signifikanter Anstieg.



Einen Boom erlebte auch der Mahlzeitendienst von Pro Senectute. So wurden im vergangenen Jahr 4500 Mahlzeiten an fast 350 Personen ausgeliefert. Im Vorjahr waren es etwas 1000 Mahlzeiten weniger für fast 240 Personen. Casa Gusto, der Mahlzeitendienst der Migros, erlebte in Nidwalden bei der Anzahl der Abnehmer eine Steigerung um über 50 Prozent.