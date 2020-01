Obwaldner Fischer wollen die Äsche retten Die Obwaldner Fischer sind besorgt wegen des starken Rückgangs der Äsche in der Sarneraa. Neu gibt es eine «Interessengemeinschaft Äsche». Romano Cuonz 19.01.2020, 17.56 Uhr

Heikler Fisch: die Äsche. Archivbild: Romnao Cuonz

Die grossen Sorgen wegen des teils drastischen Rückgangs einiger für den Kanton Obwalden bedeutender Fischarten prägte die 96. Generalversammlung des Fischervereins Obwalden. Im Mittelpunkt stand dabei die Äsche. Noch im Jahr 2016 hatte man diesen Edelfisch aus der Familie der Lachsartigen in der Schweiz zum Fisch des Jahres gekürt. Doch seither sind die Bestände landesweit überall drastisch zurückgegangen.

«Weil die Sarneraa – zwischen Sarnersee und Wichelsee – vom Bund als Äschenstrecke von nationaler Bedeutung eingestuft worden ist, wollten wir unsere Mitglieder an der Generalversammlung umfassend orientieren», sagt Präsident Jörg Reinhard. Deshalb habe man den Biologen und Forscher Philip Dermond von der Fischereiberatungsstelle Fiber in Kastanienbaum zu einem Referat eingeladen.

Dermond zeigte auf, warum die Äsche mittlerweile auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten steht. Zum einen sind vielfältige Lebensräume, wie sie der Fisch zur Fortpflanzung und zum Überleben braucht, in den letzten Jahrzehnten stark eingeschränkt worden. Reich strukturierte Flussläufe samt Ufer mit Kies und Flachwasserzonen sind infolge des Nutzungsdrucks seltener geworden. Für die heikle Äsche äusserst wichtig ist auch eine grosse Veränderlichkeit der Strömung. Ex­trem schädlich ist für sie der Schwallbetrieb der Wasserkraftwerke. Vor allem aber schränkt er die Vernetzung von Lebensräumen oft stark ein. Zu grossen Äschensterben in vielen Fliessgewässern haben in den letzten Jahren auch starke Temperaturanstiege in Hitzesommern geführt.

Fangmindestmass stark erhöht

Dermond zeigte in seinem Referat mögliche Massnahmen auf: Im Vordergrund stehe die Wiederherstellung eines möglichst naturnahen Zustandes der Gewässer durch bauliche und andere Massnahmen. Büsche am Ufer beispielsweise, erschweren den Anflug fischfressender Vögel. Der früher sehr befürwortete Besatz mit Jungäschen hingegen – etwa aus dem Rhein – zeitigte kaum irgendwo wirklich Erfolg.

Zur Situation in der Sarneraa äusserte sich Alain Schmutz als Obwaldner Leiter der Abteilung Umwelt. Im Jahr 2006 habe man den Äschenbestand erhoben und vor allem die Naturverlaichung untersucht. Das Resultat: Der umstrittene Besatz mit Rheinäschen wurde definitiv eingestellt. Als Sofortmassnahme erhöhte man das Fangmass für Äschen von 32 auf 35 und später sogar auf die aktuell gültigen 38 Zentimeter.

Schmutz freut sich: «Eine weitere Untersuchung im 2009 zeigte, dass wir richtig lagen, die Naturverlaichung erwies sich als mindestens so gut wie der Besatz.» Ganz wichtig aber: Obwalden beabsichtigt, mit dem Projekt Hochwassersicherheit Sarneraatal wirkungsvolle Massnahmen zu Gunsten der Äsche (wie auch der vom Aussterben bedrohten Nase) zu verwirklichen. Es sollen lebensnotwendige Strukturen und Rückzugsorte mit kühlem Wasser aus Seitenzuflüssen geschaffen werden. Schmutz dazu: «Im letzten Jahr ist die IG Äsche Sarneraatal gegründet worden. Der Kanton pflegt mit ihr einen guten Meinungsaustausch.»

Es gebe aber – so Präsident Reinhard – noch andere Probleme, die die Fischer und ihren Verein beschäftigen würden. So müsse man auch zu Gunsten der Seeforelle Revitalisierungen an Fliessgewässern vornehmen. Beim Hochwasserschutzprojekt Kleine Schliere hat der Verein Inputs zur Optimierung eingereicht. Mehr Schutz brauche auch der Zander. «Deshalb hat sich der Fischereiverein für eine Verlängerung der Schonzeit im Sarnersee starkgemacht», erklärte Reinhard. Künftig würde sie vom 15. März bis zum 15. Juni dauern.

Sorgen bereiten Schleppfischern nach wie vor die Ruderer auf dem Sarnersee, die aus der ganzen Schweiz und aus dem Ausland kommen. «Unsere Bemühungen für ein besseres Nebeneinander fanden bei den Beteiligten bisher wenig Anklang», beklagte sich Reinhard. Man werde sich auch im kommenden Jahr mit dieser Thematik beschäftigen. Den Fischern riet er: «Meldet doch alle Kollisionen beim Amt für Gewässer und Fischerei sowie beim Ruderverband.»