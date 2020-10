Obwaldner Fitnessmodel ist Schweizer Vizemeister An den Schweizermeisterschaften des Bodybulding- und Fitnessverbands holt der Giswiler Peter Wälti den zweiten Rang. Florian Pfister 29.10.2020, 16.02 Uhr

Der Giswiler Peter Wälti erreichte an der Schweizer Meisterschaft des Bodybuilding- und Fitnessverbands in Estavayer den zweiten Rang. «Damit ging für mich nach jahrelanger Arbeit ein Traum in Erfüllung», sagt der 36-Jährige zu seinem Erfolg am vorletzten Wochenende.