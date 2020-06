Obwaldner Flüchtlingstag ist abgesagt Obwohl der Flüchtlingstag dieses Jahr nicht stattfinden kann, kämpft der Verein für Schutzmassnahmen an den Grenzen Europas. 15.06.2020, 17.53 Uhr

In Sarnen wurde der Flüchtlingstag begangen. Bild: Archiv OZ

(mah) Der Mitte Juni geplante Flüchtlingstag kann dieses Jahr auf Grund der Coronapandemie nicht stattfinden. Wie der Vorstand des Vereines «Flüchtlingstag-Begegnungstag» mitteilt, bedauern die Organisatoren, dass dieser jährliche Begegnungstag zur Sensibilisierung nicht durchgeführt werden kann. Schliesslich würden Themen der Migration nicht einfach wegfallen, weil ein Virus die Welt momentan im Griff habe.

Einen Blick über den Gartenzaun hinaus werfen

In der aktuellen Situation werde leider oft vergessen, dass die Welt ausserhalb des eigenen Gartens immer auch noch bestehe: Das Drama der Flüchtlinge geht an den Grenzen von Europa in Lagern unvermindert weiter, wie die bereitgestellten Zahlen des Vereins zeigen: Im Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos stehen für 1300 Menschen ein Wasserhahn zur Verfügung, auf drei Quadratmetern Zelt leben rund sechs Menschen. Drei Ärzte kümmern sich um 20 000 Lagerbewohnende. Da stellt sich schnell die Frage, wie an einem solchen Ort Schutzmassnahmen umgesetzt werden können.

Um den Druck «von unten» zu verstärken, habe der Verein «Flüchtlingstag-Begegnungstag» deshalb den Osterappell des ökumenischen Netzwerkes migrationscharta.ch unterstützt. So wird aufgezeigt, dass eine Aufnahme von 5000 Flüchtlingen aus den griechischen Lagern in der Schweiz möglich sei: Viele Obwaldner Bürger hätten diesen Brief an Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga mitunterzeichnet, so der Verein.