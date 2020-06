Obwaldner Gemeinden wehren sich gegen Angriff auf ihre Autonomie Der Regierungsrat will die Schaffung eines kantonalen Bauamts prüfen. Mit dieser Idee verärgert er die Gemeinden – auch, weil die Kommunikation missglückt ist. Christian Glaus 25.06.2020, 13.03 Uhr

Mit deutlichen Worten wenden sich die Obwaldner Gemeinden an die Öffentlichkeit: «Die Schaffung eines kantonalen Bauamts drängt sich nicht auf, es stehen weit wichtigere Themen an. Deshalb bringt auch die Prüfung einer solchen Idee nichts.» Dies schreibt die Gemeindepräsidentenkonferenz in einer Mitteilung - und wehrt sich damit gegen eine Idee des Regierungsrats. Er will prüfen, ob mit einem kantonalen Bauamt Ressourcen eingespart werden können (wir berichteten). Diese Prüfung beschloss der Regierungsrat «einseitig», wie die Gemeinden betonen, im Anschluss an ein gemeinsames Projekt. Kanton und Gemeinden hatten in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe abgeklärt, ob die Aufgaben besser verteilt werden können. Sie kamen zum Schluss, dass die Schnittstellen klar sind und das heutige System gut funktioniert.

Der Engelberger Talammann Alex Höchli, Vorsitzender der Obwaldner Gemeindepräsidentenkonferenz, verteidigt die Gemeindeautonomie. PD

Weshalb setzen sich die Gemeinden so heftig zur Wehr? Das hat vor allem mit der Angst vor einem Kontrollverlust zu tun. Das Bauamt ist innerhalb der Bauzonen eine klassische kommunale Angelegenheit. Dabei geht es nicht nur um das Bearbeiten von Baugesuchen, sondern auch um die Ortsplanung – also die bauliche Entwicklung einer Gemeinde. Und da will man sich nicht vom Kanton dreinreden lassen, sagt der Engelberger Talammann Alex Höchli, Vorsitzender der Gemeindepräsidentenkonferenz: «Die Gemeindeautonomie gilt es hoch zu halten. Die Kenntnisse vor Ort sind sehr wichtig.»

Er könne sich nicht vorstellen, dass ein Bauherr künftig sein Gesuch in Sarnen einreichen muss. Oder dass die Einwohner in den Kantonshauptort fahren müssen, um aufliegende Pläne zu studieren. Hinzu komme, dass jede Gemeinde anders sei. «Als Ferienort haben wir in Engelberg eine völlig andere Ausgangslage als kleinere Gemeinden.» Der direkte Kontakt mit der Bevölkerung und den Bauherren sei wichtig und nur mit kommunalen Bauämtern möglich.

Die Obwaldner Gemeindepräsidenten stören sich auch am Vorgehen der Regierung. In der Arbeitsgruppe waren sich die Vertreter einig, dass es bei der Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden keine Reformen braucht. Dies hielten sie in ihrem Schlussbericht fest. «Wir hätten wenigstens erwartet, dass man die Idee eines kantonalen Bauamts innerhalb der Arbeitsgruppe prüft», betont Höchli. Dass der Regierungsrat nun diese Idee «ohne Rücksprache» auf den Tisch bringe, habe die Gemeinden «überrumpelt». Sie lehnen nur schon eine Prüfung ab.

Trotzdem: Gerade kleinere Gemeinden dürften mit einem eigenen Bauamt zunehmend an ihre Grenzen stossen. Die Regeldichte ist hoch, das Bauen wird immer komplexer, die Zahl der Beschwerden nimmt zu. Dessen sind sich auch die Gemeinden bewusst, wie Höchli sagt. «Es ist ganz klar, dass es eine gewisse Spezialisierung und Zusammenarbeit braucht.» Das gehe aber ohne kantonales Bauamt. Die Gemeinden seien dran, ihr Wissen zu bündeln und sich untereinander auszutauschen. «Dank diesem Vorgehen kann den Herausforderungen begegnet werden, ohne dass gleich eine völlige neue Organisation aufgezogen wird und die Vorteile der kurzen Wege vor Ort verschwinden.»