Obwaldner Jungparteien knüpfen sich Abstimmungsvorlagen vor

Von zwei Wochen Vaterschaftsurlaub bis zur 10-Millionen-Schweiz: An einer Podiumsdiskussion in Sarnen debattierten die Jungen über die Abstimmungsvorlagen. Von Konsens sind sie weit entfernt – auch bei der Rollenverteilung in der Familie.

Nino Gisler 04.09.2020, 18.28 Uhr

«Es freut mich, ganz viele junge Gesichter zu sehen. Normalerweise sind mehr graue Haare im Publikum auszumachen.» Mit dieser Feststellung steigt Moderator Christian Isler vom Dachverband Schweizer Jugendparlamente in die Podiumsdiskussion ein. Tatsächlich: Es finden sich rund 40 politikbegeisterte Jugendliche in der Aula des BWZ Obwalden in Sarnen ein. Organisiert wurde die Podiumsveranstaltung von den Obwaldner Jungparteien (Juso, JGLP, JCVP und JSVP) – und über die Streamingplattform Twitch sie live im Internet übertragen.



Eltern sind in der Diskussionsrunde keine auszumachen. Weder Luca Müller (JGLP), noch Severin Wallimann (JSVP), Nele Zehne (Juso), oder Samira Berchtold (JCVP) haben Kinder. Und auch keine konkreten Kinderwünsche. Dennoch befassen sich die Jungpolitiker mit dem Vaterschaftsurlaub. Die Meinungen scheinen schon gemacht zu sein: Severin Wallimann ist klar gegen die Vorlage. Er stört sich daran, dass der Sozialstaat durch Annahme des Vaterschaftsurlaubs weiter ausgebaut wird.

«Wir jungen finanzieren das ein Leben lang mit.»

Zudem findet er, dass die Erziehung in Eigenverantwortung gestaltet werden soll, und dass der Vater dabei auch in der Pflicht stehe. Sprich: Er könne Ferien beziehen.

Nele Zehne wiederum stört sich an der veralteten Rollenverteilung bei der Erziehung des Kindes, deshalb befürwortet sie die Vorlage: «Mit dem Vaterschaftsurlaub wird ein längst überfälliger Schritt Richtung Gleichberechtigung gemacht.» Doch dabei handle es sich nur um einen Zwischenschritt:

«Das Ziel sollte die Elternzeit sein, wie wir sie aus den skandinavischen Ländern kennen.»



Samira Berchtold absolviert zurzeit eine Ausbildung als Hebamme. Sie betont die Sichtweise der Mütter: «Sie sind auf die Unterstützung des Vaters angewiesen.» Gerade in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt sei dies zentral. Unterstützung erhält sie von Luca Müller. Er erklärt, der Vaterschaftsurlaub trage dazu bei, dass die Mutter nach der Geburt schneller wieder arbeiten könne. «Dies führt zu einer moderneren Gesellschaft, wovon alle profitieren», so Müller. Der Konsens zwischen den vier Jungpolitikern bleibt aus, dafür wird den Zuschauern eine geballte Ladung an Argumenten und Fakten verabreicht.



Begrenzungsinitiative sorgt für hitzige Diskussionen

Im gleichen Stil geht es beim zweiten Thema weiter, der Begrenzungsinitiative. Allerdings mit teils anderen Protagonisten: Severin Wallimann erhält Schützenhilfe von SVP-Nationalrätin Monika Rüegger. Beide sind für die Initiative. Auf der anderen Seite finden sich mit Ständerat Erich Ettlin (CVP) und Suzanne Kristiansen, Präsidentin SP Obwalden, zwei Gegner der Begrenzungsinitiative. Im Zentrum der Diskussion steht die Frage: «Wie viel ist zu viel?»



Monika Rüegger steigt mit Statistiken in die Diskussion ein: «Die Schweiz hat die grösste Zuwanderung und die zweithöchste Ausländerquote von allen europäischen Ländern». Wallimann ergänzt, er wolle nicht in einer 10-Millionen-Schweiz leben. Der Bundesrat solle endlich zum Verhandeln bewogen werden. Eine Kündigung der bilateralen Verträge werde nicht angestrebt, ergänzt Rüegger. Dem entgegnet Erich Ettlin: «Das Abkommen mit der EU ist einzigartig». Das Personenfreizügkeitsabkommen als Bestandteil der bilateralen Verträge könne zu jedem Zeitpunkt gekündigt werden, doch das würde zu einem Wohlstandsverlust seitens der Schweizer führen. Suzanne Kristiansen schliesst sich den Ausführungen Ettlins an. Sie sieht in der Begrenzungsinitiative ein grosses Gefahrenpotenzial: «Bei einer Annahme der Initiative wissen wir nicht, wohin sie uns führen wird. Es wäre ein Schritt ins Leere.»