Spital Obwalden: Eigenständig und doch auf Partner angewiesen

Obwaldner Kantonsspital Eigenständig und doch auf Partner angewiesen Eigentlich war der Kanton Obwalden einmal auf gutem Wege, zusammen mit dem Nachbar in Nidwalden eine gemeinsame Lösung für das Spitalwesen zu finden. Doch dann trennten sich die Wege abrupt. Während sich Nidwalden weiterhin um einen starken Partner bemühte, setzte Obwalden auf Eigenständigkeit. 06.03.2022, 12.00 Uhr

Das Kantonsspital Obwalden. Bild: Manuela Jans-Koch (Sarnen,

21. Januar 2021)

Das jüngste Kapitel der äusserst wechselvollen Geschichte des Kantonsspitals Obwalden hat ihren Ursprung ganz am Ende der 1980er-Jahre. Der Start dazu erfolgte allerdings nicht im Sarneraatal selber, sondern im anderen Kantonshauptort unter dem Kernwald, in Stans. Denn dort hatte sich zu diesem Zeitpunkt beim Kantonsspital ein grösseres Investitionsvolumen angestaut. Über die Umsetzung der Baupläne waren sich indessen die politischen Parteien alles andere als einig. Und weil auch beim Kantonsspital in Sarnen ein gewisser Investitionsbedarf nicht von der Hand zu weisen war, parkierte ein Nidwaldner Kantonsparlamentarier die Idee von einem gemeinsamen Spital für die beiden Kantone nid und ob dem Walde.

Erstellt werden sollte dieser Bau am besten auf der gemeinsamen Kantonsgrenze beim Chabistein in Ennetmoos. Eine kühne Vision, die jedoch schnell als Spinneridee abgekanzelt wurde. Ein gemeinsames Spital für die Bevölkerung von Obwalden und Nidwalden – das konnte man sich damals überhaupt nicht vorstellen. Und so köchelten beide Kantone weiter ihre eigenen Spitalprojekte. Die Nidwaldner sagten an der Landsgemeinde von 1991 Ja zum Spitalprojekt und vier Jahre später konnte der heute bestehende Bau in Betrieb genommen werden. Auch in Obwalden schlug man sich mit Um- und Ausbauplänen herum. Am 11. Januar 1994 erfolgte der Spatenstich für den 40-Millionen-Erweiterungsbau. Zwei Jahre später war der Bau fertig. Finanziert unter anderem mit einer Sondersteuer, der damals die Obwaldnerinnen und Obwaldner zustimmten.

Erste Annäherungsversuche

Gemeinsam anstelle eines Alleingangs. Wie die meisten Krankenhäuser auch, hatte das Kantonsspital Obwalden gegen Ende der 1990er-Jahre immer mehr Grundaufträge zu erfüllen. Die direkte Folge waren immer tiefrotere Zahlen. Die sich mit der Jahrtausendwende rasend schnell verändernden Rahmenbedingungen bei der Gesundheitsversorgung brachten die Spitalverantwortlichen von Nidwalden und Obwalden wieder an den Verhandlungstisch. Mit einer gemeinsamen Spitalleitung lassen sich Ressourcen und vor allem auch Geld sparen. So die einhellige Meinung in beiden Kantonen. Zusätzlich befeuert wurde dieses Vorhaben mit dem Ausscheiden aus dem Amt des damaligen Obwaldner Spitaldirektors.

Die ernsthafte Annäherung fand im Jahre 2000 statt. Die Kostenexplosion an den beiden Kantonsspitälern führte dazu, dass zwei Nachbarn zusammenfanden, die das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne hatten. Die Regierungen von Obwalden und Nidwalden waren sich einig, dass die Zukunft in einer Zusammenführung der beiden Spitäler lag. Die Rechnung der Politiker war einfach. Unter dem Strich sollen mit dieser Massnahme Einsparungen in der Höhe von fünf bis zwölf Millionen Franken entstehen. Der Nidwaldner Spitaldirektor übernahm in Obwalden. Auch arbeitstechnisch fanden Annäherungen statt. Spezialistinnen und Spezialisten aus Stans operierten nun auch in Sarnen und umgekehrt.

Erfolgreiche Partnerwahl

Eigentlich klappte die Zusammenarbeit gut und das Zusammengehen der beiden Spitäler war auf bestem Wege. Dass allerdings Nidwalden mehr als Obwalden im Lead war, störte einige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zusehends. Sie machten immer lauter Stimmung gegen den geplanten Zusammenschluss und pochten darauf, dass die Obwaldnerinnen und Obwaldner Anrecht auf ein eigenständiges und kein fremdbestimmtes Kantonsspital haben.

Das Kantonsspital Nidwalden hat 2009 im Luzerner Kantonsspital einen Verbundpartner gefunden. Bild: Urs Hanhart

(Stans, 2. Juni 2021)

Und so kam, was kommen musste. Die eigentlich schon erfreulich angelaufene Zusammenarbeit wurde wieder aufgelöst. Obwalden fuhr fortan sein eigenes «Züglein», während sich Nidwalden der Ausweglosigkeit eines Alleingangs klar war und nach einem neuen Verbundpartner Ausschau hielt und in Luzern beim Kantonsspital fündig wurde. Heute weiss man, dass die im Jahre 2009 von den beiden Gesundheitsdirektoren von Nidwalden und Luzern unterzeichnete Absichtserklärung zur ersten Spitalregion in der Schweiz ein Erfolgsmodell ist. Die Geschichte von Nidwalden zeigt aber auch auf, dass bei allem Entgegenkommen die Bäume nicht in den Himmel wachsen.

Zwei Jahre nach der Absichtserklärung wurde 2011 der Rahmenvertrag für das Projekt Lunis unterzeichnet. Ab 2012 folgt die sogenannte «Verlobungsphase» der beiden Spitäler. Zwölf Jahre nach Unterzeichnung der Absichtserklärung kam es dann 2021 zur eigentlichen Heirat des Luzerner und Nidwaldner Kantonsspitals.

Zeit und Geduld

Obwalden ging zwar auch mit dem Kantonsspital Luzern Kooperationen ein, blieb aber bis heute selbstständig und kämpft mehr oder weniger alleine mit den sich ständig wechselnden Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen. Im März 2012 sagte das Obwaldner Stimmvolk Ja zum Umbau und Ersatz des Bettentrakts für 40,4 Millionen Franken, den man dann im Mai 2014 beziehen konnte.

Die Entwicklung im Gesundheitswesen ist seither nicht stehen geblieben. Dass ein nicht wegzudiskutierender Handlungsbedarf besteht, hat der Obwaldner Regierungsrat schon länger erkannt und deshalb 2018 einen Projektauftrag für die Erarbeitung einer Versorgungsstrategie im Akutbereich erteilt.

Die seither arbeitende Projektsteuergruppe, der unter anderem der Präsident des Spitalrats sowie der Präsident OW-cura als Vertretung der Hausärzte angehören, aber auch die Projektgruppe unter anderem mit dem CEO sowie GL-Mitglieder des Kantonsspitals strebt nun jenes Ziel mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung an, welche der Nachbarkanton 2009 erreicht hatte.

