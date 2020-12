Obwalden Karl Imfelds «Obwaldner Mundart Wörterbuch» liegt jetzt überarbeitet auf dem Ladentisch «Deine Sprache verrät dich», lautet ein Spruch. Auf Karl Imfelds total überarbeitetes «Obwaldner Mundart Wörterbuch» trifft er besonders zu. Romano Cuonz 21.12.2020, 16.30 Uhr

«Dieses Wörterbuch sei all jenen gewidmet, welche unsere Obwaldner Mundart sprechen oder schätzen», schreibt der vor kurzem verstorbene ehemalige Kernser Pfarrer, Volkskundler und Mundartautor Karl Imfeld im Vorwort zu seinem neu aufgelegten, bedeutenden Werk. Und fügt dann – fast hörbar erfreut – hinzu: «Die Nachfrage bei der jüngeren Generation ist konstant». Nicht zuletzt deshalb habe er sich dazu entschlossen, in einer vierjährigen Arbeit den gesamten Wortbestand durchgehend zu überarbeiten und um zahlreiche frisch hinzugefügte Ausdrücke und Erklärungen zu erweitern. Gut 200 Wörter, die sich in neuerer Zeit, beispielsweise durch die Jugendsprache oder im täglichen Umgang, eingebürgert haben, nimmt Imfeld zusätzlich in sein Werk auf. Und stets gibt er auch den ungefähren Zeitpunkt des Aufkommens an.

Cover des total überarbeiteten «Obwaldner Mundart Wörterbuchs» von Karl Imfeld. Bild: Romano Cuonz



Mit dem ergänzten schriftdeutschen Nachschlageverweis auf die Dialektwörter im Mundartteil erleichtert er Nicht-Obwaldnern den Zugang ungemein. Und es gibt noch ein ganz wichtiger Unterschied zur früheren Ausgabe: In der Neubearbeitung sind Engelberger und Lungerer Dialektformen stets ins Gesamtalphabet eingereiht. Dies ermöglicht Vergleiche in buntem und lebendigem Überblick.

Nach einer Buchbinde-Panne liegt das Werk jetzt auf dem Ladentisch

Hunderte Obwaldnerinnen und Obwaldner haben dieses Abschiedsgeschenk Karl Imfelds sehnsüchtig erwartet. Nun liegt es – nach einer Panne beim Buchbinden nochmals neu gedruckt – endlich auf dem Ladentisch. Der Altdorfer Verleger Christof Hirtler, dem Karl Imfeld sein volles Vertrauen geschenkt hatte, atmet erleichtert auf. Zu seiner intensiven, Hunderte Stunden umfassenden Arbeit sagt er: «Die Anfrage von Karl Imfeld, sein Lebenswerk herauszugeben, empfand ich als grosse Wertschätzung, aber auch als Verpflichtung.» In der Tat: Als Projektleiter und Gestalter hat der Urner, zusammen mit zahlreichen Beratern und Korrektoren, einen wertvollen und unschätzbaren Beitrag zur Erhaltung eines einmaligen Obwaldner Kulturguts geleistet.

Der Sarner Buchhändler Alban Dillier stellt das neue «Obwaldner Mundart Wörterbuch» von Karl Imfeld als ideales Weihnachtsgeschenk vor. Romano Cuonz

(Sarnen, 15. Dezember 2020)

Allein schon grafisch besticht das neue Buch: Mit einem schönen, Leserinnen und Leser auf Obwaldner Deutsch ansprechenden Umschlag. Darauf sind mehrfarbig klingende Wörter wie Gellerettli, Aigästäärn, kalatznä und natürlich dui! zu lesen. Bestechend ist auch das von der ersten bis zur letzten Seite durchdachte, konsequente Layout mit der gut lesbaren grossen Grundschrift, in der Mundartwörter deutlich hervorgehoben werden.

Eines der wichtigsten Bücher Obwaldens

Das neu überarbeitete «Obwaldner Mundart Wörterbuch» ist Karl Imfelds letztes Werk. Man kann mit Fug und Recht sagen: sein Lebenswerk! Imfelds früherer Weggefährte und ehemaliger Obwaldner Landammann Franz Enderli erkennt an:

«Das Buch ist ein Zeugnis für seine innere Freude an der Sprache und vor allem für seine Liebe zum Obwaldner Dialekt.»

Mehr noch: Den ganzen Wortschatz, viele Sprichwörter und Redewendungen habe Imfeld da in zwanzigjähriger Arbeit akribisch zusammengetragen. «Es ist eines der wichtigsten Bücher in Obwalden, ein Kulturschatz und als Nachschlagewerk in fast jedem Obwaldner Haushalt zu finden», gibt sich Enderli überzeugt.

Für den Autor von grösster Wichtigkeit war die Wertschätzung seiner Arbeit durch den Fachmann Hans-Peter Schifferle, den ehemaligen Chefredaktor des Schweizerischen Idiotikons. Imfeld gab sich Professor Schifferle gegenüber stets sehr bescheiden. Kurz vor seinem Tod schrieb er ihm noch: «Ihre hohe Anerkennung für meine Arbeit hätte ich nie zu erwarten gewagt, ich kenne die Probleme und Stolpersteine des Autodidakten, ein Fachstudium lässt sich nicht ersetzen.»

Hans-Peter Schifferle seinerseits bewundert, wie «Autodidakt» Imfeld in den letzten Jahren noch alle Möglichkeiten der Online-Recherche auszuschöpfen lernte. «Der grosse Wert der Neubearbeitung manifestiert sich in der sorgfältigen Durchsicht, Ergänzung – aber nicht Aufblähung – und auch strukturellen Optimierung der Erstauflage», hält Schifferle fest. Damit sei eine Wörtersammlung von hervorragender philologischer Qualität entstanden. Bei aller Wissenschaftlichkeit verliere Karl Imfeld nie die Lesbarkeit für ein interessiertes Laienpublikum aus den Augen. Sein Ziel, ein Mundartwörterbuch zu schaffen, das dem Laienbenützer diene und für den Fachmann verlässlich sei, habe er glänzend erreicht. Und Schifferle geizt nicht mit Lob: «Karl Imfeld ist eigentlich ein Meisterwerk gelungen, das eine Zierde in der Landschaft der Regionalwörterbücher des Schweizerdeutschen darstellt.»

Eine von Karl Imfelds letzter Lesungen. Bild: Romano Cuonz

(Kerns, Oktober 2015)

Einer, der «uf zwee Stiälä ghocked isch»

Sehr persönlich setzt sich Schauspieler, Regisseur und Autor Hanspeter Müller-Drossaart in einem Vorwort mit Karl Imfeld, seinem neuen Werk und der Obwaldner Sprache auseinander. Er charakterisiert treffend die immense Arbeit des Pfarrers, wenn er schreibt: «Sorgfältig und mit geduldigem Ohr unsere Obwaldner Dialektwelten erforschend, sammelnd, mit kundiger Feder fassend und ordnend, hat Karl Imfeld, obwohl er als Pfarrer und Dichter uf uzwee Stiälä ghocked isch, auf seine Weise religiösen Auftrag und irdische Sprachlust zusammengeführt und i dr gliichä Chappälä ghirtet.» Und Müller bringt es mit einem kernigen Mundartspruch auf den Punkt: «God z Eerä gschaffed isch ai bätted.»

«Obwaldner Mundart Wörterbuch» von Karl Imfeld. Neue, erweiterte und vollständig überarbeitete Auflage. Bildfluss-Verlag Altdorf. Im Buchhandel erhältlich. 780 Seiten. CHF 56.-