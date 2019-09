Video Obwaldner Nationalratskandidaten liessen sich auf den Zahn fühlen Vier Obwaldner Nationalratskandidaten standen am Podium unserer Zeitung Rede und Antwort zu persönlichen und politischen Fragen. Franziska Herger

«In einem Monat ist es vorbei, dann wissen wir, wer Obwalden im Nationalrat in Bern vertritt», sagte Redaktionsleiter Markus von Rotz am Montagabend am Podium unserer Zeitung in Sarnen. Bis am 20. Oktober die Stimmen ausgezählt sind, stehen Monika Rüegger (SVP), Marco De Col (FDP), Peter Krummenacher (CVP/überparteilich), Luke Gasser (parteilos) und Mirjam Hostetmann (Juso) jedoch noch einige Wochen harten Wahlkampfs bevor.

Vier von ihnen liessen sich im Hotel Krone zwei Stunden lang zu politischen Fragen und ihrer Person auf den Zahn fühlen – nicht nur von Markus von Rotz, sondern auch vom rund 180 Köpfe starken Publikum. Denn wie der Redaktionsleiter sagte: «Es geht zwar nur um einen von 200 Nationalräten, aber für uns ist es eben der einzige.»

Krummenacher verteidigt sich, Rüegger räumt mit Gerüchten auf

Bevor der Startschuss zur Diskussion fiel, beantworteten die Kandidaten einzeln einige nicht ganz bequeme Fragen. So sagte der Kernser Alt Gemeinderat und Berufsschullehrer Marco De Col, seine Meinung, dass stark befahrene Autobahnabschnitte nicht auf sechs Spuren ausgebaut werden sollten, sei keineswegs nur das «neue grüne Mänteli der FDP», wie von Rotz suggerierte. «Wenn man mehr Spuren baut, wird es nicht weniger Autos drauf haben.»

«Ich bin mir Knochenarbeit gewohnt», sagte Musiker, Filmemacher, Autor und Bildhauer Luke Gasser. Er sei also durchaus geeignet, in Bern über Paragrafen zu brüten. Dem Filmemachen gehe immer viel Büroarbeit sowie Überzeugungsarbeit voraus, betonte der Kägiswiler. Der Winzer und Jurist Peter Krummenacher verteidigte seinen Beruf in der von manchen als zwielichtig bezeichneten Branche rund um Staaten, die über Staatsbürgerschaften Wirtschaftsförderung betreiben. Dies treffe für die Schweiz nicht zu, betonte der Sarner, und er persönlich berate Privatpersonen, die in unser Land ziehen wollen. Er sei kein Passhändler.

Am Podium diskutierten (von links) Peter Krummenacher, Marco De Col, Gesprächsleiter Markus von Rotz, Luke Gasser und Monika Rüegger. (Bild: Pius Amrein, Sarnen, 23. September 2019)

SVP-Präsidentin, Kantonsrätin und Hausfrau Monika Rüegger widersprach dem Gerücht, sie sei statt Kantonsrat Peter Seiler von ihrer Partei aufgestellt worden, weil die SVP Schweiz ein Machtwort gesprochen und explizit eine Frau gefordert habe. «Wir hatten zwei sehr ähnliche, absolut valable Kandidaten», betonte die Engelbergerin. «Wir lassen uns von der SVP Schweiz nicht reinreden.»

Der Gesprächsleiter wollte weiter von allen vieren wissen, wie viel sie für ihren Wahlkampf ausgeben (bei Mirjam Hostetmann sind es laut der Online-Wahlhilfe Smartvote 3200 Franken). Marco De Col meinte, er werde allenfalls den Parteibeitrag und die Spenden mit etwa 10 Prozent des Budgets aufstocken, dessen Höhe er nicht nannte. Auch Monika Rüegger wollte die genauen Kosten nicht nennen. Sie zahle einen Drittel, Sponsoren und die Partei je die weiteren Drittel. Luke Gasser redete von einem vierstelligen Betrag. Und Peter Krummenachers Budget liegt bei 30000 Franken, er selber beteilige sich mit 10 000 bis 15000 Franken.

Einsatz für heutige und künftige Probleme, Bürger und Gewerbe.

Wie aus der Pistole geschossen antworteten die Kandidaten auf die Frage, warum man sie wählen sollte. Rüegger will sich für den Bürger und gegen den Staatsausbau einsetzen, De Col für die Menschen, den Lebensraum und das Gewerbe in Obwalden. Krummenacher versprach, sich mit vollem Herzen für die Lösung hängiger Probleme einzusetzen, und Gasser will langfristige Lösungen für künftige Probleme finden.

Mirjam Hostetmann konnte leider nicht teilnehmen. Der Termin stand schon vor Bekanntgabe ihrer Kandidatur fest. Ihre Ansichten und Person werden Teil der Berichterstattung zum CSP-Parteitag vom Dienstag sein.