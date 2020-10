Obwaldner Obergericht spricht Kokainhändler teilweise frei – nicht aber vom Vorwurf der Geldwäscherei Ein Mann aus dem Kanton Obwalden hat sich mit einem Komplizen mehrerer Drogendelikte schuldig gemacht. Die zweite Instanz korrigiert nun das Urteil des Kantonsgerichts für den einen von beiden. Es reduziert seine Haftstrafe um fast einen Viertel. Lucien Rahm 13.10.2020, 19.00 Uhr

Kiloweise Kokain seien in seinem Keller gestreckt und abgepackt worden. Hierfür und für einige andere Delikte sprach das Kantonsgericht den in Obwalden wohnhaften Kosovaren zum Jahresbeginn schuldig, und verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von 4,25 Jahren (wir berichteten). Weil sich der Mann damit nicht einverstanden zeigte und auch die Staatsanwaltschaft sich der Berufung anschloss, hatte nun das Obwaldner Obergericht über den Fall zu urteilen.

Im gut gefüllten Gerichtssaal in Sarnen – der Beschuldigte war in Begleitung seiner Frau und Kollegen erschienen, machte die Anwesenheit eines Übersetzers notwendig, sorgte für mehrere interessierte Zuschauer aus der Staatsanwaltschaft und wurde begleitet von seiner schutzmaskierten Anwältin, die wiederum ihren Anwaltspraktikanten mitgebracht hatte – wurden die Vorwürfe an ihn somit nochmals breit debattiert. Und das waren einige, darunter die mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, begangen an mehreren Orten in Obwalden sowie Luzern. Konkret habe der Mann unter anderem illegale Drogen hergestellt, gelagert, befördert und verkauft. Ausserdem soll er Geld gewaschen haben, was ihm in Kombination gesamthaft die 51-monatige Haftstrafe der ersten Instanz eingebracht hatte.

Der Staatsanwalt forderte die Bestätigung der meisten Teile dieses Schuldspruchs. Von den fünf Oberrichterinnen und -richtern verlangte er überdies, anders als die Vorinstanz auch einen Schuldspruch hinsichtlich der Hehlerei zu erlassen. Dadurch sei dann auch die Gefängnisstrafe um einen Monat zu erhöhen.

«Drogen habe ich nie genommen»

Die Befragung des Familienvaters Anfang 30 durch den vorsitzenden Oberrichter erwies sich als wenig ergiebig. Trotz Übersetzer antwortete der Beschuldigte grundsätzlich gleich selber auf Deutsch. Er habe alles bereits mehrmals gesagt, seine Anwältin wisse diesbezüglich besser Bescheid. Knapp vier Kilogramm Kokaingemisch habe er entgegengenommen, in seinem Keller aufbewahrt, gestreckt und portioniert, nannte der Oberrichter einen der Vorwürfe. «Haben Sie das getan?» Der Beschuldigte dementierte:

«Nein. Ich habe das schon mehrmals gesagt, ich hatte damit nichts zu tun. Ich weiss nicht, was ich sonst noch sagen soll.»

Ihr Mandant habe nur «in untergeordneten Punkten» bei der Drogenverarbeitung mitgeholfen, lautete hierzu das Argument der Verteidigerin, die ihr Plädoyer durch ihren Rechtspraktikanten vorlesen liess. Der Haupttäter des Duos – dieser erhielt ein eigenes Strafverfahren – habe hierbei die Fäden gezogen. Diesem habe der Beschuldigte seinen Keller lediglich zur Verfügung gestellt. «Auch ein Vermieter wird nicht gleich straffällig, wenn ein Mieter in seiner Wohnung etwas Illegales anstellt.» Die Anwältin forderte unter anderem deshalb eine bedingte Haftstrafe von zwei Jahren, bei einer dreijährigen Probezeit.

Obergericht reduziert Haftstrafe um knappes Jahr

Für das Obergericht steht allerdings fest, dass der Kosovare Kenntnis von den Drogen gehabt haben muss, wie es im mittlerweile vorliegenden Urteil heisst. Durch die gefundenen Spuren sei klar, dass in seinem Keller Drogen gestreckt und weiterverarbeitet wurden. Diese Tatsache bestreite der Beschuldigte auch nicht mehr. Da er der Mieter des Kellers und in Besitz des zugehörigen Schlüssels war, sei er somit «zumindest vorübergehend» im Besitz der illegalen Substanzen gewesen und habe diese gelagert. Damit hat er sich gemäss Betäubungsmittelgesetz bereits schuldig gemacht. Demnach gelte er hierbei als Täter, und nicht nur als Gehilfe, wie es seine Verteidigerin darzustellen versuchte.

Auch der Geldwäscherei habe er sich schuldig gemacht, als er von seinem Komplizen 12'500 Franken entgegennahm, um sie auf einer Bank in Aarau in Euro umzutauschen, befindet das Obergericht. Das Kantonsgericht sah dies bereits ebenfalls so.

Bereitschaft reicht für Verurteilung nicht aus

Einen Freispruch erlassen die Oberrichter hingegen zum Vorwurf, der Beschuldigte habe bereits Anstalten getroffen, weitere Drogenlieferungen entgegenzunehmen und zu verarbeiten – was ebenfalls strafbar wäre. Hierbei korrigiert die Zweitinstanz das Kantonsgericht. Dieses ging davon aus, dass der Beschuldigte auch weiterhin bei der Verarbeitung der Drogen mitgemacht hätte, wenn die Polizei nicht eingeschritten wäre. Die Oberrichter jedoch erachten dies nicht als bewiesen. «Dass der Beschuldigte wohl dazu bereit gewesen wäre, reicht für eine Verurteilung nicht aus.» Nur Handlungen könnten hierbei zu einem Schuldspruch führen, nicht jedoch reine Absichten.

Unter dem Strich erlässt das Obergericht dem Kosovaren eine etwas mildere Strafe als das Kantonsgericht. Statt den erstinstanzlichen 51 Monaten muss der Mann nun noch 40 Monate im Gefängnis verbringen, wovon er fünfeinhalb bereits abgesessen hat. Hinzu kommen eine Busse von 500 Franken sowie Verfahrenskosten in der Höhe von knapp 35'000 Franken. Den Parteien bleibt noch bis Mitte Oktober Zeit, den Fall ans Bundesgericht weiterzuziehen.