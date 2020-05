Obwaldner Parlament tagt in der Aula Cher: Kantonsräte freuen sich über mehr Platz Dass die Sarner Schüler auf das Homeschooling ausweichen mussten, erachten Kantonsräte und der Bildungsdirektor als positives Zeugnis. Florian Arnold 28.05.2020, 13.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Sitzung in der Aula Cher hat der Kantonsrat viel Platz. Bilder: Urs Hanhart (Sarnen, 28. Mai 2020)

Es war ein ungewohntes Bild, das sich am Mittwoch in der Aula Cher in Sarnen bot. Wo sonst Konzerte, Theater oder Schulveranstaltungen durchgeführt werden, machte sich die Politik breit. «Wir mussten uns nach einem Ort umschauen, der genügend Platz bietet, damit wir die Abstandsregeln einhalten konnten», erklärt Kantonsratspräsident Reto Wallimann (FDP). Die Aula Cher sei dafür ideal.

Beim Eingang zur Aula Cher stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Absprachen sind schwieriger

Der Geruch von Desinfektionsmittel ist omnipräsent. Für Reden stehen Pulte mit Mikrofonen bereit. Und jedes Kantonsrats- und Regierungsmitglied hat sein eigenes Pult. «Die Atmosphäre ist anders», so Wallimann. «Vor allem ist die Distanz zum Ratssekretär viel grösser, mit dem ich mich sonst viel stärker austausche etwa in Verfahrensfragen oder über die Abstimmungsresultate», erzählt Wallimann. Zudem habe man beim Aufstellen gemerkt, dass bei der üblichen Aufstellung der Sichtkontakt zwischen Ratsleitung und Parlament eingeschränkt gewesen wäre. Deshalb sitzt die Regierung für einmal hinter dem höchsten Obwaldner. «So stärkt mir die Regierung den Rücken», so Wallimann mit einem Schmunzeln.

Die eigenartige Session bietet aber auch Vorteile. «Die Platzverhältnisse im Ratssaal sind viel enger», sagt Adrian Haueter (CVP, Sarnen). Auf den grossen Pulten in der Aula konnten die Parlamentarier ihre Unterlagen grosszügig ausbreiten.

Froh um Vorschlag der Schule

Für Verwirrung im Vorfeld der Session hatte aber gesorgt, dass die Schüler der fünften und sechsten Klasse aufgrund des Spezialsession zu Hause bleiben mussten. Dies um unnötigen Kontakt zu vermeiden. Stattdessen wurden die Schüler wieder zurück ins Homeschooling geschickt. «Wir waren froh um diesen Vorschlag der Rektorin», sagt Kantonsratspräsident Wallimann. Die Gemeinde Sarnen respektive die Schulleitung habe dies entschieden. «Der organisatorische Aufwand wäre viel grösser gewesen, da wir gerade etwa mit den Pausen eingeschränkt gewesen wären.»

An der Sitzung des Kantonsrats Obwalden in der Aula Cher haben alle ihr eigenes Pult.

Bereits professionell mit Homeschooling

Doch lässt es sich verantworten, dass die Schüler der Politik weichen müssen? «Nach meiner Sicht absolut», sagt Bildungsdirektor Christian Schäli. «Der Unterricht fällt nicht aus, sondern findet zu Hause statt. Die Schüler und Lehrpersonen haben gelernt, wie der Fernunterricht funktioniert. Sie sind in diesem Bereich bereits professionell.»

Das sieht Adrian Haueter gleich. «Ich war im ersten Moment überrascht, als ich das gehört habe, aber beruhigt, dass die Rückmeldung der Rektorin positiv ausfiel.» Es sei wertvoll, dass sich die Schule im Bereich des Homeschoolings bereits auskenne. «Vielleicht muss man ein anderes mal wieder darauf zurückgreifen», so Haueter. Max Rötheli (SP, Sarnen) begrüsst die Lösung ebenfalls, da man so gegenseitige Störungen vermeide. «Ich glaube aber, dass man aneinander vorbeigekommen wäre.»

An der Sitzung des Kantonsrats Obwalden in der Aula Cher heisst es: Abstand halten.

Weitere Bilder:

Beim Eingang zur Aula Cher stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. An der Sitzung des Kantonsrats Obwalden in der Aula Cher heisst es: Abstand halten. Ein Blick in den improvisierten Kantonsratssaal in der Aula Cher. An der Sitzung des Kantonsrats Obwalden in der Aula Cher haben alle ihr eigenes Pult. Der Obwaldner Regierungsrat und Landammann Josef Hess spricht zu den Anwesenden. An der Sitzung des Kantonsrats Obwalden in der Aula Cher haben alle ihr eigenes Pult. An der Sitzung des Kantonsrats Obwalden in der Aula Cher haben alle ihr eigenes Pult. Der Obwaldner Regierungsrat Daniel Wyler spricht zu den Anwesenden. An der Sitzung des Kantonsrats Obwalden in der Aula Cher haben alle ihr eigenes Pult. Im Primarschulhaus im Cher hat die Sitzung stattgefunden. Normalerweise tummeln sich hier Schüler und keine Kantonsräte und Regierungsmitglieder.