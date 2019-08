Obwaldner Pilot mit Selfiestick über den Wolken Der Sarner Guido Müller ist mehr als ein leidenschaftlicher Segelflieger. Sein längster Flug ohne Zwischenlandung ging über 630 Kilometer. Robert Hess

Guido Müller in seinem Element über den Alpen.Bild: Guido Müller

Auf den Fliegernamen «Zoom» ist der heute 61-jährige Sarner Guido Müller von seinen Kameraden der Segelfluggruppe Obwalden 2009 getauft worden. Den Anstoss zu diesem Namen lieferte ein Poster von Müller in der «Aero-Revue», das ihn im Cockpit eines Segelflugzeuges über dem Aletschgletscher zeigt.

Der in Trimbach bei Olten aufgewachsene Guido Müller ist seit 1985 Englisch- und Sportlehrer am Kollegium St.Fidelis in Stans. Segelfliegen lernte er 1983/84 in England, als er nach dem Studium an der Uni Basel ein Auslandsjahr als «Assistant Teacher» absolvierte. Seit 1988 wohnt er in Sarnen, ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Selfiestick selber konstruiert

Seit über 30 Jahren ist Müller nicht nur ein leidenschaftlicher Segelflieger mit rund 1500 Flugstunden und 850 Landungen. Er weiss auch die Fotokamera in der Luft speziell einzusetzen. «Zoom» produzierte bereits Selfies im Segelflugzeug, als dieser Begriff noch gar nicht existierte. «Ich wollte Bilder von mir im Flugzeug machen und gleichzeitig die schöne Landschaft mit einbeziehen», sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

So konstruierte er 2008 aus einer 50-cm-Zeltstange einen Stab, an dessen vorderem Ende er eine Panasonic-Lumix-Kompaktkamera mit 10-Sekunden-Selbstauslöser montierte. Durch das kleine Seitenfenster in der Kabinenhaube brachte er die Kamera in eine Position, die es erlaubte, Pilot und einen allfälligen Passagier von ausserhalb des Flugzeuges und gleichzeitig die Landschaft zu fotografieren.

Sieger beim Leser-Wettbewerb

Der Sarner Segelflieger Guido Müller auf dem Flugplatz Kägiswil, rund zwei Stunden vor dem Start zum ersten Flug. (Bild Robert Hess, 4. August 2019)

Vor rund sieben Jahren kaufte «Zoom» einen modernen Selfiestick. Er legte sich auch eine Go-Pro-Kamera zu. Seither hat Guido Müller eine ganze Reihe von spektakulären Bildern «über den Wolken» gemacht, die auch regelmässig veröffentlicht wurden. Sein Meisterstück ist ein Selfie aus dem Jahre 2014, das ihn auf einer Höhe von rund 4500 m.ü.M. vor dem Dom im Wallis zeigt. «Eine Dreiviertelmillion Mal klickten 20-Minuten-Leser im Duell um das aussergewöhnlichste Selfie und verhalfen Guido Müller zum Sieg», hiess es im Januar 2015 in der Gratis-Zeitung.

Bei seinen Flügen sind der Selfiestick und die Kamera meistens dabei. «So kann ich meinen Passagieren jeweils eine spezielle Erinnerung an den Flug mitgeben», erklärt er.

Stunden zwischen Pilatus und Brienzer Rothorn

Der bisher längste Flug von Guido Müller betrug 630 Kilometer (siehe Kasten). Das ist auch innerhalb der Segelfluggruppe Obwalden kein Rekord. Aber Bestweiten seien für ihn zweit- ranging, auch wenn er sich «als leidenschaftlichen Segelflieger» bezeichnet. «Aber ich freue mich selbstverständlich, wenn mir eine besonders lange Flugstrecke oder mit Hilfe von Föhnwellen eine Überhöhung von einigen tausend Metern gelingt», sagt Guido Müller. «Ich kann mich aber ebenso sehr darüber freuen, einige Stunden zwischen Pilatus und Brienzer Rothorn hin und her zu fliegen und dabei die Landschaft von oben zu geniessen.»

Segelfliegen ist nicht zwingend ein teures Hobby, erklärt er: «Ich fliege oft und wende dafür jährlich zwischen 3000 und 4000 Franken auf.» Auch gefährlich sei es nicht, «wenn man sich auf die Flüge gut vorbereitet, die technischen Hilfsmittel nutzt, die Vorschriften einhält, für sich selber die Risiken abwägt und auch Nein sagt, bevor man in eine kritische Situation gerät». Denn die meisten Unfälle würden von Menschen und nicht wegen technischer Mängel verursacht.