Obwaldner Regierung krebst bei den Parkgebühren massiv zurück Nach heftiger Kritik werden die Tarife bedeutend tiefer angesetzt, nachts wird das Parkieren gratis sein. Geplant ist auch die Möglichkeit zur Bezahlung per App. Franziska Herger

Kantonsparkplätze wie diese in Sarnen werden bewirtschaftet - aber mit weniger hohen Tarifen, als ursprünglich geplant. (Bild: Dominik Wunderli, 25. April 2019)



Der Regierungsrat hat überarbeitete Ausführungsbestimmungen zur Bewirtschaftung der kantonalen Parkplätze erlassen. Die Gebühren werden im Vergleich zur früheren Vorlage tiefer angesetzt und nur tagsüber erhoben. An Wochenenden gilt neu ein Niedertarif. Die Einführung der Parkplatzbewirtschaftung solle im Frühling 2020 erfolgen, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte.

Auf Basis der Strassenverordnung erliess der Regierungsrat im Frühling Ausführungsbestimmungen zur Bewirtschaftung der rund 400 kantonseigenen oder angemieteten Parkplätze. Tarifhöhe und -ausgestaltung stiessen auf breite Kritik. Deshalb hat der Regierungsrat diese Vorgaben im September aufgehoben und eine überarbeitete Fassung der Ausführungsbestimmungen beschlossen. Neu ist dabei insbesondere die Tarifgestaltung, welche die Anliegen von Sportvereinen und Parkplatzbenutzern in den Abendstunden sowie an Wochenenden berücksichtige, so die Regierung.

An Werktagen sind die Parkplätze des Kantons für extern Berechtigte neu von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr kostenpflichtig (gemäss vorheriger Fassung von 00:00 bis 24:00 Uhr). Der Tarif für das Parkieren während 3 bis 6 Stunden wird reduziert und für das Parkieren ab der 7. Stunde einheitlich auf Fr. 1.50 pro Stunde festgelegt (gemäss vorheriger Fassung Fr. 3.00 pro Stunde). An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen gilt neu ein Niedertarif (Fr.0.50 pro Stunde, Tagespauschale Fr. 6.00). Nachts ist das Parkieren von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr gebührenfrei. Die maximale Parkdauer ist auf 48 Stunden beschränkt.

150000 Franken sollen erwirtschaftet werden

Gemäss den neuen Ausführungsbestimmungen sind zudem Motorräder, Leicht-, Klein- und dreirädrige Motorfahrzeuge sowie Motorfahrräder von der Parkgebühr befreit. Gehbehinderte Personen und Personen, die eine gehbehinderte Person begleiten, können auf den dafür vorgesehenen Parkfeldern ebenfalls gebührenfrei parkieren, wenn sie über eine Parkkarte für behinderte Personen verfügen.

Die Parkplatzbewirtschaftung gehört zum Massnahmenpaket der Finanzstrategie 2027+. Der Regierungsrat geht davon aus, dass auch mit den moderateren Gebühren das Ziel, Nettoerträge von mindestens 150 000 Franken pro Jahr zu erwirtschaften, erreicht werden kann. Nebst den finanziellen Erträgen soll aber auch die Verfügbarkeit der Parkplätze auf den kantonalen Liegenschaften für Mitarbeitende und Kunden sowie Besucher der Verwaltung verbessert und eine Lenkungswirkung in Form einer vermehrten Nutzung des öffentlichen Verkehrs oder von Velos erzielt werden. Bei der Ausgestaltung der Parkplatzbewirtschaftung achte der Kanton auf tiefe Betriebskosten, schreibt die Regierung. Ein wichtiges Element sei der Einsatz digitaler Mittel. So wird die Bezahlung künftig nicht nur mit Bargeld, sondern auch per Smartphone mit entsprechenden Apps oder TWINT möglich sein.