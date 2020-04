Obwaldner Regierung nimmt Bundesrat in die Pflicht und fordert Gleichbehandlung im Bereich Detailhandel Im Hinblick auf die Lockerung der Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wendet sich die Obwaldner Kantonsregierung mit einem offenen Brief an den Bundesrat.

22.04.2020, 13.33 Uhr

(pz) Im Kanton Obwalden fordern Tourismus, Gewerbe sowie bürgerliche Politiker eine rasche Öffnung der Gastrobetriebe und der touristischen Infrastrukturen sowie des gesamten Detailhandels ab dem 27. April. Für den am Montag publizierten offenen Brief an die Kantonsregierung haben der Obwaldner CVP-Ständerat Erich Ettlin, die Obwaldner SVP-Nationalrätin Monika Rüegger, die Präsidenten der SVP- und FDP-Fraktionen im Kantonsrat sowie der Gewerbeverband Obwalden, Obwalden Tourismus, Engelberg Titlis Tourismus und der Hotelier- und Gastroverein Engelberg zusammengefunden.