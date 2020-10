Video Obwaldner Regierungsrätin appelliert an die Bevölkerung: «Wir zählen auf ihre Solidarität» In einer Videobotschaft wendet sich Regierungsrätin Maya Büchi-Kaiser an die Obwaldner Bevölkerung. 22.10.2020, 15.57 Uhr

(rem) Die Obwaldner Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser hat sich am Donnerstag in einer Videobotschaft an die Bevölkerung gewandt. Büchi: «Die Schweiz ist ein Land, das für seine Freiheit und die Eigenverantwortung bekannt ist. Um die wieder stark zunehmende Verbreitung des Virus zu stoppen, sind die neuen, weiterreichenden Schutzmassnahmen aber nötig. Nur so werden wir die uns so wichtigen Freiheiten schnellstmöglich zurückgewinnen und wieder sorgenfreie Stunden an Veranstaltungen oder mit der Familie verbringen können.»