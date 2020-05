Obwaldner Regierungsrat wählt Franziska Gasser-Fryand in die Landwirtschaftskommission

Ökonomisches Denken gefordert: Bäuerinnen könnten Direktzahlungen verwehrt werden

Unternehmerische Kenntnisse gewinnen in der Landwirtschaft an Bedeutung. Der Bund plant daher Änderungen in der Agrarpolitik. Unter anderem will er die Anforderungen für Direktzahlungen erhöhen – und stösst dabei auf Widerstand.