Obwaldner Schriftstellerin Elisabeth Zurgilgen legt neues Werk vor: Protagonistin Lea Pfister lebt – und wie

Mit «Zeit der Arche» legt Elisabeth Zurgilgen ihren vierten Roman aus der Welt von Lea Pfister vor. Darin geht es um grosse Fragen der Menschheit. Marion Wannemacher 21.09.2020, 18.15 Uhr

«Was für eine Frage», dachte Schriftstellerin Elisabeth Zurgilgen an der Buchvernissage zu ihrem ersten Roman um Hauptfigur Lea Pfister. Das war vor sechs Jahren. Hanspeter Müller-Drossaart fragte, ob aus dem Stoff dereinst eine Trilogie entstehen könnte. Mittlerweile hat sie die Realität mehr als eingeholt. Am Sonntag, 27. September, stellt sie bereits ihr viertes Buch aus dieser Reihe vor.

Elisabeth Zurgilgen stellt am Sonntag, 27. September, ihren vierten Roman vor. Bild: Marion Wannemacher (Stansstad, 17. September 2020)

Alle anderen spielten im Sommer, Herbst und Winter. Natürlich lag ein weiterer Roman mit der Protagonistin auf der Hand. Aber für den vierten Band gab es noch viele andere gute Gründe. Fans von Elisabeth, «Sabi», Zurgilgen schätzen an ihr die Geschichtenerzählerin aus Leidenschaft. «Ich kann einfach nicht anders», sagt sie im Gespräch im «Winkelried» in Stansstad. Und das sei auch der wichtigste Grund für ihr neues Buch. «Ich will einfach nur erzählen», sagt sie. «Ich habe Lust gehabt, noch bei den Figuren zu bleiben.»

Die mysteriöse Russin und die geplante «Arche-Zwei-Punkt-Null»

Der Ort für das Treffen könnte passender nicht sein, denn in «Zeit der Arche» geht es ebenfalls um viel Wasser, um eine Welt, die im Regen zu versinken droht. Als fast 60-Jährige ist Lea Pfister ursprünglich von einer Werbeagentur ins Luxushotel eines Hochtals geschickt worden, um dessen Image aufzupolieren (Band eins: Kein Land für alte Frauen). In Band zwei erhält Lea Pfister von einer Stiftung den Auftrag, Porträts über die Leute im Hochtal zu schreiben. Inzwischen ist dieses Projekt aber zu einer reinen PR-Aktion geworden.

Unter anderem soll Lea über eine mysteriöse russische Milliardärin schreiben. Diese hat sich im Luxushotel niedergelassen und ist dabei, ihre gesamte Umgebung für sich zu vereinnahmen. Als Geschenk an die Gemeinde des Hochtals plant die Russin Archen als Zuflucht vor dem Hochwasser.

Doch vorerst bietet sie ein Plausch-Wochenende auf der «Arche-Zwei-Punkt-Null» an. Ein absurder Wettbewerb soll entscheiden, wer zu den Auserwählten gehören soll. Im Roman geht es um die grossen Fragen der Menschheit: Wer hat ein Recht auf die Arche zu kommen? Was wird mit der Umwelt? Und was soll man mitnehmen, wenn man alles hinter sich lässt? Lea Pfister hätte darauf eine klare Antwort: Geschichten. «Aber sie fragt man ja nicht», heisst es sarkastisch im Klappentext.

Motiv der Arche faszinierte schon lange

Schon lange hatte Elisabeth Zurgilgen das Motiv der Arche erzählerisch verarbeiten wollen, auch das Thema Sintflut habe ihr nach dem im Sarner Büntenquartier selbst erlebten Hochwasser 2005 ohne Strom und Wasser mit vollgelaufenem Keller am Herzen gelegen. Die Schriftstellerin bezieht sich in ihrem Roman auf den Gilgamesch-Epos, einem Mythos mit Parallelen zur Arche Noah in der Bibel.

Als Elisabeth Zurgilgen am Roman schrieb, kochte gerade die Klimadebatte hoch. Heute, fast ein Jahr später, dreht sich die Welt fast nur noch um das Coronavirus. Vergangenes Jahr wurde die Sarnerin nach 17 Jahren als Dozentin an der Hochschule Luzern Wirtschaft pensioniert. Das sei für sie nicht einfach gewesen, sagt sie sachlich.

Viele Ideen für die Zeit nach der Pensionierung

Dabei gehen ihr die Ideen nicht aus. Eigentlich wollte Elisabeth Zurgilgen im Frühling mit ihrer Schreib- und Erzählwerkstatt, der «Immertag-Erzähl-Manufaktur» starten. Diese unterstützt zum Beispiel Menschen, die gern ihre Biografie oder ihre Familiengeschichte verfassen möchten, allein aber nicht zurecht kommen. Der Lockdown machte der heute 65-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Dafür begann sie einen Blog, den sie wöchentlich neu verfasst. «In den ‹Stoffproben› bringe ich immer ein bisschen Erzähltheorie in einer Geschichte verpackt», berichtet sie.

Sie freut sich auf die Buchvernissage und den Kontakt mit den Lesern. Für sie als Autorin seien die Reaktionen spannend: «Wenn ich sie lachen höre, oder die Stille wahrnehme, wenn sie ganz konzentriert zuhören oder ihr Bedauern, wenn es dann vorbei ist.» Ihr Kommen zeige die Bereitschaft, «eine Stunde lang während der Lesung gemeinsam in der gleichen Welt zu verbringen, das ist einzigartig und toll.»

Am Sonntag, 27. September, um 17 Uhr findet die Buchvernissage im Theater altes Gymnasium in Sarnen statt. Anmeldung erforderlich bis 25. September unter 079 455 02 05.