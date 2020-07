Obwaldner Spielgruppenleiterin aus Leidenschaft sagt adé Nach 20 Jahren als Spielgruppenleiterin in Kerns geht Edith Seiler in Pension. Mit ihrem Mann Chrigel hat sie spannende Zukunftspläne. Marion Wannemacher 09.07.2020, 05.00 Uhr

Die Kernser Spielgruppenleiterin Edith Seiler (Mitte) bei der Abschiedsrunde mit Lied im Kreis Edith Seiler hilft, wo sie nur kann. Hochsitz der Waldspielgruppe. Wald-Chuchi der Waldspielgruppe. Das Terrain ist klar markiert. Edith Seiler bei der Abschiedsrunde mit Lied im Kreis. Edith Seiler verteilt Lutscher für die Geschwister der Spielgruppen-Kinder. Edith Seiler verteilt Lutscher für die Geschwister der Spielgruppen-Kinder. Edith Seiler liest den Kindern in der Waldspielhütte vor. Edith Seiler liest den Kindern in der Waldspielhütte vor. Bräteln mit Eltern und Kinder darf nicht fehlen.

«Stampfe mit de Füess, klatsche mit de Händ, tschüss und uf Widerseh» singen die Kinder mit ihren Müttern und einigen Vätern im Kreis. Mitten unter ihnen steht Edith Seiler. Für die Waldspielgruppe Chatzächeerbli ist es definitiv das letzte Mal mit ihr. Die Spielgruppenleiterin macht die Runde und verabschiedet sich von «ihren» Kindern und deren Mamis. Den Frauen steigt das Wasser in die Augen, manchen laufen gar Tränen über die Wangen.

«Wir waren begeistert von ihrer offenen Art, wie sie auf die Kinder zugegangen ist und jedes so genommen hat, wie es war, von ihrer Kreativität und ihren vielen Ideen», hat Rahel Fischer vorher beim Bräteln erzählt. Ihrer Tochter Emma habe es bei Edith Seiler gefallen, das Singen, die Suche nach Hansruedi, der Kontakt mit den andern Kindern.

Geschichte in der heimeligen Waldhütte

Nach dem Essen gab’s noch eine Geschichte in der Chatzächeerbli-Hütte. Edith Seiler hat eine Geschichte aus dem Bilderbuch erzählt. Die vom Krokodil, das nicht baden gehen will wie seine Geschwister. Am Schluss stellt sich heraus, dass das Krokodil eigentlich ein feuerspeiender Drache ist. Statt zu schwimmen können die Geschwister mit ihm Heissluftballon fliegen.

Spielgruppenleiterin Edith Seiler im Element beim Vorlesen in der Waldspielhütte. Bild: Marion Wannemacher (Kerns, Foribach, 1. Juli 2020)

Jeden zu nehmen wie er ist, das war auch Edith Seilers Devise als erfahrene Spielgruppenleiterin. «Man muss jedes Kind für voll nehmen und es selber entscheiden lassen. Es geht darum, Kindern nicht etwas vorzumachen, sondern sie zu begleiten, ihnen zu helfen bei der Entwicklung, dass es sich selber wahrnimmt», sagt sie. Wer sie mit den Kindern erlebt hat, weiss, dass sie es auch so meint. Die klare Linie war für sie dabei Voraussetzung. «Die brauchen sie und sind dankbar dafür.»

27 Jahre lang war Edith Seiler Spielgruppenleiterin, 7 Jahre in Sachseln und dann in Kerns. Vor 19 Jahren sei ihr die Idee gekommen, eine Waldspielgruppe aufzumachen. Sie fragte beim Förster nach, der sagte ihr, der Wald sei für alle da, was so viel wie «Ja» hiess. Mit «Ruggeli», «Blache» und Feuerstelle im Wald Foribach ging es los. Ein «Waldgrossdäddi», begleitete sie jahrelang und legte mit Hand an. Heute gibt es einen Hochsitz mit Seilbahn, einen Kletterparcours und eine Waldküche.

Die 64-Jährige, die Spiel- und Waldspielgruppen leitet, hält den Wald für enorm bedeutsam für die Entwicklung der Kinder. «Am Anfang straucheln sie, bis sie gelernt haben, die Füsse im Wald zu heben.» Auch sei das Leben in der Natur wichtig, die sich veränderten Jahreszeiten, die Beobachtungen der Tiere und der Vegetation. Edith Seiler erklärt auch, was es mit dem ominösen «Hansruedi» auf sich hat. «Wir hatten hier früher ein Eichhörnchen, das wir so genannt haben.» Irgendwann sei es nicht mehr da gewesen. Generationen von Spielgruppen sagen ihm bis heute «Grüezi», wenn sie an den Gruppenplatz kommen. Viele der von ihr betreuten Kinder sind heute erwachsen. Bei Festen freut sie sich, diese wiederzusehen.

Was haben all die Jahre Spielgruppenleitung mit Edith Seiler gemacht? «Das hat mich jung gehalten. Wenn ich mal irgendwo runtergesprungen bin, hab ich gemerkt, dass ich’s doch nicht bin» sagt sie und lacht.

Eine persönliche Erinnerung für jedes Kind

Das Highlight der vierfachen Mutter und dreifachen Grossmutter seien jeweils die Heftli gewesen, die sie mit viel Herzblut für jedes Spielgruppen-Kind gestaltet habe. «Dahinein kamen Lieder, Sprüche, Fotos und die jeweiligen Fortschritte, die sie gemacht hatten. Ihre Entwicklung hat mich jeweils fasziniert.» Den Abschied, gesteht sie, wolle sie noch gar nicht so zulassen. «Das würde mir das Herz zerreissen», sagt sie leise.

Zum Glück gibt es einen guten Zukunftsplan. «Vor vierzig Jahren haben mein Mann Chrigel und ich abgemacht, dass wir nochmals ein Projekt starten, wenn wir frei sind.» Jetzt ist es soweit. «Ab Herbst werden wir mit zwei anderen Paaren gemeinsam das Skihaus Mülimäs auf dem Pilatus bewirtschaften» erzählt sie. Ihre Augen strahlen.

Aus «Chatzächeerbli» wird «Zwärgä-Stibli»

Nadine Niederberger wird die Spielgruppe in Kerns mit Verstärkung unter neuem Namen am neuen Ort weiterführen. Das vierköpfige Team des Zwärgä-Stibli» zieht in den ersten Stock des Sigristenhauses der Katholischen Kirchgemeinde in Kerns, die Waldspielgruppe wird im Foribach weitergeführt. Mit dabei sind Janine Müller, Luzia Peter und Manuela Rossacher.