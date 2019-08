Der Verwaltungsrat der Obwalden Tourismus AG hat an der Sitzung vom 21. August die Wahl von Daniel Scardino als neuer Geschäftsführer von Obwalden Tourismus bestätigt.

Obwaldner Tourismus unter neuer Leitung

Daniel Scardino, ab 1. November 2019 Geschäftsführer Obwalden Tourismus

(pd/ml) Der 54-Jährige tritt seine Stelle am 1. November an. Er hatte unter anderem bereits leitende Funktionen im Marketing und Sales in der Zentralschweiz inne und sammelte Erfahrung im Gruppentourismus.