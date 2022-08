Obwaldner Vom Kochherd auf dem Bauernhof in die Hotelküche Lydia Barmettler, Obwaldner Teilnehmerin an der TV-Landfrauenküche, kochte ihren Dreigänger für 120 Gäste im Alpnacher Landgasthof Schlüssel. Robert Hess 14.08.2022, 15.08 Uhr

Erstmals seit 2010 durfte wieder eine Obwaldnerin ihre Kochkünste in der Unterhaltungsserie «SRF bi de Lüt –Landfrauenküche» präsentieren. Die Ehre fiel der 38-jährigen gebürtigen Nidwaldnerin Lydia Barmettler-von Büren, Kägiswil, zu. Zusammen mit ihrem Ehemann Lukas und dem 8-jährigen Sohn Luca bewirtschaftet die Familie den Pachtbetrieb Neuheim in Kägiswil und den Bergbetrieb Gadenstatt in Ennetmoos.

Lydia Barmettler ist an der Arbeit in der Küche des Landgasthofs Schlüssel in Alpnach. Bild: Robert Hess (Alpnach, 5. August 2022)

Einen Grossteil ihrer Freizeit widmete die gelernte Floristin in den vergangenen Wochen der TV-Landfrauenküche. Ihr Kochauftritt auf dem Hof in Kägiswil war am 10. Juni und am 1. Juli fand das grosse Finale statt, bei dem die Schwyzerin Eliane Schürpf zur Siegerin erkoren wurde.

Teilnehmerinnen bleiben in Kontakt

Für Lydia Barmettler war damit der «offizielle» Teil der TV-Landfrauenküche 2022 abgeschlossen. Aus den Augen wollen sich die sieben Teilnehmerinnen aber nicht verlieren. «Wir hatten es immer gut und lustig miteinander und bleiben in Kontakt», sagt Lydia Barmettler im Gespräch mit unserer Zeitung. «Bereits im Oktober werden wir uns, zusammen mit den Familien, bei einem Treffen in Obwalden wiedersehen.»

Auch Lydia Barmettlers Menu vom TV-Auftritt hatte noch nicht «ausgedient». Das Wirtepaar Kathrin und Kari Langensand vom Landgasthof Schlüssel, Alpnach, hatte sich zusammen mit dem neuen Küchenchef Jérôme Arnheiter bereits vorher entschlossen, vermehrt regionale Spezialitäten und ländliche Gerichte auf die Teller zu bringen. «Dabei lassen wir uns auch von Rezepten der Landfrauenküche inspirieren», so Kari Langensand. Nichts lag da näher, als zusammen mit Lydia Barmettler ein entsprechendes Projekt zu realisieren. Dieses sah vor, an zwei Abenden und einem Sonntagmittag Ende Juli/Anfang August je 40 Gästen im Restaurant das Originalmenu von Lydia Barmettler anzubieten, welches sie in der Hotelküche zubereiten sollte. Die Idee fand sofort Anklang und bald waren die 120 Plätze ausgebucht.

Gleicher Dreigänger wie im Fernsehen

Das 3-Gänge-Menu startet mit «Lydias buntem Frühlingssalat». Beim Hauptgang kommen Kalbsfiletschnitzel mit Lauch, Äpfeln und Pilzen an einer Sauerrahmsauce, geschichtet mit Tschifelerbrot und überbacken mit Obwaldner Käse, auf die Teller. Zum Dessert dürfen die Gäste Rhabarber-Erdbeerkuchen auf Mürbeteig und einer Meringue Haube geniessen. «Für mich lag stets ein Menu mit Produkten aus der Region und vom Hof im Vordergrund.»

Selbstverständlich war Lydia für die Zubereitung ihres Menus im «Schlüssel» selber verantwortlich. «Und dies nicht in der vertrauten Küche auf dem Hof, sondern in einer fremden Hotelküche auf recht kleinem Raum», blickt sie zurück. «Eine echte Herausforderung aber war der viel grössere Zeitdruck als bei den TV-Aufnahmen. Statt wie beim TV-Auftritt zu Hause sechs Teller vorzulegen, waren jeweils 40 Teller möglichst ohne Zeitlücken ins Restaurant zu schicken», berichtet sie. Bei ihrer Arbeit sei sie stets «von einem tollen Team unter der Führung von Küchenchef Jérôme Arnheiter unterstützt worden». Auf ihren Wunsch hin habe er auch mal selber zum Probierlöffel gegriffen.

«Wir haben gerne mit Lydia zusammengearbeitet», sagt Jérôme, «sie hat sehr gut gekocht und sich auf die speziellen Abläufe in einer Hotelküche eingestellt, denn der normale Betrieb musste ja auch funktionieren.»

«Sehr zufrieden» waren auch Kathrin und Kari Langensand. «Von den Gästen haben wir viel Lob für diesen ganz besonderen Anlass entgegennehmen dürfen», freuten sich die Chefs. Die Gäste seien aus allen Regionen der Schweiz nach Alpnach gekommen.