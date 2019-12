Obwaldner Wanderwege: Der erste Wegweiser ist «fast wie ein Weihnachtsgeschenk» In Sachseln wurde der erste neue Wegweiser des Vereins Obwaldner Wanderwege montiert. Marion Wannemacher 18.12.2019, 17.27 Uhr

Bezirksleiter Hans Rohrer (links) und sein Stellvertreter Peter Spichtig begutachten die von ihnen montierten neuen Wegweiser. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 18. Dezember 2019)

Es war ein historischer Moment. Am Mittwoch wurde in Sachseln zwischen Hotel Kreuz und Pfarrkirche der erste neue Wegweiser des Vereins Obwaldner Wanderwege (OWW) montiert. «Es ist ein besonderer Augenblick, fast so wie ein Weihnachtsgeschenk», witzelte Geri Britschgi, technischer Leiter. 25 Jahre nachdem die Signalisation der Wanderwege zur öffentlichen Gemeindeaufgabe wurde, wird das Obwaldner Wanderwegenetz komplett neu signalisiert.