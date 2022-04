Obwaldner Wanderwege: Rohrer wird für langjährigen Einsatz geehrt

Obwaldner Wanderwege Peter Rohrer wird für langjährigen Einsatz zum Ehrenmitglied ernannt Über 160 Mitglieder haben die 67. GV der Obwaldner Wanderwege besucht. Zu reden gibt nach wie vor die Beziehung der Wanderer zu den Bikern. Markus Villiger 24.04.2022, 12.53 Uhr

Viele kamen wandernd an die 67. GV der Obwaldner Wanderwege. Einer langen Tradition folgend, sind rund zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem gemütlichen Sternmarsch ab Sachseln, Sarnen, Kerns oder rund um Alpnach an den Tagungsort im Restaurant Aloutte in Alpnach Dorf gelangt. Insgesamt nahmen über 160 Mitglieder an der Generalversammlung vom vergangenen Samstag teil. Einen besonderen Gruss entbot Präsident Otti Küng, Alpnach Dorf, dem anwesenden Ständerat Erich Ettlin, alt Nationalrat Karl Vogler, Gemeinderat Marcel Egli und Korporationspräsident Urs Spichtig sowie weiteren Behördenvertretern und Gästen.

Küng sagte in seinem Jahresbericht, dass im vergangenen Jahr die Leistungsvereinbarung der Obwaldner Wanderwege mit dem Kanton erneuert und unterzeichnet werden konnte. «Die Überprüfung unseres Leistungsauftrags ergab den neuen Auftrag, der definitiv erneuert und den aktuellen Gegebenheiten angepasst wurde.» Neu erhalten die Obwaldner Wanderwege für die Leistungen, die im Auftrag des Kantons und den Gemeinden erbracht werden, einen Sockelbeitrag. Entsprechende Arbeitsstunden können zusätzlich nach kantonalen Ansätzen verrechnet werden. Die neue Leistungsvereinbarung trat auf den 1. Januar 2022 in Kraft.

Koexistenz von Bikern und Wandern: «Wichtige Fragen noch nicht geklärt»

Geri Britschgi, Technischer Leiter, Kerns, wies in seinem Jahresbericht darauf hin, dass die ursprüngliche Zielvorgabe war, dass bis Ende des Jahres 2021 alle Wegweiser montiert und möglichst alle Zwischenmarkierungen angebracht sind. Im Sommer waren alle Wegweiser im alten Kantonsteil installiert. Ende Oktober waren die Zwischenmarkierungen zwischen den Wegweisern zu rund 90 Prozent angebracht, wie der Technische Leiter ausführte. Das Obwaldner Wanderwegnetz beträgt 989 Kilometer. Mit 183,7 Kilometer weist die Gemeinde Kerns das grösste Wanderwegnetz auf, gefolgt von Sachseln mit 142,5 Kilometern und Alpnach mit 142,2 Kilometern.

Das Thema der Koexistenz Biken und Wandern konnte in Verhandlungen mit der zuständigen Amtsstelle und dem Bau- und Raumentwicklungsdepartement weiter auf den Weg gebracht werden. «Wichtige Fragen hierzu sind aber noch nicht geklärt. Dieses Thema wird uns auch in Zukunft stark fordern», so der Technische Leiter.

Dominik Frei und Martin Kiser neu im Vorstand

Die beiden bisherigen Vorstandsmitglieder Ruedi Reinhard, Melchtal, und Urs Winterberger, Sarnen, wurden für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt. Neu wurden Dominik Frei und Martin Kiser, beide Sachseln, in den Vorstand gewählt. Der frühere langjährige Präsident Urs Wallimann, Sarnen, trat nach zehn Jahren als Wanderleiter zurück und wurde gebührend verabschiedet. Luzia von Moos, Stalden, gehörte von 2018 bis 2022 dem Vorstand an und betreute die Vereinsfinanzen. Auch sie wurde mit Dankesworten gewürdigt. Krankheitshalber konnte sie an der GV nicht teilnehmen. Als neue Wanderleiterin wurde Astrid Beeler, Alpnach Dorf, vorgestellt.

Von links: Otti Küng, Astrid Beeler, Peter Rohrer, Urs Wallimann, Dominik Frei und Martin Kiser. Bild: PD

Der Verein Obwaldner Wanderwege konnte im vergangenen Jahr 33 neue Wanderbegeisterte aufnehmen und zählt zurzeit 843 Mitglieder. Gutgeheissen wurde auch eine Statutenänderung. Auf Antrag von Geschäftsstellenleiter Pius Ziegler wurden die Jahresrechnung, das Budget und die Jahresbeiträge gutgeheissen.

Peter Rohrer ist neues Ehrenmitglied

Eine sehr verdiente Ehrung durfte der Sachsler Peter Rohrer entgegennehmen. Mit starkem Beifall wurde er für seinen langjährigen Einsatz zum Ehrenmitglied ernannt. Schon sein Vater, der weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannte «Wanderpapst» Albert Rohrer aus Sachseln (1919–2007), erreichte für die Obwaldner Wanderwege über Jahrzehnte zahlreiche Meilensteine.

Ehrenmitglied Peter Rohrer gehörte von 2001 bis 2022 dem Vorstand an und war gleichzeitig auch Wanderobmann und Chef der Wanderleitung. In den vergangenen 21 Jahren leitete er insgesamt 771 Wanderungen. «So war Peter Rohrer in den Fussstapfen des legendären ‹Wanderpapstes› und Vaters Bärti Rohrer Jahrzehnte unterwegs», sagte Präsident Otti Küng unter Beifall der zahlreichen Mitglieder.

Küng erinnerte die Anwesenden auch daran, dass Peter Rohrer sehr viel Arbeit auch im Hintergrund geleistet hat. Er sagte nie Nein, wenn Helfer gebraucht wurden. Zu seinen Ehren und als Überraschung trat das «Reinhard-Chörli» auf und verschönerte mit seinen Darbietungen die wohlgelungene Generalversammlung.