ÖV Kerns stellt die Gemeinde-Tageskarten vorübergehend ein Wegen Corona liess die Nachfrage nach Tageskarten nach. Ab 1. März sind sie in Kerns bis auf weiteres nicht mehr erhältlich. Matthias Piazza 22.12.2020, 05.00 Uhr

Auslaufmodell: die Gemeinde-Tageskarte.







Bild: Bruno Kissling

Günstig einen Tag lang den öffentlichen Verkehr in der Schweiz benützen: Seit Jahren bieten Gemeinden solche Eintagesgeneralabonnements vergünstigt an. So auch Kerns, wo sie 45 Franken kosten. Jeweils für ein Jahr kaufte die Gemeinde bei den SBB 2 GA-Tageskarten. Auf die nächste Anschaffung per 1. März nächsten Jahres verzichtet die Gemeinde allerdings. «Die Coronapandemie beeinflusst den Verkauf der Gemeinde-Tageskarten stark. In den vergangenen 10 Monaten konnten lediglich rund 50 Prozent davon verkauft werden», teilt der Gemeinderat mit. Er rechnet für den Zeitraum vom 1. März bis 28. Februar 2021 mit einem Verlust von 14'000 Franken.