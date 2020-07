Ostschweizer mit langem Sündenregister steht vor Obergericht Obwalden – jetzt droht dem Mann eine unbedingte Strafe Jahrelang hat ein heute 51-jähriger Mann aus der Ostschweiz gestohlen, was nicht niet- und nagelfest war. Nach einer ersten Verurteilung im Jahr 2019 am Kantonsgericht fand vor dem Obwaldner Obergericht im Juni eine Nachverhandlung des damaligen Urteils statt. Robert Hess 30.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Sündenregister des Ostschweizers ist lang: Immer wieder ist er in Häuser, Wohnungen und andere Gebäude in verschiedenen Regionen eingebrochen, hat Autos entwendet oder aufgebrochen und hat überall Geld, Wertsachen, Computer, Handys, Handtaschen, Portemonnaies sowie Kreditkarten entwendet und damit an Automaten Geld bezogen oder es versucht. «Ich habe eigentlich alles gestohlen, was möglich war und Geld gebracht hat», ergänzte er. Die einzelnen Deliktsbeträge waren aber nicht sehr hoch.

«Jetzt hoffe ich ganz einfach auf einen Bedingten, denn ein weiterer Gefängnisaufenthalt wirft mich weit zurück, wieder ein normales Leben zu führen», sagte der 51-jährige Beschuldigte kürzlich im Gespräch mit unserer Zeitung vor dem Gerichtsgebäude in Sarnen. «Seit rund 30 Jahren habe ich ein unstetes Leben geführt», so erzählte der Mann weiter, «und habe einen rechten Teil meines Lebensunterhaltes mit dem ‹Einkommen› aus Straftaten finanzieren wollen.»

Nächste unbedingte Strafe drohte

Vorangegangen war diesem Bekenntnis vom vergangenen 10. Juni eine Verhandlung vor dem Obwaldner Obergericht. Dieses hatte über ein Urteil des Kantonsgerichtes vom 20. Mai 2019 zu befinden. Der Beschuldigte war damals wegen gewerbsmässigen Diebstahls, gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, mehrfachen Führens eines Motorfahrzeuges trotz entzogenem Führerausweis, Sachbeschädigung sowie weiterer Delikte zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 11 Monaten und 20 Tagen verurteilt worden.

«Von der Kiste die Nase voll»

Wäre das Urteil des Kantonsgerichtes 2019 rechtskräftig geworden, hätte der Beschuldigte ein weiteres Mal den Gang ins Gefängnis antreten müssen. Die Liste war bereits lang genug: Allein in den vergangenen zehn Jahren ist er sieben Mal zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Mehrmals hatte er sogar während laufender Strafverfahren wieder delinquiert. «Ich lebte während Jahren nach dem Motto: In die Kiste rein, aus der Kiste raus und wieder in die Kiste rein!»

Ein weiteres Mal wollte der Beschuldigte nicht mehr ins Gefängnis. «Ich hatte von der Kiste die Nase voll.» Seit April 2019 befindet er sich zudem in einem privaten Projekt zur beruflichen Wiedereingliederung in der Ostschweiz, wo er seine handwerklichen Fähigkeiten einsetzen kann und wo seine Tätigkeit und sein Verhalten als positiv bewertet werden, wie an der Gerichtsverhandlung verlautete. Der jahrelange Sozialleistungsempfänger kann dort auch auf einen Nebenerwerb zählen.

«Ich hatte mich persönlich aufgefangen und wollte das Erreichte nicht durch eine weitere unbedingte Strafe gefährden», sagte der Mann. Er focht deshalb mit Unterstützung des amtlichen Verteidigers das Urteil des Kantonsgerichtes vom 21. Mai 2019 beim Obergericht an und hoffte in zweiter Instanz auf ein milderes Urteil.

Letzte Chance für den Beschuldigten

Die Hoffnung des Beschuldigten auf einen «Bedingten» wurde erfüllt. In seinem Urteil änderte sich an den angeklagten Straftatbeständen wenig. Wegen Verletzung des Beschleunigungsgebots (lange Dauer des Verfahrens) reduzierte das Obergericht die von der Vorinstanz ausgesprochene Strafe um 20 Tage auf elf Monate. Es gewährte zudem «im Sinne einer letzten Chance» den bedingten Strafvollzug bei einer Probezeit von drei Jahren. «Der Beschuldigte scheint auf gutem Weg zu sein, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren», begründete das Obergericht den «Bedingten». Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.