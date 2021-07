Pandemie «Impfen ist die wichtigste Säule» – der neue Leiter des Obwaldner Gesundheitsamts will mehr Pikse Seit dem 1. März ist Olivier Gerber Leiter des Obwaldner Gesundheitsamts. Im Interview erzählt er unter anderem, wie er die ersten 100 Tage im Amt erlebte und wie er mit der Conona-Skepsis im Kanton umgeht. Philipp Unterschütz 07.07.2021, 05.00 Uhr

Olivier Gerber ist seit 1. März Leiter des Gesundheitsamtes und Leiter des Fachstabs Covid-19 des Kantons Obwalden. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 5. Juli 2021)

Sie waren vor Ihrer Anstellung Mitglied in der Geschäftsleitung einer grossen Spitalgruppe. Warum sind Sie da weg und haben die Privatwirtschaft verlassen?

Olivier Gerber: Ich hatte über die künftige strategische Ausrichtung und die Ausgestaltung der Gruppe andere Ansichten als die Besitzer und bin deshalb ausgetreten. Und nachdem ich sowohl für Leistungserbringer als auch für Versicherer tägig gewesen war, wollte ich eine Vogelperspektive im Gesundheitswesen übernehmen können, da mich das Gesundheitswesen als Ganzes interessiert. Der Kanton hat eine noch breitere Perspektive als Leistungserbringer und Versicherer.

Aber bekanntlich gehört Obwalden nicht zu den Spitzenzahlern unter den Kantonen.

Ich weiss nicht, was die anderen Kantone für diese Arbeit zahlen würden. Aber ab 50 ändern sich für viele Leute die Wertvorstellungen zur Karriere. Auch bei mir. Was macht einem überhaupt richtig Freude? Mir ist es in dieser Lebensphase am wichtigsten, dass ich jeden Tag etwas Nützliches und Sinnvolles mache. In den Spitälern musste ich natürlich schauen, dass sie voll sind und rentieren. Jetzt habe ich eine gewisse Mitverantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung und setze mich dafür ein, dass eine qualitativ gute, effiziente und bezahlbare Gesundheitsversorgung zur Verfügung steht. Auch ist mir das Arbeitsklima sehr viel wert. Wenn ich mich jeden Morgen freue, meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Vorgesetzten zu sehen, ist das sehr viel wert für mich.

Klingt so, als ob Sie nach Ihren ersten 100 Tagen eine gute Bilanz ziehen können.

Ja, meine Erwartungen sind erfüllt, sind sogar übertroffen. Trotz viel Arbeit habe ich viel Energie zurückbekommen. Ich bin nicht ausschliesslich Leiter des Gesundheitsamtes, sondern auch vom kantonalen Fachstab Covid-19. Es läuft sehr gut, wir haben sehr gute erfahrene Leute im Gesundheitsamt. Ich habe meine ersten 100 Tage genutzt, um mich in die verschiedenen Themen einzuarbeiten und das interne und externe Netzwerk aufzubauen. Ich hatte immer intensive Jobs, insofern hat mich der grosse Arbeitsanfall wegen der Pandemie höchstens durch die Zeitnot etwas gestresst. Bezüglich Corona musste natürlich alles von Anfang an funktionieren und wir konnten uns keine längere Einarbeitszeit leisten. Trotz dieser Intensität machte der Einstieg sehr viel Spass. Die Übergabe war perfekt. Mein Vorgänger Patrick Csomor hatte eine sehr gute Arbeit geleistet und ich bekam intern viel Unterstützung. Ich wurde in Obwalden auch sehr gut aufgenommen. Menschlich durfte ich einen sehr guten Start erleben.

Bringen Sie denn Corona überhaupt noch aus Ihrem Kopf? Schon die breite Bevölkerung redet ja über nichts anderes mehr und Sie arbeiten auch noch damit?

Wenn ich mit Freunden zusammensitze, versuche ich schon, mich abzugrenzen. Ich sage dann auch mal, dass ich nicht Politiker bin, sondern vor allem gesetzliche Vorgaben umsetze. Aber mit meiner Freundin oder mit Freunden haben wir schon fast immer andere Gesprächsthemen, ich muss eigentlich nur selten darum bitten, das Thema zu wechseln. Aber es ist tatsächlich fast unausweichlich, dass Corona immer wieder zur Sprache kommt.

Die Obwaldner Stimmbevölkerung hat das Covid-19-Gesetz mit 57 Prozent abgelehnt. Welchen Einfluss hat das für Sie?

Ich bin zwar kein Politiker, aber ich bin natürlich Demokrat. Die Meinung der Bevölkerung ist mir wichtig. Da, wo wir Freiheiten haben, tragen wir dem Rechnung. Ebenso bei den Anhörungen durch den Bund. Wir haben mehrmals gesagt, wir wollen mehr oder schnellere Erleichterungen. Wir spiegeln den Volkswillen und nehmen ihn ernst. In den Bereichen, wo wir Ermessensspielraum haben, wollen wir das ermöglichen, was medizinisch und rechtlich möglich ist. Wir hören auch nicht nur auf den Bund, sondern haben unsere eigene Meinung, die neben medizinischen auch wirtschaftliche Faktoren einbeziehen muss. Im Fachstab Covid-19 ist unser Ansatz ganz klar so definiert, so viel zu ermöglichen wie möglich.

Bei der Impfquote in Obwalden entspricht das Bild dem Abstimmungsergebnis. Es harzt. Am Wochenende war zu hören, dass mittlerweile jeder zweite Impftermin frei bleibe.

Ja, beim Impfstand sind wir an einem Scheideweg. Seit wenigen Tagen können wir viele Termine tatsächlich nicht mehr besetzen. Die Impfbereitschaft ist möglicherweise nicht so hoch wie erhofft.

Hat das Konsequenzen? Was machen Sie nun?

Wir denken zurzeit über flexiblere Öffnungszeiten am Impfzentrum nach. Wir machen auch freiwillige Firmenimpfungen, indem unsere Impffachleute zu den Firmen gehen, oder die Belegschaften gemeinsam ins Impfzentrum kommen. Zudem haben wir ein neues digitales Anmeldesystem für die Termine, das sehr gut angelaufen ist. Wir sind gerade daran, eigene neue Marketingmassnahmen zu diskutieren. Wir möchten diese nicht einfach vom Bund übernehmen, sondern sie müssen für Obwalden passen. In Obwalden sind es beispielsweise keineswegs nur die Jungen, die wir ansprechen wollen. Hier ist die tiefere Impfbereitschaft in den meisten Altersklassen anzutreffen. Wichtig ist mir aber auch, dass wir bis jetzt immer alle Impfstoffe gebraucht haben, wir mussten nie etwas entsorgen oder weitergeben.

Wie wird sich die Impfbereitschaft entwickeln?

Ich erwarte mittelfristig bis Ende Jahr doch 70 Prozent, erhoffen würde ich mir aber noch mehr. Impfen ist die wichtigste Säule im Kampf gegen die Epidemie, und wenn es nur dazu hilft, dass schwere Verläufe verhindert werden können. Wir wissen nicht, wie sich die Lage nach den Sommerferien entwickelt und wenn dann auch noch das Wetter herbstlich wird. Auf jeden Fall müssen wir bereit sein für die Bevölkerung, für den Fall, dass die Zahlen steigen. Wir haben diese Pflicht, ungeachtet der Impfquote oder der generellen Haltung zu Covid-19.

Olivier Gerber vor der kantonalen Verwaltung, wo sich das Gesundheitsamt befindet. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 5. Juli 2021)

Corona drängt alles in den Hintergrund. Sie sind ja aber auch involviert in die Spitalstrategie, die schon seit längerem ein Dauerthema ist.

Bei einem Spital mit dieser Grösse, dieser Anzahl Fälle und diesem Einzugsgebiet muss man tatsächlich etwas unternehmen, das wird langfristig sonst sehr teuer. Zuallererst dachte ich noch als Aussenstehender, aus marktwirtschaftlicher Sicht bringt man das Obwaldner Spital schon zum Laufen. Sie machen gute Arbeit, gute Qualität, dann kommen die Leute automatisch. Aber das Einzugsgebiet ist tatsächlich zu klein. Mein Auftrag ist es, mit dem Spitalrat ein Konzept für eine regionale Zusammenarbeit zu erarbeiten. Die Optionen Verkauf oder Schliessung liegen nicht auf dem Tisch. Wir prüfen Verbundlösungen. Erste Gespräche haben stattgefunden, man hat sich offen und interessiert gezeigt. Ende Sommer wollen wir dem Regierungsrat die ersten Verbundvorschläge zur Analyse vorlegen.

Kürzlich hat der Kantonsrat aber beschlossen, als Schweizerisches Unikum am Leistungskatalog des Spitals im Gesundheitsgesetz festzuhalten. Ist das für Verhandlungen über eine Zusammenarbeit nicht ein Hindernis?

Tatsächlich entscheiden in anderen Kantonen die Parlamente jährlich über die Leistungsaufträge. Das Gesetz in Obwalden schränkt die Möglichkeiten natürlich schon ein. Als Spitalplaner baut man auch am liebsten auf der grünen Wiese. In Obwalden ist sie für uns halt jetzt nicht mehr ganz grün. Ich glaube nicht, dass in der Zukunft ein eigenes Kantonsspital mit einer guten Qualität und finanziell tragbar unter diesen gesetzlichen Vorgaben möglich ist. Es könnte also möglich sein, dass die vorgeschlagene Lösung in der Spitalstrategie mit einem Vorschlag für eine Gesetzesänderung auch beim Leistungskatalog einhergeht. Allerdings finden die Arbeiten immer mit der Vorgabe des Erhaltes oder der Verbesserung der Versorgungs- und Behandlungsqualität statt, immer mit einem guten Zugang zur Medizin.

Was sind Ihre grössten Baustellen für die kommende Zeit abgesehen von Corona?

Kurzfristig kommt nächstes Jahr die Umsetzung des Konzeptes für nicht übertragbare Krankheiten im Alter, das wir als Teil der Alterstrategie vorziehen müssen, um die Bundesbeiträge dafür zu erhalten. Kurz- und mittelfristig sind es die Konzeption der regionalen Zusammenarbeit bei der Gesundheitsversorgungsstrategie und die weitere Entwicklung oder die Prämienverbilligung. Langfristig möchte ich die Prävention passend für Obwalden verstärken.