Obwalden: Maskenpflicht ab der 5. Primarklasse

Pandemie Kanton Obwalden führt Maskenpflicht ab der 5. Klasse der Primarschule ein Ab Freitag gilt für Obwaldner Primarschülerinnen und -schüler ab der 5. Klasse eine generelle Maskenpflicht. Wenn sich mindestens 80 Prozent der Schulstufe repetitiv testen lässt, kann auf das Tragen der Maske verzichtet werden. 09.12.2021, 09.01 Uhr

Die epidemiologische Lage im gesamten Kanton hat sich in den letzten Wochen stark verschlechtert. Besonders hoch ist die Anzahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus an Schulen, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Obwalden vom Donnerstag. Zurzeit befänden sich mehr als 110 Schülerinnen und Schüler aus mehreren Schulen im ganzen Kanton in Isolation und über 130 in Quarantäne. Die Ansteckungen finden laut Mitteilung insbesondere ab der 5. Klasse der Primarschule statt. Erfahrungen aus der Praxis und Erkenntnisse aus dem Contact-Tracing würden zeigen, dass viele Ansteckungen mit Covid-19 in der Schule geschehen und anschliessend zu Hause im familiären Umfeld weitergegeben werden.

Maskentragen ist ab der 5. Primarklasse Pflicht. Im Bild eine Primarklasse in Allschwil/BL. Bild: Keystone

Der Regierungsrat hat aus diesem Grund beschlossen, dass ab Freitag, 10. Dezember, eine Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse der Primarschule gilt. Die bisherige Regelung auf der Orientierungsstufe, wonach auf die Maske verzichtet werden kann, wenn sich mehr als 80 Prozent der entsprechenden Stufe am Schulstandort am repetitiven Testen beteiligen, gilt nun ab der 5. Klasse. Gemäss den Vorgaben des Bundes gilt neu für sämtliche Erwachsenen in den Innenräumen von Bildungseinrichtungen eine Maskentragpflicht.

Repetitives Testen ab der 1. Primarklasse

Als zusätzliche Massnahme hat der Regierungsrat entschieden, dass das repetitive Testen neu in den öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen ab der 1. Klasse der Primarschule angeboten werden muss. Bisher galt diese Angebotspflicht erst ab der Orientierungsschule. Die Teilnahme am repetitiven Testen bleibt sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrpersonen freiwillig und ist kostenlos.

Die getroffenen Massnahmen würden dazu beitragen, den Präsenzunterricht aufrechterhalten zu können und die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Weiterhin bleibe es wichtig, die gängigen Abstands- und Hygieneregeln wie Lüften oder Händewaschen einzuhalten. (zim)