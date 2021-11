Parteiversammlung SVP Obwalden nominiert Daniel Wyler – und diskutiert lange über Parolen Die SVP will ihren Sitz in der Obwaldner Regierung verteidigen und stärkste Kantonsratsfraktion werden. Für die Abstimmungen wurde viermal die Nein-Parole gefasst. Florian Arnold 05.11.2021, 14.25 Uhr

Die SVP Obwalden ist sich einig: Der amtierende Landammann Daniel Wyler soll im März 2022 wiedergewählt werden. Am Parteitag vom Donnerstag in Alpnach wurde er einstimmig nominiert. Das Amt des Regierungsrats fordere Fachkompetenz, die sich Wyler angeeignet habe, so Wahlkampfleiter Dani Blättler. «Er hat sein Departement auch in unruhigen Zeiten mit Entschlossenheit und Umsichtigkeit geführt. Er hat einen breiten Rücken und eine klare Haltung.»

Regierungsrat Daniel Wyler wurde an der SVP-Versammlung einstimmig nominiert. Bild: Florian Arnold (Alpnach, 4. November 2021)

Er sei motiviert, vier weitere Jahre anzuhängen, sagte Daniel Wyler. Alles andere würde auch keinen Sinn machen vor dem Hintergrund, dass man ein bis zwei Jahre für die Einarbeitung rechnen müsse. Er habe gute Leute um sich, mit denen es Spass mache, Dinge umzusetzen. «Ich habe bewiesen, dass ich anpacken kann», sagte Wyler und verwies etwa auf die Taskforce für die Akutversorgung während Corona, die er übernommen hatte.

Kantonsrat Bärti Sigrist appellierte an die Parteimitglieder, nun zu mobilisieren. «Es ist noch eine sechste Person im Spiel», betonte er. «Diesen Sitz behalten wir», gab er sich überzeugt. Wahlkampfleiter Blättler stellte klar, dass man alleine Daniel Wyler unterstützen werde, jedoch niemanden zur Abwahl empfehlen würde. Für die Kantonsratswahlen strebe man an, die grösste Fraktion zu werden.

Öffentliche Impfungen sind störend

Kuno Michel Bild: Florian Arnold (Alpnach, 4. November 2021)

Etwas weniger einig waren sich die Parteimitglieder in Bezug auf die Abstimmungen vom 28. November. Mit 40 zu 15 Stimmen (7 Enthaltungen) hat die SVP die Nein-Parole für die Änderung des kantonalen Gesundheitsgesetzes gefasst. Das Referendum war vom Verein «Miär stand zämä» ergriffen worden. Vorstandsmitglied Kuno Michel erläuterte, dass den Verein drei Artikel störten, vor allem folgender: «Der Regierungsrat kann öffentliche Impfungen durchführen lassen und Impfungen für obligatorisch erklären.» Allerdings würde hierbei nur der Begriff der «öffentlichen Impfungen» neu eingeführt, und nicht die Möglichkeit eines Impfobligatoriums. Dieses ist auf Grundlage des Epidemiengesetzes nämlich bereits im aktuellen Gesetz verankert.

Mit anderen Worten: Bei einem Nein zu den Anpassungen wird sich daran nichts ändern, dass ein Impfobligatorium eingeführt werden könnte. Landammann Daniel Wyler erklärte, mit den «öffentlichen Impfungen» seien etwa das Impfzentrum oder Impfbusse gemeint, die nun zum Einsatz kämen. Doch auch daran stören sich viele. «Auf alle, die sich nicht impfen lassen, wird sehr viel Druck ausgeübt», sagte Kantonsrat Peter Seiler. «Sehr viele haben sich ‹contre cœur› impfen lassen. Was mit den Impfbussen nun passiert, ist fast schon Stalking.» Seiler räumte ein, dass auch er im Rahmen der Kantonsratsdebatte Ja zu den Gesetzesänderungen gesagt hatte – so wie sämtliche Anwesende. «Das war ein Fehler, den ich jetzt korrigieren möchte.» Für ihn ist klar, dass man das Gesetz nochmals überarbeiten muss.

Dreimal Nein auf nationaler Ebene

Nicht unerwartet sagt die SVP Obwalden Nein zum Covid-Gesetz, mit 55 zu 4 Stimmen (5 Enthaltungen). «Der Bundesrat hat die Grenzen überschritten», sagte Nationalrätin und Parteipräsidentin Monika Rüegger. «Er missbraucht das Covid-Zertifikat und provoziert damit eine massive Spaltung der Gesellschaft.» Dass man Leute an den Pranger stelle, die sich nicht impfen lassen wollten, dürfe nicht passieren. Ein junges Mitglied äusserte Bedenken, dass der Bundesrat bei einem Nein wieder einen Lockdown verhängen könnte. Rüegger erwiderte, das würden die aktuellen Zahlen nicht zulassen.

Nationalrätin Martina Bircher (SVP, AG) zf

Auch die Pflege-Initiative war am Donnerstag Thema. Diese sei eine «linke Gewerkschaftsinitiative, bei der man eine Berufsgruppe privilegiert», so die Aargauer Nationalrätin Martina Bircher. Die Vorlage sei nur auf die Akademiker unter den Pflegefachleuten ausgerichtet. Ein Nein helfe der Pflegebranche mehr, da mit dem Gegenvorschlag eine Milliarde Franken in die Ausbildung investiert würden. Die SVP-Mitglieder stimmten mit 58 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung) gegen die Initiative und folgten somit der Mutterpartei.

Adrian Gasser. zf

Nein sagt die SVP Obwalden auch zur Justiz-Initiative, mit 52 zu 6 Stimmen (5 Enthaltungen). Diese will die Wahl der Bundesrichter von den politischen Parteien entkoppeln. Der in Wilen wohnhafte Mitinitiant Adrian Gasser trug die Argumente mit viel Enthusiasmus vor. Die Initiative kämpfe gegen die «Verpolitisierung der Justiz». Die SVP-Mitglieder störten sich aber vor allem am Losentscheid, mit dem die Bundesrichter bestimmt werden sollten, sowie an der «lebenslangen Wahl».