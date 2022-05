Patenschaft Sie bereiten den Labrador Zarek auf den Dienst als Blindenführhund vor – und wollen Nachahmer finden Gaby und Ernst Durrer aus Alpnach erleben die Zeit mit ihrem Patenhund der Blindenhundeführschule Allschwil als Bereicherung – und wollen weitere Patinnen und Paten für die gute Sache gewinnen. In der Urschweiz fehlt es nämlich an solchen. Carmen Epp Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Gaby und Ernst Durrer aus Alpnach sind Paten des angehenden Blindenführhundes Zarek. Bild: Carmen Epp (Alpnach, 23. Mai 2022)

Die Ohren angewinkelt, den Kopf leicht geneigt, die geöffnete Schnauze formt ein Lächeln: Zarek weiss ganz genau, wie er Herzen im Sturm erobern kann. Doch auch wenn er den klassischen Hundeblick beherrscht – ein gewöhnlicher Hund ist Zarek nicht. Der Labradorrüde soll dereinst in Allschwil ausgebildet werden zum Blindenführ-, Assistenz-, Autismusbegleit- oder Sozialhund.

Damit das möglich wird, ist die Stiftung auf Patinnen und Paten angewiesen, wie Chrstian Tschopp, der die Personen in der Zentralschweiz betreut, betont.

«Ohne sie wäre es uns nicht möglich, die 70 bis 90 Welpen, die wir jährlich züchten, auf ihrem Weg hin zum dereinst grossen Einsatz zu begleiten.»

Zurzeit gibt es mit Ernst und Gaby Durrer aus Alpnach nur eine einzige Patenfamilie in der Urschweiz. «Das ist sehr schade», findet Gaby Durrer. «Wir empfehlen allen Interessierten, das mal auszuprobieren. Die Betreuung durch die Stiftung ist einfach top.»

Patenschaft für Hundeunerfahrene ein Idealfall

Das Paar übernimmt als Patenfamilie der Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil die Aufgaben, den Welpen zu sozialisieren, an die Umwelt zu gewöhnen, ihm Vertrauen und Sicherheit sowie die Grunderziehung zu vermitteln.

Letzteres gestaltet sich aktuell etwas schwierig, wie Gaby Durrer bei einem Besuch in Alpnach erklärt: «Im Moment hat er es faustdick hinter den Ohren. Fast so, als habe er alles vergessen, was er die letzten Monate gelernt hat.» Das ist nicht weiter verwunderlich, schliesslich steckt Zarek mit achteinhalb Monaten mitten in der Pubertät.

Ihre drei inzwischen erwachsenen Kinder hat das Ehepaar Durrer gut durch die Pubertät gebracht. Mit Hunden hatten Gaby und Ernst Durrer vor dem Einzug von Zarek jedoch keinerlei Erfahrung. Auch sonst waren Haustiere nie ein Thema bei Durrers – ganz zum Leidwesen ihrer mittleren Tochter, die sich immer einen Hund gewünscht hatte.

Als die Kinder allmählich flügge wurden, suchte Gaby Durrer eine neue Aufgabe. Ihre Schwester, die Tierärztin ist, machte sie auf die Blindenführhundeschule Allschwil und deren Patenhunde aufmerksam. Dort wurden Durrers schliesslich als Patenfamilie aufgenommen, und am 17. November 2021 zog der zehn Wochen alte Zarek ein.

Gaby und Ernst Durrer mit Patenhund Zarek im Wohnzimmer. Bild: Carmen Epp (Alpnach, 23. Mai 2022)

Für sie als hundeunerfahrenes Ehepaar sei die Patenschaft ein Idealfall, sagt Gaby Durrer.

«Statt auf gut Glück einen Hund ins Haus zu holen und ihn, wenn's nicht klappt, ins Tierheim geben zu müssen, haben wir als Paten die Gelegenheit, während einer begrenzten Zeit zu schauen, ob ein Hund überhaupt in unser Leben passt.»

Kosten für Futter, Zubehör und Tierarzt übernimmt die Stiftung. Ausserdem wird man als Patenfamilie eng begleitet. Betreuer Christoph Tschopp aus Sursee besucht die Familien in regelmässigen Abständen und ist rund um die Uhr für Fragen erreichbar. «Das ist gerade für uns als Neulinge ein absoluter Luxus», betont Gaby Durrer. «Während Ersthundehalter in der Regel einfach ins kalte Wasser geworfen werden, werden wir Schritt für Schritt begleitet.»

Patenfamilien brauchen vor allem eines: Zeit

Dass Menschen ohne Hundeerfahrung einen Patenhund übernehmen, sei keine Ausnahme, wie Betreuer Christoph Tschopp sagt. «Viele sehen es als Projekt, und wenn die Voraussetzungen stimmen, spricht da auch nichts dagegen.» Dabei sind die Anforderungen an die Haltung eines Patenhundes nicht ohne: Die Patin oder der Pate muss in guter körperlicher und mentaler Verfassung und bei der Anmeldung nicht älter als 65 Jahre alt sein. Kinder im gleichen Haushalt sollten mindestens sieben Jahre alt sein und der Hauseigentümer muss die Hundehaltung schriftlich bewilligen.

Ausserdem braucht es die Bereitschaft, regelmässig an Ausbildungstagen in Allschwil teilzunehmen, wie Tschopp ausführt. Und die Patinnen und Paten müssen den Hund an möglichst viele Alltagssituationen gewöhnen – wöchentliche Besuche in einer Stadt inklusive.

«Die Hauptbezugsperson sollte also sehr viel Zeit aufwenden und flexibel genug sein, um der intensiven Aufzucht eines jungen Hundes gerecht zu werden.»

Das kann Gaby Durrer nur bestätigen. «Vor allem die ersten Wochen waren recht intensiv», erinnert sich Zareks Patin. «Man muss nachts raus und rund um die Uhr für den Hund da sein. Entsprechend muss man sein Leben dann auch neu organisieren.» Trotzdem sei die Zeit sehr bereichernd, schön und vor allem lehrreich. So sei sie viel lockerer geworden. «Und wir haben viel dazugelernt, was Disziplin und Konsequentsein angeht», fügt Ernst Durrer an.

Hilfestellung tröstet über den Abschied hinweg

Sicher bis zu seinem 15. Lebensmonat bleibt Zarek noch bei Durrers. Danach wird er in die Schule nach Allschwil zurückkehren. Dort wird er von einem ausgebildeten Instruktor – je nach Talent – zum Blindenführ-, Assistenz-, Autismusbegleit- oder Sozialhund ausgebildet, um dann später seinen Dienst als Begleitung einer hilfsbedürftigen Person zu leisten.

Dass sie in ein paar Monaten von ihrem liebgewonnenen Zarek Abschied nehmen müssen, damit befassen sich Gaby und Ernst Durrer vorerst noch nicht. «Das wird sicher nicht einfach», gibt sie zu bedenken. «Aber für uns stand von Anfang an im Vordergrund, dass wir mit unserer Patenschaft am Ende jemandem helfen, dem Zarek ein wertvoller Begleiter sein wird.»

Hinweis: Weitere Infos unter www.blindenhundeschule.ch/patenhunde.

