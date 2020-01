Patrick Matter will den Alpnacher Gemeinderat grüner machen Der 47-jährige Unternehmer kandidiert für den Alpnacher Gemeinderat. Er wäre der erste grünliberale Politiker in Obwalden. Matthias Piazza 25.01.2020, 05.00 Uhr

Der Alpnacher Gemeinderatskandidat Patrick Matter in seinem Kägiswiler Veloladen. Bild: Corinne Glanzmann (22. Januar 2020)

Die Alpnacher haben die Wahl: Gleich vier Kandidaten kämpfen am 9. Februar um den Gemeinderatssitz, der durch den Rücktritt von Gemeindepräsident Heinz Krummenacher (parteilos) frei wird. Er sass seit Mai 2014 im Gemeinderat, den er seit September desselben Jahres präsidierte. Während drei der vier neuen Kandidaten den etablierten Parteien SVP, FDP und CVP angehören, sorgt Patrick Matter für eine kleine Obwaldner Sensation. Er tritt für die Grünliberalen (GLP) an, einer Partei, die es in Obwalden noch gar nicht gibt (eine Jung-GLP Nid- und Obwalden wurde dagegen im September gegründet). «Die GLP mit ihrer ökologischen und trotzdem liberalen Haltung passt perfekt zu mir», meint Patrick Matter dazu. «Sorge tragen zur Umwelt steht nicht im Widerspruch zur wirtschaftlichen Entwicklung. In jedem Produkt stecken Energiekosten. Je weniger Energie für die Herstellung eines Produktes eingesetzt wird, desto günstiger ist es», veranschaulicht er.

Bei der CSP, welche bei den Kantonsratswahlen vor zwei Jahren einen Wähleranteil von 13 Prozent kantonsweit und 27 Prozent in Alpnach erreichte, hätte er sich nicht zu Hause gefühlt. «Die Partei deckt die Themen Wirtschaft und Umwelt für mich zu wenig ab.» Und bei den Grünen, welche es in Obwalden ebenfalls nicht gibt, fehle ihm das liberale Gedankengut.

Energiestrategie 2050 war der Startschuss

Als eine Art politisches Erweckungserlebnis bezeichnet Patrick Matter die Energiestrategie 2050, die vom Schweizer Volk im Mai 2017 angenommen wurde und unter anderem zum Ziel hat, die erneuerbaren Energien auszubauen und die Energieeffizienz zu erhöhen. Er trat im selben Jahr der GLP Schweiz bei. Für den 47-jährigen Familienvater mit einem 9-jährigen Sohn würde die Wahl in den Gemeinderat den Start seiner politischen Laufbahn bedeuten. Politisch sei er zwar immer interessiert gewesen, auch wegen des Vaters. Hans Matter sass von 1982 bis 1991 für die CSP im Alpnacher Gemeinderat, den er ab 1986 präsidierte. Zwischen 1996 und 2009 leitete er als Obwaldner Regierungsrat das Bau- und Raumentwicklungsdepartement.

Doch Patrick Matter hatte anfänglich andere Prioritäten. Er war stark mit dem Aufbau seiner 2004 gegründeten Fusion World GmbH beschäftigt. Das Geschäft mit dem massgeschneiderten Zusammenbau von Velos lief gut, er zügelte den Laden vor zehn Jahren von Alpnach an den jetzigen Standort in Kägiswil. Nun sei er an einem Punkt angelangt, wo er das Pensum von rund 30 Prozent für das Gemeinderatsmandat aufbringen könne. «Als Geschäftsinhaber mit zwei guten Mitarbeitern bin ich zeitlich flexibel, sodass ich beides unter einen Hut bringen kann. Auch kommt mir entgegen, dass unser Geschäft am Samstag offen, dafür am Montag geschlossen hat.»

Als Grünliberaler in Alpnach zu kandidieren, ohne Orts- oder Kantonalpartei im Rücken, erachtet er nicht als Erschwernis. «Gemeinderatswahlen sind Kopfwahlen. Ich schätze meine Wahlchancen nicht als geringer ein als die meiner Gegenkandidaten.» Man kenne ihn im Dorf, unter anderem als Mitbegründer des Obwaldner O-Tour-Bike-Marathons. Als Parteiloser zu kandidieren wäre nicht sein Ding gewesen. «Ich will Farbe bekennen, die Karten auf den Tisch legen, auch wenn ich so vielleicht eine gewisse Wählerschicht verscheuche. Aber die Leute sollen mein Profil kennen.» Er wolle so auch verhindern, dass er Bürger vor den Kopf stosse, wenn er als vermeintlich Parteiloser eine grünliberale Position einnehme.

Grünliberale Themen stehen ganz weit oben

Auch wenn er im Fünfergremium keine Entscheide alleine fällen könne und als Neuling wohl keinen Einfluss auf die Departementszuteilung habe, stünden energiepolitische Themen bei ihm weit oben. So befürwortet er die geplante Fotovoltaikanlage auf dem Kindergarten für 190000 Franken, über die am 9. Februar in einer separaten Vorlage abgestimmt wird – zusätzlich zum Ersatzbauprojekt des Kindergartens. Es wäre nach dem Schulhaus 1958 die zweite Fotovoltaikanlage auf einem öffentlichen Gebäude in Alpnach. «Wir investieren so für unsere Kinder und Grosskinder», meint er in Anspielung auf die mindestens 25-jährige Lebensdauer solcher Anlagen.

Die GLP hat bei den Nationalratswahlen im Herbst um 9 auf 16 Sitze zulegen können. «Diese grünliberale Welle schwappt auch nach Obwalden», ist Matter überzeugt. Er sieht durchaus Potenzial für eine GLP-Kantonalpartei. Bestärkt in dieser Einschätzung fühlt er sich auch, weil die Grünen ebenfalls eine Obwaldner Kantonalpartei gründen wollen. Vorderhand kein Thema sei für ihn das Gemeindepräsidium. «Und was in ferner Zukunft kommt, sehen wir dann.»