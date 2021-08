Ob-/Nidwalden: Die Gastrobranche sucht nach Mitarbeitern

Nid-/Obwalden Die Gastrobranche sucht nach Mitarbeitern – und fürchtet sich vor der Zertifikatspflicht Seit Anfang Juni dürfen die Restaurants ihre Innenbereiche wieder offen haben. Doch die Massnahmen haben ihre Spuren hinterlassen: Viele Arbeitskräfte wechseln die Branche. Zusätzlich fürchtet man die geplante Zertifikatspflicht. Manuel Kaufmann 28.08.2021, 05.00 Uhr

Sind sie derzeit heiss begehrt auf dem Arbeitsmarkt: gute Servicekräfte und junge, motivierte Köchinnen und Köche. Auf beinahe allen Websites von Ob- und Nidwaldner Gasthäusern ist zu lesen, dass nach neuen Mitarbeitern gesucht wird. «Es herrscht in Obwalden effektiv ein akuter Personalmangel im Gastgewerbe», bestätigt Bruno della Torre, Präsident von Gastro Obwalden. Besonders schwer sei es aktuell, Leute zu finden, die im Service arbeiten wollen.

Viele Mitarbeiter wechseln in den Detailhandel

Das Problem habe sich schon vor Corona abgezeichnet, es wurden weniger Lehrstellen in der Branche angetreten. Della Torre sagt: «Nicht alle mögen die unregelmässigen Arbeitszeiten und Teilzeitjobs sind auch nicht mehr so gefragt.» Doch seit der Bundesrat die Restaurants Mitte Dezember für ein halbes Jahr schliessen liess, verliessen viele Mitarbeiter das Gastgewerbe. «Aufgrund der unsicheren Lage wechselten viele vom Service in den Detailhandel, weil ihnen dort mehr soziale Sicherheit gewährleistet werden kann», sagt della Torre, der das Problem nicht bei den Löhnen sieht. Er sagt:

Bruno della Torre, Präsident von Gastro Obwalden.

Bild: Pius Amrein (Kerns, 6. November 2020)

«Eine gute Servicemitarbeiterin verdient keinen schlechten Lohn. Dabei gilt es auch, das Trinkgeld miteinzuberechnen.»

Bruno della Torre, der selbst das Gasthaus Rose in Kerns führt, spricht sich ausserdem klar gegen die Einführung einer Zertifikatspflicht aus. Mit einer Impfquote von unter 50 Prozent in Obwalden würde eine Mehrheit der Gäste ausgeschlossen werden. «Wenn für ein Feierabendbier oder einen Kaffee im Restaurant ein Zertifikat vorgelegt werden muss, dann wird sich das wieder in Privaträume verlegen», befürchtet della Torre.

Der Landgasthof Schlüssel in Alpnach ist eines von vielen Obwaldner Restaurants, denen es an Mitarbeitern mangelt. «Wir suchen seit etwa drei Monaten nach Nachfolgern im Service und in der Küche, doch es gab praktisch keine Bewerber», sagt Gastgeber Kari Langensand. Auch er zeigt Verständnis für Branchenwechsler: «Wenn man mehrere Monate mit 80 Prozent des Lohnes auskommen muss, ist das sehr einschränkend.» Die Branche habe jetzt ihre Hausaufgaben zu tun und zu versuchen, die Berufsausbildung attraktiver zu gestalten. Langensand will insbesondere auch junge Leute vom Gastgewerbe überzeugen, denn die flexiblen Arbeitszeiten hätten auch ihre Vorteile: «Man arbeitet vielleicht am Wochenende, aber kann zum Beispiel auf die leere Skipiste, während andere arbeiten.»

Kari Langensand vom Landgasthof Schlüssel in Alpnach im November – einen Monat später mussten die Restaurants schliessen. Bild: Robert Hess (Alpnach, 4. November 2020)

Gastro Nidwalden ist klar gegen Zertifikatspflicht in Restaurants

In Nidwalden sieht das Problem ähnlich aus: «Wir haben in Nidwalden jegliche Betriebe, die Mitarbeiter suchen», sagt Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden. Die Branche könne den Mitarbeitern momentan keine Perspektiven bieten. Hoffmann versteht, warum einige Leute die Branche wechseln: «Die Leute wollen Lohnsicherheit und Planungssicherheit, keine Kurzarbeit.» Für Hoffmann gibt es nur einen Weg aus dieser Krise: Möglichst schnell zurück zur Normalität und die Leute aus der Kurzarbeit herausholen.

Nathalie Hoffmann, Inhaberin des Seehotels Baumgarten in Kehrsiten und Präsidentin Gastro Nidwalden. Bild: PD

Hoffmann ist froh, dass in der Gastro-Branche das Covid-Zertifikat gerade noch nicht eingesetzt werden muss. «Das wäre unser Untergang», sagt sie. Und es sei auch der falsche Ansatz. Hoffmann stellt klar:

«Wir sind überhaupt nicht gegen die Impfung. Doch es kann nicht sein, dass der Bundesrat die Gastronomie missbraucht, um zu erreichen, dass sich die Bevölkerung impfen geht.»

Hoffmann ist selbst Besitzerin des Seehotels Baumgarten in Kehrsiten und musste die Betriebszeiten des Restaurants um 30 Prozent reduzieren, damit sie mit weniger Personal auskommt.

Arbeit in der Gastronomie sei hart, aber fair

Mit weniger Personal muss auch Walter Blaser, Gastgeber der Brasserie le Mirage in Stans, auskommen. «Seit dem Ende des Lockdowns fehlen uns die Leute», sagt Blaser. Diese seien grösstenteils in andere Teile der Dienstleistungsbranche übergegangen. «Dort werden sie sehr gerne genommen, weil sie es sich gewohnt sind, flexibel zu arbeiten», so Blaser.

Die Brasserie le Mirage ist auf der Suche nach einem neuen Koch. Dies gestalte sich aber nicht wie gewünscht: «Es scheint unmöglich, jemanden zu finden», sagt Blaser. Er habe ein riesiges Beziehungsnetz und auch viel inseriert. Ohne Erfolg: «Es traf bisher keine einzige Bewerbung ein.» Wenn sich langfristig niemand finden lässt, müsse Blaser auch eine Verkleinerung der Speisekarte in Betracht ziehen. Blaser weiss, dass der Koch ein Knochenjob ist, mit unattraktiven Arbeitszeiten. «Trotzdem», findet er, «könnten Eltern und Lehrer den Jugendlichen den Job etwas näherbringen.» Denn dieser bringe auch viele Vorteile mit sich: «Fünf Wochen Ferien, sechs Feiertage, ein 13. Monatslohn und eine 42-Stunden-Woche gibt es noch lange nicht in allen Berufen.»