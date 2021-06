Peter Küchler wird Ortskernentwickler in Sarnen

Sarnen Peter Küchler wird Ortskernentwickler Der Einwohnergemeinderat wählt den Sarner Kommunikationsprofi Peter Küchler zum Ortskernentwickler. In einem ersten Schritt soll er geeignete Strukturen mit den Akteuren im Zentrum schaffen. 13.06.2021, 12.57 Uhr

(unp) Unter dem Titel Perspektiven Dorfzentrum Sarnen 2030 hat die Gemeinde 2019 bis 2020 eine Nutzungsstrategie erarbeitet. Zentraler Bestandteil für eine wirkungsvolle Umsetzung ist die Implementierung eines Ortskernentwicklers. Nach einer Ausschreibung Mitte April hat der Einwohnergemeinderat nun Peter Küchler (Bild), Sarnen, zum Ortskernentwickler gewählt. Das Mandat des Ortskernentwicklers ist auf drei Jahre befristet.

Peter Küchler. Bild: PD

Der Kommunikationsprofi sei im Ort bestens vernetzt und könne als integrierendes Bindeglied zwischen den verschiedenen Akteuren im Zentrum wirken, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Küchler sei die geeignete Person, weil er die Kräfte im Zentrum bündeln und in geordnete Bahnen lenken könne sowie Initiativen aufnehmen und zusammen mit der Politik, Verwaltung und den Beteiligten zum Durchbruch verhelfen könne. Peter Küchler, Jahrgang 1978, führt seit 2016 eine eigene Kommunikationsagentur in Sarnen. Er ist spezialisiert auf Kommunikationsberatung und Medienarbeit.