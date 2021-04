Alpnach «Aber sie hat ein gutes Werk an mir getan» – so verteidigte der Pfarrer den überdimensionierten Bau der Pfarrkirche Frondienst, Waldabholzungen und Überschwemmungen, Finanzprobleme, markante Persönlichkeiten – die Geschichte hinter der Pfarrkirche Alpnach ist an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Der Alpnacher Oski Langensand hat daraus ein Drehbuch geschrieben. Philipp Unterschütz 19.04.2021, 05.00 Uhr

Die Pfarrkirche St.Maria Magdalena in Alpnach.

Bild: Nadia Schaerli (Alpnach, 8. April 2021)

Der Turm der Alpnacher Pfarrkirche St.Maria Magdalena sei 100 Meter hoch und die Kugel darauf so gross, dass darin vier Leute jassen könnten. So erzählte man es sich lange in Alpnach. Man hätte zum Bau eine riesige Rampe im Dorf bauen müssen. Und eigentlich müsste diese Kirche in Kerns stehen, die Baupläne seien nämlich verwechselt worden.

Um die von 1812 bis 1820 erbaute Pfarrkirche Alpnach rankten sich viele Legenden und Mythen, die mittlerweile widerlegt sind. Die Kugel hat einen Durchmesser von 80 Zentimeter und der Turm ist genau 91,17 Meter hoch. Immerhin ist die Kirche damit aber der vierthöchste Sakralbau der Schweiz. Und mit der fünf Tonnen schweren «Maria-Magdalena-Glocke» mit einem Durchmesser von 1,94 Meter erklingt zudem die grösste Glocke Unterwaldens in Alpnach.

Die Legenden und die Grösse des Bauwerks deuten schon darauf hin, dass sich hinter dem Bau eine spannende Geschichte verbirgt. Der Alpnacher Oski Langensand hat sie nun aus verschiedensten Quellen recherchiert und ein Drehbuch verfasst, das als Grundlage für ein Volksstück mit geschichtlichem Hintergrund dienen wird. Dieses realisiert die Kirchgemeinde zum 200. Jubiläum der Weihe der Pfarrkirche St.Maria Magdalena. «Yysä Turm lyychted wyyt is Land», bei dem rund 60 Schauspieler und Statisten mitmachen, wird in der zweiten Oktoberhälfte mehrmals in der Kirche aufgeführt.

Oski Langensand in der Pfarrkirche Alpnach.

Bild: Nadia Schaerli (Alpnach, 8. April 2021)

Zu grosse Kirche für zu kleines Dorf

«Wer durch Obwalden reist, sieht schon von weit her den hohen, schlanken Turm im Dorf Alpnach. Wie ein Zeigefinger markiert er die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen der geistlichen und der irdischen Welt.» Wenn Oski Langensand erzählt, spürt man, wie ihn die Pfarrkirche und ihre Geschichte gepackt haben. Drei Jahre hat der 56-jährige Alpnacher geforscht, recherchiert, gelesen und ausgewertet. Einen grossen Teil seiner Freizeit hat er investiert. Bevor die Kirchgemeinde vor vier Jahren anfragte, habe er nicht viel über die Geschichte gewusst. «Dann hat mich der Gwunder aber wirklich gepackt.» Was steckt hinter dem für das damals kleine Dorf viel zu grossen Bauwerk? Was hatte der Kirchenbau für Auswirkungen auf das Dorfleben? Bald stand für ihn auch fest, dass das Projekt auch Ausdruck einer Art Grössenwahn war.

Tatsächlich dauerte die Vorbereitung und Planungszeit rund 40 Jahre, es gab offenbar breite und intensive Diskussionen. «Aber es fehlen aus dieser Zeit und der anschliessenden Bauzeit Protokolle oder Tagebücher», sagt Oski Langensand. So lässt es sich heute gar nicht genau sagen, warum sich Alpnach überhaupt in das gewagte Abenteuer einer neuen Kirche stürzte. Der Ort zählte zu dieser Zeit rund 1100 Bewohner, es war alles andere als eine reiche Gegend. Und die Kirche war schlicht zu gross und zu teuer. Und sie verschlang schliesslich noch viel mehr Geld als erwartet.

«Man ist sich heute nicht im Geringsten bewusst, welche gravierenden Auswirkungen das über Jahrzehnte für das Dorfleben hatte»,

stellt Oski Langensand fest.

Streit ums Geld

1790 fiel der folgenschwere Entscheid zum Bau und weil die alteingesessenen, herrschenden Kilchgenossen das nicht alleine finanzieren konnten, schloss man mit den Bei- und Hintersässen einen Vertrag ab. Beisässen waren Zugezogene aus Ob- und Nidwalden, Hintersässen kamen von ausserhalb dieser beiden Kantone. Wie Oski Langensands Recherchen erstmals zeigen, wurde der Vertrag nur wenige Tage nach dem Bauentscheid quasi am Familientisch unterzeichnet. Ratsherr Franz Josef Valentin Wallimann als Vertreter der Kilchgenossen war der Schwager vom Zöllner Niklaus Josef Blättler, dem Vertreter der Bei- und Hintersässen.

Die Vereinbarung, die überhastet abgeschlossen wurde, sollte die wichtigsten Punkte des Neubaus regeln und insbesondere die Finanzierung. Sie hatte aber bittere Konsequenzen. Weil die Kilchgenossen Wald zum Verkauf gaben und die «Direktion» übernahmen, konnten sie ihren Anteil für die Restkosten bei nur einem Drittel festsetzen, während die Bei- und Hintersässen zwei Drittel zu übernehmen hatten. Der Vertrag sorgte noch lange über die Bauzeit hinaus für Streit zwischen den Parteien und vergiftete das Klima. 1826 musste gar eine eigens bestellte Kommission der Obwaldner Regierung schlichten, die Tilgung der Kirchenschuld blieb aber für weitere zwei Jahrzehnte das bestimmende politische Thema im Dorf.

Abholzung hat Folgen

Bis zum Baubeginn dauerte es nach der Vereinbarung aber doch noch Jahre. So verzögerte der Franzoseneinfall 1798 den Start und der für den Neubau geäufnete Kirchenfonds musste für Kriegskosten verwendet werden. Zudem mussten zur Finanzierung neben dem von der Landsgemeinde freigegebenen Delli-Wald noch weitere Wälder im Horweli und Neubrüchli abgeholzt und verkauft werden. In den Jahren 1811, 1814, 1826 und 1833 wurden gegen 700 Hektaren Wald geschlagen. Dieser Holzschlag hatte fatale Folgen. Im Einzugsgebiet der kleinen Schliere fehlte das Wurzelwerk, um das Wasser zurückzuhalten, was im Dorf immer wieder zu Überschwemmungen führte. Erst 1902 begannen die Wiederaufforstungen und auch die Bachverbauungen.

Wer nicht arbeitet, wird gebüsst

Weil das Geld immer noch nicht reichte, wurde 1811 die Bevölkerung gar zum Frondienst verpflichtet. Der Kirchenrat bestimmte, dass jeder Mann pro Woche einen Tag von 8 bis 15 Uhr für den Neubau arbeiten musste. Nur ein Jahr später wurden auch noch die Frauen eingezogen. «Zwei Weibsbilder, die keine Haushaltung führen, werden als eine Mannsperson gezählt. Eine Weibsperson aber, die einen Haushalt führt, wird einer Mannsperson gleichgerechnet. Frauen aber, die bei ihren Ehemännern wohnen, werden keine in Rechnung genommen», heisst es in der Verordnung vom 27. Februar 1812. Nur Geistliche und fremde Dienstboten waren von der Fronarbeit ausgenommen. Und die Verordnung wurde rigoros durchgesetzt:

«Wer ohne ehrenhafte Not nicht rechtzeitig bei der Arbeit erscheint, wird mit 10 Batzen gebüsst.»

Der Frondienst dauerte fünf Jahre bis 1817.

Treibende Kräfte

Hinter den Finanzen stand der damalige Kirchgenossenpräsident Peter Anton Jöri. Aus seinem Rechnungsbuch stammen viele interessante Informationen zum Kirchenneubau, erklärt Oski Langensand.

«Es gibt zwar wenige Quellen, aber es deutet alles darauf hin, dass die Unzufriedenheit gross war, aber man sich nicht traute sich aufzulehnen.»

So ist die Bemerkung, die Langensand in alten Dokumenten fand, äusserst vielsagend. Jöri sei wegen des Kirchenbaus viel angegriffen, verhöhnt und verleumdet worden. Er hätte das Geld für das Bauwerk aus den Leuten förmlich herausgepresst. Ebenso vielsagend ist auch die Tafel, die der damalige Pfarrer Peter Ignaz von Flüe, ein direkter Nachkomme von Bruder Klaus und als Bauherr die eigentliche treibende Kraft hinter dem Bauwerk, an der Kirchenfassade anbringen liess. «Zu was doch eine solche Verschwendung? Aber sie hat ein gutes Werk an mir getan», liest man da ein Zitat aus dem Matthäus Evangelium. Damit habe sich der Pfarrer immer wieder gegenüber seinen Kritikern gerechtfertigt, weiss Oski Langensand.

1815 bis 1817 ging dann das Geld trotzdem wieder aus, was zu baulichen Unterbrüchen führte. Das Kloster Engelberg wurde um Hilfe gebeten. Und es herrschten Hungersnot, Teuerung. Kriege waren im Gang. Doch 1817 war der Rohbau fertig. Bezeichnend für die finanzielle Situation ist auch, dass die Kirche 1820 im Rohbau erstmals in Betrieb genommen wurde, im Innern schmucklos. Erst 50 Jahre nach der Eröffnung wurden 1872 die Deckenbilder gemalt. Die Kirche schien vorerst aber weiterhin unter keinem guten Stern zu stehen. 1887 schlug ein Blitz in den Turm, der darauf bis auf den Glockenstuhl niederbrannte. Glücklicherweise konnte der Hauptbau gerettet werden, der Turm wurde sofort wieder aufgebaut.

Der ideale Stoff für ein Theater

Es ist enorm viel Dramatik und deshalb auch bester Stoff für ein Schauspiel, was Oski Langensand recherchiert und in das Drehbuch hat einfliessen lassen. «Das Drehbuch ist fertig, die Forschung nicht», sagt er. Er werde weiterhin Material sammeln, vielleicht kommen noch weitere alte Unterlagen oder Überlieferungen aus der Bevölkerung zum Vorschein. Oski Langensand ist gespannt auf die Reaktionen auf das Jubiläumsspiel. Noch weiss er nicht, ob er das Material als Buch veröffentlichen will. Die Recherche hat aber auf jeden Fall Spuren hinterlassen.

«Heute schaue ich nicht nur die Alpnacher Pfarrkirche St.Maria Magdalena, sondern alle Kirchen ganz anders an.»